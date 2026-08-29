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Wer zeigt / überträgt Saarbrücken vs. Hansa Rostock heute live im TV und Livestream?

Saarbrücken - Hansa Rostock
Saarbrücken
Hansa Rostock
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Saarbrücken gegen Hansa Rostock. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Saarbrücken und Hansa Rostock beginnt am 30.08.2026, 13:30.

Anstoßzeit Saarbrücken gegen Hansa Rostock

Wer zeigt / überträgt Saarbrücken vs Hansa Rostock heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Saarbrücken und Hansa Rostock wird live auf MagentaSport übertragen. Alle Informationen zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt. Den Livestream gibt es direkt bei MagentaSport – jetzt live streamen unter: https://www.awin1.com/awclick.php?gid=596383&mid=11430&awinaffid=918243&linkid=4684027&clickref=

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Saarbrücken vs. Hansa Rostock: Spielvorschau

Der 1. FC Saarbrücken empfängt Hansa Rostock in der 3. Liga. Beide Klubs sind stark in die neue Saison gestartet und liefern sich in diesem Duell einen direkten Vergleich im oberen Tabellendrittel.

Saarbrücken präsentiert sich unter Trainer Argirios Giannikis in starker Frühform. Der 5:2-Heimsieg gegen RW Essen zum Ligaauftakt und der anschließende Auswärtserfolg in Regensburg zeigen, dass die Saarländer mit echtem Titelanspruch in diese Spielzeit gegangen sind.

Hansa Rostock reist als Tabellensechster an, hat aber zuletzt geschwankt. Nach dem Auswärtssieg bei Hoffenheim II zum Ligastart folgte ein 3:3 gegen Waldhof Mannheim – ein Ergebnis, das Fragen über die defensive Stabilität von Daniel Brinkmanns Mannschaft aufwirft.

Die Partie hat auch historischen Bezug: Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Klubs in Saarbrücken, im Mai dieses Jahres, gewann Rostock auswärts mit 4:3. Saarbrücken wird auf eine Revanche aus sein.

Die Atmosphäre im Ludwigsparkstadion dürfte den Gastgebern in die Karten spielen. Saarbrücken hat sich vor heimischem Publikum als schwer zu bezwingender Gegner erwiesen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur genauen Anstoßzeit.


Saarbrücken vs. Hansa Rostock: Aufstellungen

Saarbrücken vs Hansa Rostock Voraussichtliche Aufstellungen

Saarbrücken crest
Saarbrücken
SAB
Aufstellung
Hansa Rostock crest
Hansa Rostock
HRO
Hansa Rostock crest
Hansa Rostock
HRO

Trainer

  • A. Giannikis

Form

SAB

SAB - Form

HRO
N3-4
FCA
U1-1
ESN
S5-2
SSV
S0-1
BSC
N1-1
Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
HRO

HRO - Form

WAT
N3-0
BMG
N1-3
TSG
S2-3
WMA
U3-3
VFB
N0-4
Tor erzielt (kassiert)
7/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Saarbrücken kommt mit gemischten, aber zuletzt positiven Ergebnissen in diese Partie. Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holte der Klub zwei Siege, ein Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war eine 1:1-Niederlage gegen Hertha BSC im DFB-Pokal am 22. August. Davor gelang ein 0:1-Auswärtssieg in Regensburg sowie ein deutliches 5:2 gegen RW Essen in der Liga. In diesen fünf Spielen erzielte Saarbrücken insgesamt elf Tore und kassierte neun.

Hansa Rostock verzeichnet aus den jüngsten fünf Auftritten einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Der letzte Auftritt war eine 0:4-Pokalpleite gegen VfB Stuttgart. Zuvor spielte Rostock 3:3 gegen Waldhof Mannheim, nachdem zuvor ein 2:3-Auswärtssieg bei Hoffenheim II gelungen war. Insgesamt erzielte Rostock in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte 14.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SaarbrückenUnentschiedenHansa Rostock
1
2
2
Deutschland 3 Liga
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
3
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
4
END
Deutschland 3 Liga
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Hansa Rostock
HRO
1
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
1
END
Deutschland 3 Liga
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Hansa Rostock
HRO
0
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
0
END
Deutschland 3 Liga
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
2
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
0
END
Deutschland 3 Liga
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
4
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
2
END
8Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 16. Mai 2026 in der 3. Liga statt: Saarbrücken unterlag dabei zuhause mit 3:4 gegen Hansa Rostock. Aus den vergangenen fünf Duellen in der 3. Liga führt Rostock mit zwei Siegen zu einem Sieg für Saarbrücken bei zwei Unentschieden. In diesen fünf Spielen erzielte Rostock insgesamt elf Tore, Saarbrücken kam auf acht Treffer.

Saarbrücken vs. Hansa Rostock: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
3300102+89
S
S
S
2
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
320194+56
S
S
N
3
SaarbrückenSaarbrückenSAB
220062+46
S
S
4
MeppenMeppenSVM
320153+26
S
S
N
5
IngolstadtIngolstadtFCI
312053+25
S
U
U
6
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
211042+24
U
S
7
Hansa RostockHansa RostockHRO
211065+14
U
S
8
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
311165+14
N
S
U
9
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
211054+14
U
S
10
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
31115504
N
U
S
11
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
31113304
S
U
N
12
RW EssenRW EssenESN
311135-24
U
S
N
13
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
210156-13
S
N
14
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
310268-23
N
N
S
15
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
310246-23
N
N
S
16
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
310224-23
S
N
N
17
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
310214-33
N
N
S
18
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
301217-61
U
N
N
19
TSV HavelseTSV HavelseHAV
200224-20
N
N
20
SC VerlSC VerlVEL
3003410-60
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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