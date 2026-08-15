SC Verl empfängt MSV Duisburg in der 3. Liga. Beide Klubs starten mit unterschiedlichen Vorzeichen in diese Begegnung – ein Duell zwischen einem Aufsteiger im Tabellenabstieg und einem Verein mit klaren Ambitionen nach oben.

Für SC Verl war der Saisonstart ernüchternd. Die Mannschaft von Trainer Orest Shala verlor das erste Ligaspiel gegen Alemannia Aachen mit 1:4 und steht damit früh unter Druck. In der Tabelle belegt Verl aktuell den vorletzten Platz.

MSV Duisburg hingegen präsentiert sich in guter Verfassung. Trainer Dietmar Hirsch hat sein Team stabil eingestellt – der 3:0-Auftaktsieg gegen Meppen war ein deutliches Ausrufezeichen. Der MSV rangiert auf Tabellenplatz vier.

Die Vorzeichen für Duisburg sind günstig. In den direkten Duellen der jüngsten Vergangenheit hatte der MSV häufig das letzte Wort, und die aktuelle Form spricht ebenfalls für die Gäste.

SC Verl braucht dringend Punkte, um nicht früh in einen Abstiegsstrudel zu geraten. Auf eigenem Platz wird die Mannschaft alles versuchen, um die Trendwende einzuleiten.

Wo das Spiel live zu sehen ist und wann der Anstoß erfolgt – alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live Stream gibt es nachfolgend.

Das Spiel zwischen SC Verl und MSV Duisburg beginnt am 15.08.2026, 16:30.

Anstoßzeit SC Verl gegen MSV Duisburg

Wer zeigt / überträgt SC Verl vs MSV Duisburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen SC Verl und MSV Duisburg wird live bei MagentaSport übertragen. Der Streamingdienst hält auch in dieser Saison die exklusiven Übertragungsrechte an allen Partien der 3. Liga.

SC Verl vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

Form

SC Verl kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft zwei Siege, erlitt aber drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war ein 1:4 gegen Alemannia Aachen in der 3. Liga. Zuvor gab es ein 0:4 gegen RB Leipzig in einem Testspiel. Positiv war das 3:0 gegen 1860 München im Mai. Insgesamt zeigt die Formkurve von Verl deutliche Schwankungen.

MSV Duisburg präsentiert sich stabiler. Aus fünf Pflichtspielen holte der MSV zwei Siege, spielte zweimal Unentschieden und verlor einmal. Der Auftaktsieg in der Liga gegen Meppen endete 3:0 – ein klares Statement. Zuvor blieb Duisburg gegen Sparta Rotterdam ohne Tor, gewann aber das Testspiel gegen Nijmegen mit 3:2. Defensiv zeigte der MSV Zuverlässigkeit, mit nur wenigen Gegentoren über diesen Zeitraum.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 8. Februar 2026 in der 3. Liga statt – MSV Duisburg gewann damals zu Hause mit 4:2 gegen SC Verl. Davor hatte Duisburg auch im August 2025 in Verl mit 3:2 die Oberhand behalten. Über die letzten fünf direkten Duelle in der 3. Liga hat Duisburg mit drei Siegen die bessere Bilanz, Verl gewann einmal, ein Spiel endete 3:3.

SC Verl vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

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