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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt SC Verl vs. MSV Duisburg heute live im TV und Livestream?

SC Verl - MSV Duisburg
SC Verl
MSV Duisburg
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt SC Verl gegen MSV Duisburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

SC Verl empfängt MSV Duisburg in der 3. Liga. Beide Klubs starten mit unterschiedlichen Vorzeichen in diese Begegnung – ein Duell zwischen einem Aufsteiger im Tabellenabstieg und einem Verein mit klaren Ambitionen nach oben.

Für SC Verl war der Saisonstart ernüchternd. Die Mannschaft von Trainer Orest Shala verlor das erste Ligaspiel gegen Alemannia Aachen mit 1:4 und steht damit früh unter Druck. In der Tabelle belegt Verl aktuell den vorletzten Platz.

MSV Duisburg hingegen präsentiert sich in guter Verfassung. Trainer Dietmar Hirsch hat sein Team stabil eingestellt – der 3:0-Auftaktsieg gegen Meppen war ein deutliches Ausrufezeichen. Der MSV rangiert auf Tabellenplatz vier.

Die Vorzeichen für Duisburg sind günstig. In den direkten Duellen der jüngsten Vergangenheit hatte der MSV häufig das letzte Wort, und die aktuelle Form spricht ebenfalls für die Gäste.

SC Verl braucht dringend Punkte, um nicht früh in einen Abstiegsstrudel zu geraten. Auf eigenem Platz wird die Mannschaft alles versuchen, um die Trendwende einzuleiten.

Wo das Spiel live zu sehen ist und wann der Anstoß erfolgt – alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live Stream gibt es nachfolgend.

Das Spiel zwischen SC Verl und MSV Duisburg beginnt am 15.08.2026, 16:30.

Anstoßzeit SC Verl gegen MSV Duisburg

Wer zeigt / überträgt SC Verl vs MSV Duisburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen SC Verl und MSV Duisburg wird live bei MagentaSport übertragen. Der Streamingdienst hält auch in dieser Saison die exklusiven Übertragungsrechte an allen Partien der 3. Liga.

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Hier ansehen

SC Verl vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

SC Verl vs MSV Duisburg Voraussichtliche Aufstellungen

SC Verl crest
SC Verl
VEL
Aufstellung
MSV Duisburg crest
MSV Duisburg
DUI
MSV Duisburg crest
MSV Duisburg
DUI

Trainer

  • O. Shala

Form

VEL

VEL - Form

HAV
S4-0
ESN
N1-0
TSV
S3-0
RBL
N4-0
ALA
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
DUI

DUI - Form

AUE
U0-0
FCK
U1-1
NEC
S2-3
SPA
U0-0
SVM
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
7/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

SC Verl kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft zwei Siege, erlitt aber drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war ein 1:4 gegen Alemannia Aachen in der 3. Liga. Zuvor gab es ein 0:4 gegen RB Leipzig in einem Testspiel. Positiv war das 3:0 gegen 1860 München im Mai. Insgesamt zeigt die Formkurve von Verl deutliche Schwankungen.

MSV Duisburg präsentiert sich stabiler. Aus fünf Pflichtspielen holte der MSV zwei Siege, spielte zweimal Unentschieden und verlor einmal. Der Auftaktsieg in der Liga gegen Meppen endete 3:0 – ein klares Statement. Zuvor blieb Duisburg gegen Sparta Rotterdam ohne Tor, gewann aber das Testspiel gegen Nijmegen mit 3:2. Defensiv zeigte der MSV Zuverlässigkeit, mit nur wenigen Gegentoren über diesen Zeitraum.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SC VerlUnentschiedenMSV Duisburg
1
1
3
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
4
SC Verl badge
SC Verl
VEL
2
END
Deutschland 3 Liga
SC Verl badge
SC Verl
VEL
2
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
3
END
Deutschland 3 Liga
SC Verl badge
SC Verl
VEL
1
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
3
END
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
2
SC Verl badge
SC Verl
VEL
3
END
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
3
SC Verl badge
SC Verl
VEL
3
END
11Erzielte Tore15
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 8. Februar 2026 in der 3. Liga statt – MSV Duisburg gewann damals zu Hause mit 4:2 gegen SC Verl. Davor hatte Duisburg auch im August 2025 in Verl mit 3:2 die Oberhand behalten. Über die letzten fünf direkten Duelle in der 3. Liga hat Duisburg mit drei Siegen die bessere Bilanz, Verl gewann einmal, ein Spiel endete 3:3.

SC Verl vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
211062+44
S
U
2
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
110052+33
S
3
SaarbrückenSaarbrückenSAB
110052+33
S
4
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
110041+33
S
5
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
110030+33
S
6
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
110031+23
S
7
Hansa RostockHansa RostockHRO
110032+13
S
8
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
110032+13
S
9
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
110021+13
S
10
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
110010+13
S
11
IngolstadtIngolstadtFCI
10102201
U
12
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
100123-10
N
13
TSV HavelseTSV HavelseHAV
100123-10
N
14
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
100112-10
N
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
100101-10
N
16
RW EssenRW EssenESN
100125-30
N
17
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
100125-30
N
18
SC VerlSC VerlVEL
100114-30
N
19
MeppenMeppenSVM
100103-30
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
200217-60
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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