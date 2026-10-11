Das Spiel zwischen SC Freiburg und Schalke 04 beginnt am 11.10.2026, 17:30.

Anstoßzeit SC Freiburg gegen Schalke 04

Bundesliga - Spielwoche 5 11. Okt. 2026 - 11:30 Europa-Park Stadion

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SC Freiburg vs. Schalke 04: Spielvorschau

Im Europa-Park Stadion in Freiburg empfängt der SC Freiburg am Sonntag den FC Schalke 04 zum Bundesliga-Duell. Die Breisgauer gehen als klarer Favorit in die Partie und wollen ihre starke Heimserie ausbauen.

Freiburg präsentiert sich in dieser Saison in bestechender Form. Trainer Julian Schuster hat sein Team auf Angriffsfußball eingestellt – mit 16 erzielten Toren in den letzten fünf Pflichtspielen belegen die Zahlen, dass die Breisgauer derzeit zu den torgefährlichsten Mannschaften der Liga gehören.

Schalke 04 reist nach Freiburg mit einer soliden, aber unspektakulären Bilanz an. Trainer Miron Muslic setzt auf defensive Stabilität – das torlose Remis gegen Bayern München zeigt, dass die Königsblauen auch gegen Topteams standhaft sein können.

Die Tabellensituation spricht eine klare Sprache: Freiburg steht als Dritter im vorderen Drittel der Bundesliga, während Schalke als Elfter den Anschluss an die obere Tabellenhälfte sucht. Für die Gelsenkirchener wäre ein Punktgewinn in Freiburg ein wichtiges Signal.

Die Vorzeichen deuten auf eine einseitige Angelegenheit hin – die Statistik der jüngsten Duelle zwischen diesen beiden Klubs unterstreicht das. Ob Schalke die Serie durchbrechen kann, zeigt sich am Sonntag im Breisgau.

Nachfolgend findet Ihr alle Informationen zur Übertragung, zu den Aufstellungen und zur aktuellen Form beider Mannschaften.





SC Freiburg vs. Schalke 04: Aufstellungen

Form

Der SC Freiburg kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga, zuvor gab es einen beeindruckenden 5:0-Sieg gegen Gladbach. In den fünf Spielen erzielte Freiburg insgesamt 16 Treffer und kassierte vier – eine Torquote, die die offensive Stärke der Mannschaft eindrücklich belegt.

Schalke 04 weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege und zwei Unentschieden vor, dazu kommt eine Niederlage. Das jüngste Bundesliga-Spiel endete torlos gegen Elversberg, davor holte Schalke beim 1:3-Auswärtssieg bei Union Berlin drei Punkte. Das 0:0 gegen Bayern München unterstreicht die defensive Stabilität der Königsblauen, die in fünf Spielen sechs Tore erzielt und vier kassiert haben.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Bundesliga-Begegnung dieser beiden Klubs fand im April 2023 statt und endete mit einem 4:0-Heimsieg für Freiburg. Betrachtet man die letzten fünf direkten Duelle, dominiert Freiburg die Bilanz klar: Alle fünf Partien gewann der SC Freiburg, darunter drei Heimsiege mit jeweils 4:0 sowie zwei Auswärtssiege mit jeweils 0:2. Schalke wartet in dieser Serie noch auf den ersten Punkt gegen die Breisgauer.

SC Freiburg vs. Schalke 04: Die Tabellen

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