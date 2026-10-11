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Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Schalke 04 heute live im TV und Livestream?

SC Freiburg - Schalke 04
SC Freiburg
Schalke 04
Bundesliga

In der Bundesliga spielt SC Freiburg gegen Schalke 04. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen SC Freiburg und Schalke 04 beginnt am 11.10.2026, 17:30.

Anstoßzeit SC Freiburg gegen Schalke 04

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Bundesliga - Spielwoche 5
Europa-Park Stadion

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs Schalke 04 heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen SC Freiburg und Schalke 04 wird live bei DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt alle Sonntagspartien der Bundesliga exklusiv – ein kostenpflichtiges Abonnement ist erforderlich.

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SC Freiburg vs. Schalke 04: Spielvorschau

Im Europa-Park Stadion in Freiburg empfängt der SC Freiburg am Sonntag den FC Schalke 04 zum Bundesliga-Duell. Die Breisgauer gehen als klarer Favorit in die Partie und wollen ihre starke Heimserie ausbauen.

Freiburg präsentiert sich in dieser Saison in bestechender Form. Trainer Julian Schuster hat sein Team auf Angriffsfußball eingestellt – mit 16 erzielten Toren in den letzten fünf Pflichtspielen belegen die Zahlen, dass die Breisgauer derzeit zu den torgefährlichsten Mannschaften der Liga gehören.

Schalke 04 reist nach Freiburg mit einer soliden, aber unspektakulären Bilanz an. Trainer Miron Muslic setzt auf defensive Stabilität – das torlose Remis gegen Bayern München zeigt, dass die Königsblauen auch gegen Topteams standhaft sein können.

Die Tabellensituation spricht eine klare Sprache: Freiburg steht als Dritter im vorderen Drittel der Bundesliga, während Schalke als Elfter den Anschluss an die obere Tabellenhälfte sucht. Für die Gelsenkirchener wäre ein Punktgewinn in Freiburg ein wichtiges Signal.

Die Vorzeichen deuten auf eine einseitige Angelegenheit hin – die Statistik der jüngsten Duelle zwischen diesen beiden Klubs unterstreicht das. Ob Schalke die Serie durchbrechen kann, zeigt sich am Sonntag im Breisgau.

Nachfolgend findet Ihr alle Informationen zur Übertragung, zu den Aufstellungen und zur aktuellen Form beider Mannschaften.


SC Freiburg vs. Schalke 04: Aufstellungen

SC Freiburg vs Schalke 04 Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
Aufstellung
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
3-4-2-1
M. BackhausM. BackhausM. GinterM. GinterP. TreuP. TreuP. LienhartP. LienhartJ. MakengoJ. MakengoM. EggesteinM. EggesteinJ. BesteJ. BesteY. EngelhardtY. EngelhardtD. ScherhantD. ScherhantY. SuzukiY. SuzukiI. MatanovicI. MatanovicL. KariusL. KariusN. KaticN. KaticT. BeckerT. BeckerH. KurucayH. KurucayE. EbimbeE. EbimbeS. TanakaS. TanakaR. GosensR. GosensK. KaramanK. KaramanA. AouchicheA. AouchicheS. El-FaouziS. El-FaouziM. SyllaM. Sylla
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
4-2-3-1
SC Freiburg

Startelf

Schalke 04

Trainer

  • J. Schuster
  • M. Muslic

Form

SCF

SCF - Form

SVW
S4-1
SCP
S0-1
BMG
S5-0
SGE
U2-2
LUZ
S4-2
Tor erzielt (kassiert)
16/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
S04

S04 - Form

FCB
U0-0
FCU
S1-3
ELV
U0-0
RWO
S2-5
LUS
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
9/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Der SC Freiburg kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga, zuvor gab es einen beeindruckenden 5:0-Sieg gegen Gladbach. In den fünf Spielen erzielte Freiburg insgesamt 16 Treffer und kassierte vier – eine Torquote, die die offensive Stärke der Mannschaft eindrücklich belegt.

Schalke 04 weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege und zwei Unentschieden vor, dazu kommt eine Niederlage. Das jüngste Bundesliga-Spiel endete torlos gegen Elversberg, davor holte Schalke beim 1:3-Auswärtssieg bei Union Berlin drei Punkte. Das 0:0 gegen Bayern München unterstreicht die defensive Stabilität der Königsblauen, die in fünf Spielen sechs Tore erzielt und vier kassiert haben.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SC FreiburgUnentschiedenSchalke 04
5
0
0
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
4
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
END
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
2
END
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
4
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
END
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
2
END
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
4
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
END
16Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5

Die jüngste Bundesliga-Begegnung dieser beiden Klubs fand im April 2023 statt und endete mit einem 4:0-Heimsieg für Freiburg. Betrachtet man die letzten fünf direkten Duelle, dominiert Freiburg die Bilanz klar: Alle fünf Partien gewann der SC Freiburg, darunter drei Heimsiege mit jeweils 4:0 sowie zwei Auswärtssiege mit jeweils 0:2. Schalke wartet in dieser Serie noch auf den ersten Punkt gegen die Breisgauer.

SC Freiburg vs. Schalke 04: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
U
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
5320164+1211
U
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
5311148+610
S
S
U
S
N
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
5302155+109
S
N
S
N
S
6
AugsburgAugsburgFCA
5221138+58
U
N
U
S
S
7
Werder BremenWerder BremenSVW
5221101008
U
S
U
S
N
8
Mainz 05Mainz 05M05
52121310+37
N
S
N
S
U
9
ElversbergElversbergELV
52128807
N
U
N
S
S
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
520389-16
S
N
N
S
N
11
Hamburger SVHamburger SVHSV
5203515-106
S
S
N
N
N
12
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
13
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
5122916-75
N
U
S
N
U
14
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
15
PaderbornPaderbornSCP
511337-44
N
S
N
N
U
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
5113517-124
S
N
N
N
U
17
HoffenheimHoffenheimTSG
5104913-43
N
N
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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