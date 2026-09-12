Das Spiel zwischen SC Freiburg und Gladbach beginnt am 12.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit SC Freiburg gegen Gladbach

Bundesliga - Spielwoche 3 12. Sept. 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs Gladbach heute live im TV und Livestream?

SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach ist live im deutschen Fernsehen und per Livestream zu sehen. Sky WOW überträgt die Partie als Einzelspiel, DAZN zeigt das Spiel in der Bundesliga-Konferenz.

SC Freiburg vs. Gladbach: Spielvorschau

Im Europa-Park Stadion in Freiburg empfängt der SC Freiburg am dritten Bundesliga-Spieltag Borussia Mönchengladbach. Zwei Mannschaften, die bislang gegensätzliche Saisonverläufe erlebt haben, treffen aufeinander.

Julian Schusters Sport-Club ist nach zwei Spieltagen makellos. Freiburg schlug Werder Bremen zum Auftakt mit 4:1 und gewann zuletzt auch in Paderborn – ein klares Signal, dass der Vorjahres-Schwung in diese Saison mitgenommen wurde. Mit Igor Matanovic in bestechender Form verfügt der Sport-Club über einen Stürmer, der Bundesliga-Verteidigungen regelmäßig vor Probleme stellt.

Gladbach hingegen steckt nach zwei Spieltagen tief in der Krise. Die Fohlen verloren zunächst mit 0:3 bei RB Leipzig, ehe sie zuhause gegen Aufsteiger Elversberg eine 3:1-Führung noch aus der Hand gaben und mit 3:4 verloren. Kapitän Tim Kleindienst übte danach öffentlich scharfe Kritik an seinen Mitspielern und sprach von mangelndem Fokus über 90 Minuten.

Trainer Eugen Polanski muss die Wunden schnell lecken. Gladbach reist als Tabellenletzter nach Freiburg – ein Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten ist da keine einfache Aufgabe.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.





SC Freiburg vs. Gladbach: Aufstellungen

Form

Freiburg kommt mit fünf Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Begegnung. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Auswärtssieg in Paderborn in der Bundesliga. Zuvor hatte der Sport-Club Werder Bremen mit 4:1 bezwungen. Über diese fünf Partien erzielte Freiburg 14 Tore und kassierte lediglich drei – darunter zwei Zu-Null-Spiele.

Gladbach gewann drei der letzten fünf Pflicht- und Vorbereitungsspiele, verlor aber beide Bundesliga-Partien. Das jüngste Ergebnis war die 3:4-Heimniederlage gegen Elversberg, nachdem die Fohlen noch mit 3:1 geführt hatten. Zuvor hatte Gladbach beim Saisonauftakt mit 0:3 in Leipzig verloren. In den fünf Spielen erzielte Gladbach 18 Tore, kassierte aber auch 14.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 22. Februar 2026 in der Bundesliga statt: Freiburg gewann zuhause mit 2:1 gegen Gladbach. In den letzten fünf Bundesliga-Begegnungen führt Freiburg mit drei Siegen zu einem von Gladbach, bei einem torlosen Unentschieden. Freiburg erzielte in diesen fünf Partien insgesamt zehn Tore, Gladbach kam auf vier.

SC Freiburg vs. Gladbach: Die Tabellen

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