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Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Gladbach heute live im TV und Livestream?

SC Freiburg - Gladbach
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In der Bundesliga spielt SC Freiburg gegen Gladbach. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen SC Freiburg und Gladbach beginnt am 12.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit SC Freiburg gegen Gladbach

crest
Bundesliga - Spielwoche 3
Europa-Park Stadion

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs Gladbach heute live im TV und Livestream?

SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach ist live im deutschen Fernsehen und per Livestream zu sehen. Sky WOW überträgt die Partie als Einzelspiel, DAZN zeigt das Spiel in der Bundesliga-Konferenz.

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SC Freiburg vs. Gladbach: Spielvorschau

Im Europa-Park Stadion in Freiburg empfängt der SC Freiburg am dritten Bundesliga-Spieltag Borussia Mönchengladbach. Zwei Mannschaften, die bislang gegensätzliche Saisonverläufe erlebt haben, treffen aufeinander.

Julian Schusters Sport-Club ist nach zwei Spieltagen makellos. Freiburg schlug Werder Bremen zum Auftakt mit 4:1 und gewann zuletzt auch in Paderborn – ein klares Signal, dass der Vorjahres-Schwung in diese Saison mitgenommen wurde. Mit Igor Matanovic in bestechender Form verfügt der Sport-Club über einen Stürmer, der Bundesliga-Verteidigungen regelmäßig vor Probleme stellt.

Gladbach hingegen steckt nach zwei Spieltagen tief in der Krise. Die Fohlen verloren zunächst mit 0:3 bei RB Leipzig, ehe sie zuhause gegen Aufsteiger Elversberg eine 3:1-Führung noch aus der Hand gaben und mit 3:4 verloren. Kapitän Tim Kleindienst übte danach öffentlich scharfe Kritik an seinen Mitspielern und sprach von mangelndem Fokus über 90 Minuten.

Trainer Eugen Polanski muss die Wunden schnell lecken. Gladbach reist als Tabellenletzter nach Freiburg – ein Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten ist da keine einfache Aufgabe.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.


SC Freiburg vs. Gladbach: Aufstellungen

SC Freiburg vs Gladbach Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
Aufstellung
Gladbach crest
Gladbach
BMG
4-2-3-1
M. BackhausM. BackhausJ. MakengoJ. MakengoM. GinterM. GinterP. LienhartP. LienhartP. TreuP. TreuJ. BesteJ. BesteD. ScherhantD. ScherhantM. EggesteinM. EggesteinY. EngelhardtY. EngelhardtY. SuzukiY. SuzukiI. MatanovicI. MatanovicM. NicolasM. NicolasJ. ScallyJ. ScallyL. UllrichL. UllrichK. DiksK. DiksK. ItakuraK. ItakuraH. BolinH. BolinW. MohyaW. Mohyateam-logoM. NguefackP. SanderP. SanderF. HonoratF. HonoratT. KleindienstT. Kleindienst
Gladbach crest
Gladbach
BMG
4-2-3-1
SC Freiburg

Startelf

Gladbach

Trainer

  • J. Schuster
  • E. Polanski

Form

SCF

SCF - Form

MOT
S1-3
F95
S1-5
MOT
S4-1
SVW
S4-1
SCP
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
17/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BMG

BMG - Form

VEL
S0-8
AVL
S2-1
TSM
S0-5
RBL
N3-0
ELV
N3-4
Tor erzielt (kassiert)
18/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Freiburg kommt mit fünf Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Begegnung. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Auswärtssieg in Paderborn in der Bundesliga. Zuvor hatte der Sport-Club Werder Bremen mit 4:1 bezwungen. Über diese fünf Partien erzielte Freiburg 14 Tore und kassierte lediglich drei – darunter zwei Zu-Null-Spiele.

Gladbach gewann drei der letzten fünf Pflicht- und Vorbereitungsspiele, verlor aber beide Bundesliga-Partien. Das jüngste Ergebnis war die 3:4-Heimniederlage gegen Elversberg, nachdem die Fohlen noch mit 3:1 geführt hatten. Zuvor hatte Gladbach beim Saisonauftakt mit 0:3 in Leipzig verloren. In den fünf Spielen erzielte Gladbach 18 Tore, kassierte aber auch 14.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SC FreiburgUnentschiedenGladbach
4
1
0
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
2
Gladbach badge
Gladbach
BMG
1
END
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
0
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
0
END
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
1
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
2
END
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
3
Gladbach badge
Gladbach
BMG
1
END
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
0
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
3
END
10Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 22. Februar 2026 in der Bundesliga statt: Freiburg gewann zuhause mit 2:1 gegen Gladbach. In den letzten fünf Bundesliga-Begegnungen führt Freiburg mit drei Siegen zu einem von Gladbach, bei einem torlosen Unentschieden. Freiburg erzielte in diesen fünf Partien insgesamt zehn Tore, Gladbach kam auf vier.

SC Freiburg vs. Gladbach: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
AugsburgAugsburgFCA
220071+66
S
S
2
SC FreiburgSC FreiburgSCF
220051+46
S
S
3
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
220052+36
S
S
4
ElversbergElversbergELV
220075+26
S
S
5
Mainz 05Mainz 05M05
211050+54
S
U
6
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211051+44
U
S
7
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
S
U
N
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
210163+33
S
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210143+13
N
S
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
210156-13
S
N
11
Werder BremenWerder BremenSVW
210145-13
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
210146-23
N
S
13
PaderbornPaderbornSCP
201101-11
N
U
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
201147-31
N
U
15
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
N
N
U
16
HoffenheimHoffenheimTSG
200246-20
N
N
17
GladbachGladbachBMG
200237-40
N
N
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
200207-70
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
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