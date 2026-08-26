Das Spiel zwischen Real Madrid und Real Sociedad beginnt am 26.08.2026, 21:00.

Anstoßzeit Real Madrid gegen Real Sociedad

La Liga - Spielwoche 1 26. Aug. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs Real Sociedad heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Real Madrid und Real Sociedad ist live bei DAZN zu sehen. Alle Informationen zur Übertragung und zum Live-Stream sind unten aufgeführt.

Real Madrid vs. Real Sociedad: Spielvorschau

Real Madrid empfängt Real Sociedad im Estadio Bernabéu in Madrid zum La-Liga-Duell. Es ist das erste Heimspiel der Saison für die Madrilenen unter José Mourinho, der seinen Kader nach eigenen Angaben für geschlossen erklärt hat.

Real Madrid kommt mit Rückenwind aus dem Auswärtssieg bei Espanyol in diese Partie. Mourinho hat zuletzt öffentlich mehr Schutz für Vinícius Júnior gefordert und den Umgang der Gegner mit dem brasilianischen Flügelstürmer scharf kritisiert.

Real Sociedad hingegen reist nach Madrid in einer schwierigen Verfassung an. Die Basken verloren alle fünf jüngsten Pflicht- und Testspiele und kassierten dabei zehn Gegentreffer. Der Auftakt in die neue La-Liga-Saison misslang mit einer 1:0-Niederlage gegen Real Betis.

Trainer Pellegrino Matarazzo steht damit früh unter Druck. Sociedad ist aktuell Tabellenletzter und braucht dringend Punkte, um nicht weiter in den Abstiegskampf zu geraten.

Für Real Madrid bietet die Partie die Chance, die Tabellenführung anzugreifen. Mit Spielern wie Kylian Mbappé, Jude Bellingham und Vinícius Júnior verfügt Mourinho über Offensivqualität auf höchstem Niveau.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es nachfolgend.





Real Madrid vs. Real Sociedad: Aufstellungen

Form

Real Madrid kommt mit vier Siegen aus den jüngsten fünf Spielen in diese Partie. Der bislang einzige Ausrutscher war ein 2:2-Unentschieden gegen AC Florenz in der Vorbereitung. Zuletzt gewann die Mannschaft auswärts bei Espanyol mit 2:1 in der La Liga und bezwang Schalke 04 in einem Testspiel mit 3:0. Insgesamt erzielte Real Madrid in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte vier.

Real Sociedad verlor alle fünf jüngsten Spiele ohne Ausnahme. Die Niederlage zum Saisonauftakt gegen Real Betis mit 0:1 reihte sich ein in Testspielpleiten gegen Chelsea (1:3), zweimal gegen den 1. FC Köln (1:2 und 0:2) sowie gegen Toulouse (1:2). Sociedad traf in diesen fünf Partien dreimal und kassierte zehn Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 14. Februar 2026 in der La Liga statt: Real Madrid gewann im Bernabéu klar mit 4:1. Davor setzte sich Real Madrid im September 2025 auswärts in San Sebastián mit 2:1 durch. In den letzten fünf direkten Duellen dominiert Real Madrid mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Besonders torreich war das Copa-del-Rey-Duell im April 2025, das 4:4 endete.

Real Madrid vs. Real Sociedad: Die Tabellen

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