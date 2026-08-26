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Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Real Sociedad heute live im TV und Livestream?

Real Madrid - Real Sociedad
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In der La Liga spielt Real Madrid gegen Real Sociedad. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Real Madrid und Real Sociedad beginnt am 26.08.2026, 21:00.

Anstoßzeit Real Madrid gegen Real Sociedad

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La Liga - Spielwoche 1
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Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs Real Sociedad heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Real Madrid und Real Sociedad ist live bei DAZN zu sehen. Alle Informationen zur Übertragung und zum Live-Stream sind unten aufgeführt.

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Real Madrid vs. Real Sociedad: Spielvorschau

Real Madrid empfängt Real Sociedad im Estadio Bernabéu in Madrid zum La-Liga-Duell. Es ist das erste Heimspiel der Saison für die Madrilenen unter José Mourinho, der seinen Kader nach eigenen Angaben für geschlossen erklärt hat.

Real Madrid kommt mit Rückenwind aus dem Auswärtssieg bei Espanyol in diese Partie. Mourinho hat zuletzt öffentlich mehr Schutz für Vinícius Júnior gefordert und den Umgang der Gegner mit dem brasilianischen Flügelstürmer scharf kritisiert.

Real Sociedad hingegen reist nach Madrid in einer schwierigen Verfassung an. Die Basken verloren alle fünf jüngsten Pflicht- und Testspiele und kassierten dabei zehn Gegentreffer. Der Auftakt in die neue La-Liga-Saison misslang mit einer 1:0-Niederlage gegen Real Betis.

Trainer Pellegrino Matarazzo steht damit früh unter Druck. Sociedad ist aktuell Tabellenletzter und braucht dringend Punkte, um nicht weiter in den Abstiegskampf zu geraten.

Für Real Madrid bietet die Partie die Chance, die Tabellenführung anzugreifen. Mit Spielern wie Kylian Mbappé, Jude Bellingham und Vinícius Júnior verfügt Mourinho über Offensivqualität auf höchstem Niveau.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es nachfolgend.


Real Madrid vs. Real Sociedad: Aufstellungen

Real Madrid vs Real Sociedad Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Aufstellung
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
1T. Courtois17M. Cucurella16Ibrahima Konaté4D. Huijsen12T. Alexander-Arnold20B. Silva8F. Valverde7Vinicius Junior5J. Bellingham15Arda Güler10Kylian Mbappé1A. Remiro17S. Gomez31J. Martin2J. Aramburu5I. Zubeldia7A. Barrenetxea14T. Kubo21Y. Herrera18C. Soler24L. Sucic10M. Oyarzabal
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Real Madrid

Startelf

Real Sociedad

Trainer

  • José Mourinho
  • P. Matarazzo

Form

RMA

RMA - Form

FIO
U2-2
FTC
S1-2
COR
S0-1
S04
S0-3
ESP
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RSO

RSO - Form

TFC
N2-1
KÖL
N2-0
KÖL
N2-1
CHE
N3-1
BET
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
3/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Real Madrid kommt mit vier Siegen aus den jüngsten fünf Spielen in diese Partie. Der bislang einzige Ausrutscher war ein 2:2-Unentschieden gegen AC Florenz in der Vorbereitung. Zuletzt gewann die Mannschaft auswärts bei Espanyol mit 2:1 in der La Liga und bezwang Schalke 04 in einem Testspiel mit 3:0. Insgesamt erzielte Real Madrid in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte vier.

Real Sociedad verlor alle fünf jüngsten Spiele ohne Ausnahme. Die Niederlage zum Saisonauftakt gegen Real Betis mit 0:1 reihte sich ein in Testspielpleiten gegen Chelsea (1:3), zweimal gegen den 1. FC Köln (1:2 und 0:2) sowie gegen Toulouse (1:2). Sociedad traf in diesen fünf Partien dreimal und kassierte zehn Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Real MadridUnentschiedenReal Sociedad
5
0
0
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
END
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
END
Spanien Copa del Rey
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
4
END
Spanien Copa del Rey
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
END
10Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 14. Februar 2026 in der La Liga statt: Real Madrid gewann im Bernabéu klar mit 4:1. Davor setzte sich Real Madrid im September 2025 auswärts in San Sebastián mit 2:1 durch. In den letzten fünf direkten Duellen dominiert Real Madrid mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Besonders torreich war das Copa-del-Rey-Duell im April 2025, das 4:4 endete.

Real Madrid vs. Real Sociedad: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC SevillaFC SevillaSEV
220052+36
S
S
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
S
S
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
U
S
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
U
S
5
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110050+53
S
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
N
S
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
8
GetafeGetafeGET
210113-23
S
N
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
20204402
U
U
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
U
U
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
U
12
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
10100001
U
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
N
U
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
U
N
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
N
U
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
U
N
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
U
N
18
ElcheElcheELC
201116-51
N
U
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
N
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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