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Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Rayo Vallecano heute live im TV und Livestream?

Real Madrid - Rayo Vallecano
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In der La Liga spielt Real Madrid gegen Rayo Vallecano. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Real Madrid und Rayo Vallecano beginnt am 12.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Real Madrid gegen Rayo Vallecano

crest
La Liga - Spielwoche 5
Estadio Bernabeu

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs Rayo Vallecano heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Alle Infos zum Empfang und zur Anmeldung sind nachfolgend aufgeführt.

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Real Madrid vs. Rayo Vallecano: Spielvorschau

Real Madrid empfängt Rayo Vallecano im Estadio Bernabéu in Madrid zum La-Liga-Duell der 2026/27er Saison. José Mourinho trifft mit seinem Team auf einen Stadtrivalen, der zuletzt für Aufsehen gesorgt hat.

Die Königlichen starten mit gemischten Gefühlen in dieses Ligaspiel. Nach dem 2:1-Sieg gegen Inter Mailand in der Champions League offenbarte die Mannschaft in der zweiten Halbzeit deutliche Schwächen – intern wurde die taktische Disziplin offen infrage gestellt.

In der Liga läuft es ebenfalls nicht reibungslos. Zuletzt unterlag Real Madrid mit 0:1 gegen Real Betis, auch wenn zuvor Malaga mit 4:0 und Real Sociedad mit 4:1 deutlich bezwungen wurden.

Rayo Vallecano reist mit einer stabilen Bilanz an. Unter Trainer Benat San Jose holte das Team zuletzt einen 3:2-Sieg gegen Racing Santander, auch wenn ein schwaches 5:2 gegen den FC Barcelona den Rhythmus unterbrach.

Für Mourinho ist es ein Test der Charakterstärke: Mit mehreren Verletzten im Kader muss er zeigen, dass sein Real Madrid auch ohne Stammkräfte zu überzeugen weiß. Alle Infos zur Übertragung und zum Anstoß gibt es weiter unten.


Real Madrid vs. Rayo Vallecano: Aufstellungen

Real Madrid vs Rayo Vallecano Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Aufstellung
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisAntonio RüdigerAntonio RüdigerT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldD. HuijsenD. HuijsenM. CucurellaM. CucurellaArda GülerArda GülerJ. BellinghamJ. BellinghamVinicius JuniorVinicius JuniorE. CamavingaE. CamavingaB. SilvaB. SilvaKylian MbappéKylian MbappéDani CárdenasDani CárdenasAdrià PedrosaAdrià PedrosaPathé CissPathé CissF. LejeuneF. LejeuneA. RatiuA. RatiuP. DiazP. DiazÁlvaro GarciaÁlvaro GarciaU. LopezU. LopezO. ValentinO. Valentinteam-logoG. BouareS. CamelloS. Camello
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
Real Madrid

Startelf

Rayo Vallecano

Trainer

  • José Mourinho
  • B. San Jose

Form

RMA

RMA - Form

ESP
S1-2
RSO
S4-1
MAL
S4-0
BET
N1-0
INT
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RAY

RAY - Form

IPS
N3-0
SEV
N2-1
ALA
U1-1
BAR
N5-2
SAN
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
7/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Real Madrid kommt auf eine Bilanz von drei Siegen, null Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt war das 2:1 gegen Inter Mailand in der Champions League. Zuvor gab es ein 0:1 gegen Real Betis in der Liga – die einzige Niederlage in diesem Zeitraum. Insgesamt erzielte Real Madrid in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte drei.

Rayo Vallecano weist aus den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen vor. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Erfolg gegen Racing Santander. Auffällig ist das deutliche 2:5 gegen den FC Barcelona, das die Schwäche gegen Topgegner unterstreicht. In diesen fünf Partien traf Rayo neunmal und kassierte zwölf Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Real MadridUnentschiedenRayo Vallecano
2
3
0
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
END
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
END
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
END
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
END
8Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 1. Februar 2026 in der La Liga statt – Real Madrid gewann zu Hause mit 2:1. Aus den letzten fünf direkten Vergleichen holte Real Madrid zwei Siege, Rayo Vallecano keinen, bei zwei Unentschieden und einem Remis mit drei Treffern auf jeder Seite. Die Begegnungen verliefen häufig eng, darunter ein 3:3 im Dezember 2024.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
4400172+1512
S
S
S
S
2
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
4310103+710
S
S
U
S
3
FC SevillaFC SevillaSEV
531186+210
S
U
N
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
N
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
43015509
S
N
S
S
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
S
S
U
U
7
Atletico MadridAtletico MadridATM
421176+17
N
S
U
S
8
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
421156-17
N
S
S
U
9
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
S
U
S
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
420265+16
S
S
N
N
11
LevanteLevanteLEV
41215505
U
S
U
N
12
EspanyolEspanyolESP
411265+14
U
N
N
S
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
N
S
N
U
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
S
N
U
N
15
GetafeGetafeGET
411225-34
U
N
S
N
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
U
U
N
N
U
17
FC VillarrealFC VillarrealVIL
402268-22
N
N
U
U
18
MalagaMalagaMAL
402217-62
U
N
U
N
19
ElcheElcheELC
4013512-71
N
N
N
U
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
N
N
N
N
U
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