Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
La Liga
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoMalaga
Ansehen auf DAZN
GOAL-e

Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Malaga heute live im TV und Livestream?

Real Madrid - Malaga
Real Madrid
Malaga
La Liga

In der La Liga spielt Real Madrid gegen Malaga. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Real Madrid und Malaga beginnt am 30.08.2026, 17:00.

Anstoßzeit Real Madrid gegen Malaga

crest
La Liga - Spielwoche 3
Estadio Bernabeu

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs Malaga heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Real Madrid und Málaga ist live bei DAZN zu sehen. Alle Informationen zur Übertragung findet ihr direkt beim Anbieter.

DAZN

DAZN

Hier ansehen

Real Madrid vs. Malaga: Spielvorschau

Real Madrid empfängt Málaga im Estadio Bernabéu in Madrid zum La-Liga-Duell. José Mourinho und sein Team treten als klarer Favorit an, während der Aufsteiger aus Málaga versucht, sich in der Tabelle nach oben zu arbeiten.

Die Madrilenen kommen mit breiter Brust in dieses Spiel. Kylian Mbappé erzielte beim 4:1-Sieg gegen Real Sociedad zuletzt einen Hattrick, Jude Bellingham lieferte zwei Vorlagen. Mourinho lobte seinen Stürmer nach dem Abpfiff als außergewöhnlich und betonte dessen Hunger und Arbeitseinsatz.

Federico Valverde verriet, dass Real Madrid in der ersten Halbzeit gegen Sociedad noch zu kämpfen hatte – erst eine taktische Anweisung Mourinhos zur Pause löste die Blockade. Dass das Team in der Lage ist, solche Rückschläge innerhalb eines Spiels zu korrigieren, spricht für die Qualität im Kader.

Málaga reist nach Madrid mit bescheidenen Erwartungen. Aus den ersten beiden La-Liga-Spielen holte Juan Funes' Mannschaft nur einen Punkt – ein 1:1 gegen Deportivo de A Coruña und eine 0:2-Niederlage gegen Atlético Madrid. Die Gäste stehen unter Druck, wollen sie nicht früh in den Abstiegskampf hineingezogen werden.

Die Personalsituation bei Real Madrid ist angespannt: Eine Reihe von Stammspielern fehlt verletzt, darunter Éder Militão, Rodrygo und Ferland Mendy. Dennoch verfügt Mourinho über genug Klasse im Kader, um Málaga vor große Probleme zu stellen.

Wo das Spiel übertragen wird und wie ihr es live verfolgen könnt, erfahrt ihr im Folgenden.


Real Madrid vs. Malaga: Aufstellungen

Real Madrid vs Malaga Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Aufstellung
Malaga crest
Malaga
MAL
4-2-3-1
1T. Courtois16Ibrahima Konaté24D. Dumfries4D. Huijsen17M. Cucurella20B. Silva5J. Bellingham7Vinicius Junior8F. Valverde15Arda Güler10Kylian Mbappé1A. Herrero4E. Galilea31Rafita3C. Puga15Ángel Recio10D. Larrubia11J. Munoz22D. Lorenzo23I. Merino8C. Dotor9Chupe
Malaga crest
Malaga
MAL
4-2-3-1
Real Madrid

Startelf

Malaga

Trainer

  • José Mourinho
  • J. Funes

Form

RMA

RMA - Form

FTC
S1-2
COR
S0-1
S04
S0-3
ESP
S1-2
RSO
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
12/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
MAL

MAL - Form

ALA
S4-2
CAC
N2-1
FUL
U2-2
ATM
N2-0
COR
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Real Madrid gewann alle fünf der jüngsten Partien – drei davon in Vorbereitungsspielen, zwei in der La Liga. Zuletzt setzte sich das Team mit 4:1 gegen Real Sociedad durch, zuvor gab es ein 1:2-Auswärtssieg bei Espanyol. Insgesamt traf Real Madrid in diesen fünf Spielen elfmal und kassierte vier Gegentore.

Málaga kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Partien. Das jüngste Spiel endete 1:1 gegen Deportivo de A Coruña, das Liga-Auftaktspiel verlor die Mannschaft 0:2 gegen Atlético Madrid. In den Vorbereitungsspielen gelang ein 4:2-Sieg gegen Al-Arabi, doch eine 2:1-Niederlage gegen AD Ceuta FC trübte das Bild.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Real MadridUnentschiedenMalaga
4
1
0
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Malaga badge
Malaga
MAL
2
END
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Malaga badge
Malaga
MAL
1
END
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
END
10Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der vorliegenden Datenbasis datiert vom 15. April 2018, als Real Madrid auswärts bei Málaga mit 1:2 gewann. Aus den fünf erfassten La-Liga-Duellen gewann Real Madrid viermal, einmal trennten sich die Teams 1:1. Málaga konnte in diesem Zeitraum keinen einzigen Sieg verbuchen, das beste Ergebnis war das 1:1 vom Februar 2016.

Real Madrid vs. Malaga: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
321073+47
S
U
S
2
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
S
U
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220070+76
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
S
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
320165+16
N
S
S
6
Real BetisReal BetisBET
320145-16
N
S
S
7
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
211021+14
S
U
8
LevanteLevanteLEV
31115504
S
U
N
9
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
S
N
U
10
EspanyolEspanyolESP
310254+13
N
N
S
11
GetafeGetafeGET
210113-23
S
N
12
Real SociedadReal SociedadRSO
310236-33
S
N
N
13
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
U
U
14
FC VillarrealFC VillarrealVIL
302145-12
N
U
U
15
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
U
N
16
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
N
U
17
ValenciaValenciaVAL
201101-11
N
U
18
MalagaMalagaMAL
201113-21
U
N
19
ElcheElcheELC
301239-61
N
N
U
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen