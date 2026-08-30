Das Spiel zwischen Real Madrid und Malaga beginnt am 30.08.2026, 17:00.

Anstoßzeit Real Madrid gegen Malaga

La Liga - Spielwoche 3 30. Aug. 2026 - 11:00 Estadio Bernabeu

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Real Madrid vs. Malaga: Spielvorschau

Real Madrid empfängt Málaga im Estadio Bernabéu in Madrid zum La-Liga-Duell. José Mourinho und sein Team treten als klarer Favorit an, während der Aufsteiger aus Málaga versucht, sich in der Tabelle nach oben zu arbeiten.

Die Madrilenen kommen mit breiter Brust in dieses Spiel. Kylian Mbappé erzielte beim 4:1-Sieg gegen Real Sociedad zuletzt einen Hattrick, Jude Bellingham lieferte zwei Vorlagen. Mourinho lobte seinen Stürmer nach dem Abpfiff als außergewöhnlich und betonte dessen Hunger und Arbeitseinsatz.

Federico Valverde verriet, dass Real Madrid in der ersten Halbzeit gegen Sociedad noch zu kämpfen hatte – erst eine taktische Anweisung Mourinhos zur Pause löste die Blockade. Dass das Team in der Lage ist, solche Rückschläge innerhalb eines Spiels zu korrigieren, spricht für die Qualität im Kader.

Málaga reist nach Madrid mit bescheidenen Erwartungen. Aus den ersten beiden La-Liga-Spielen holte Juan Funes' Mannschaft nur einen Punkt – ein 1:1 gegen Deportivo de A Coruña und eine 0:2-Niederlage gegen Atlético Madrid. Die Gäste stehen unter Druck, wollen sie nicht früh in den Abstiegskampf hineingezogen werden.

Die Personalsituation bei Real Madrid ist angespannt: Eine Reihe von Stammspielern fehlt verletzt, darunter Éder Militão, Rodrygo und Ferland Mendy. Dennoch verfügt Mourinho über genug Klasse im Kader, um Málaga vor große Probleme zu stellen.

Wo das Spiel übertragen wird und wie ihr es live verfolgen könnt, erfahrt ihr im Folgenden.





Real Madrid vs. Malaga: Aufstellungen

Form

Real Madrid gewann alle fünf der jüngsten Partien – drei davon in Vorbereitungsspielen, zwei in der La Liga. Zuletzt setzte sich das Team mit 4:1 gegen Real Sociedad durch, zuvor gab es ein 1:2-Auswärtssieg bei Espanyol. Insgesamt traf Real Madrid in diesen fünf Spielen elfmal und kassierte vier Gegentore.

Málaga kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Partien. Das jüngste Spiel endete 1:1 gegen Deportivo de A Coruña, das Liga-Auftaktspiel verlor die Mannschaft 0:2 gegen Atlético Madrid. In den Vorbereitungsspielen gelang ein 4:2-Sieg gegen Al-Arabi, doch eine 2:1-Niederlage gegen AD Ceuta FC trübte das Bild.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der vorliegenden Datenbasis datiert vom 15. April 2018, als Real Madrid auswärts bei Málaga mit 1:2 gewann. Aus den fünf erfassten La-Liga-Duellen gewann Real Madrid viermal, einmal trennten sich die Teams 1:1. Málaga konnte in diesem Zeitraum keinen einzigen Sieg verbuchen, das beste Ergebnis war das 1:1 vom Februar 2016.

Real Madrid vs. Malaga: Die Tabellen

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