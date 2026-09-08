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Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Inter Mailand heute live im TV und Livestream?

Real Madrid - Inter Mailand
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Champions League

In der Champions League spielt Real Madrid gegen Inter Mailand. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Real Madrid und Inter Mailand beginnt am 08.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Real Madrid gegen Inter Mailand

crest
Champions League - Spielwoche 1
Estadio Bernabeu

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs Inter Mailand heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend finden sich alle Informationen zur Übertragung.

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Hier ansehen

Real Madrid vs. Inter Mailand: Spielvorschau

Im Estadio Bernabéu empfängt Real Madrid Inter Mailand zum Auftakt der Champions-League-Saison. José Mourinho und Cristian Chivu treffen in einem der prestigeträchtigsten Wettbewerbe der Welt aufeinander.

Für Real Madrid kommt die Partie zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die Niederlage gegen Real Betis am vergangenen Wochenende hat Mourinho sichtlich getroffen – der Portugiese äußerte sich anschließend scharf über strittige VAR-Entscheidungen rund um Kylian Mbappé und Vinicius Junior. Dennoch gehen die Madrilenen als Gastgeber in dieses Duell.

Mbappé selbst tritt mit breiter Brust an. Der französische Kapitän gewann bei der Weltmeisterschaft den Goldenen Schuh und gilt als einer der Hauptkandidaten für den Ballon d'Or – ein Status, den er nach eigener Aussage dem Prestige seines Klubs verdankt.

Inter Mailand reist in Topform an. Die Nerazzurri gewannen zuletzt ein dramatisches Ligaspiel gegen Napoli mit 3:2, nachdem sie zwischenzeitlich mit 0:2 zurücklagen. Lautaro Martínez erzielte den Siegtreffer in der Nachspielzeit – ein Zeichen für die Mentalität dieser Mannschaft.

Jungstürmer Pio Esposito verlängerte seinen Vertrag erst kürzlich bis 2032 und lobte Trainer Chivu ausdrücklich für seine Entwicklung. Inter startet mit breiter Rückendeckung in die europäische Saison.

Beiden Mannschaften belegen in der Champions-League-Tabelle aktuell den ersten Platz – ein Duell auf Augenhöhe also. Alle Informationen zur Übertragung gibt es weiter unten.


Real Madrid vs. Inter Mailand: Aufstellungen

Real Madrid vs Inter Mailand Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Aufstellung
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
3-5-2
T. CourtoisT. CourtoisT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldD. HuijsenD. HuijsenM. CucurellaM. CucurellaIbrahima KonatéIbrahima KonatéVinicius JuniorVinicius JuniorJ. BellinghamJ. BellinghamF. ValverdeF. ValverdeB. DiazB. DiazY. DiomandeY. DiomandeKylian MbappéKylian MbappéJ. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckH. CalhanogluH. CalhanogluC. AugustoC. AugustoP. ZielinskiP. ZielinskiA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaF. EspositoF. EspositoL. MartinezL. Martinez
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
4-2-3-1
Real Madrid

Startelf

Inter Mailand

Trainer

  • José Mourinho
  • C. Chivu

Form

RMA

RMA - Form

S04
S0-3
ESP
S1-2
RSO
S4-1
MAL
S4-0
BET
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
13/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
INT

INT - Form

JUV
S1-2
BET
S1-0
MON
S4-1
CGL
S0-1
NAP
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
11/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Real Madrid kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: vier Siege und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt endete mit einem 0:1 gegen Real Betis in der Liga. Zuvor liefen die Dinge besser – ein 4:0 gegen Málaga und ein 4:1 gegen Real Sociedad zeigen die offensive Stärke der Mannschaft. In diesen fünf Spielen erzielte Real Madrid zwölf Tore und kassierte drei.

Inter Mailand ist dagegen makellos in Form: fünf Siege aus fünf Spielen, ohne eine einzige Niederlage. Das jüngste Ergebnis war das 3:2 gegen Napoli – ein Comeback nach 0:2-Rückstand. Davor bezwang Inter Cagliari mit 1:0 und Monza mit 4:1. Die Nerazzurri erzielten in dieser Phase zwölf Treffer und kassierten nur vier.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Real MadridUnentschiedenInter Mailand
5
0
0
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
END
Champions League
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
END
Champions League
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
END
Klub Freundschaftsspiele
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
END
11Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der Champions League datiert auf den 7. Dezember 2021 – Real Madrid gewann damals im Bernabéu mit 2:0. Aus den letzten vier Champions-League-Duellen gewann Real Madrid drei, Inter Mailand keines. In jenen vier Spielen erzielte Real Madrid acht Tore, Inter Mailand lediglich zwei.

Real Madrid vs. Inter Mailand: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Club BrüggeClub BrüggeCLB
00000000
1
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
AS RomAS RomROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MailandInter MailandINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
FC VillarrealFC VillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenAEK AthenAEK
00000000
1
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NeapelSSC NeapelNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualifikation für das Achtelfinale

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