Das Spiel zwischen Real Madrid und Inter Mailand beginnt am 08.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Real Madrid gegen Inter Mailand

Champions League - Spielwoche 1 8. Sept. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

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Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend finden sich alle Informationen zur Übertragung.

Real Madrid vs. Inter Mailand: Spielvorschau

Im Estadio Bernabéu empfängt Real Madrid Inter Mailand zum Auftakt der Champions-League-Saison. José Mourinho und Cristian Chivu treffen in einem der prestigeträchtigsten Wettbewerbe der Welt aufeinander.

Für Real Madrid kommt die Partie zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die Niederlage gegen Real Betis am vergangenen Wochenende hat Mourinho sichtlich getroffen – der Portugiese äußerte sich anschließend scharf über strittige VAR-Entscheidungen rund um Kylian Mbappé und Vinicius Junior. Dennoch gehen die Madrilenen als Gastgeber in dieses Duell.

Mbappé selbst tritt mit breiter Brust an. Der französische Kapitän gewann bei der Weltmeisterschaft den Goldenen Schuh und gilt als einer der Hauptkandidaten für den Ballon d'Or – ein Status, den er nach eigener Aussage dem Prestige seines Klubs verdankt.

Inter Mailand reist in Topform an. Die Nerazzurri gewannen zuletzt ein dramatisches Ligaspiel gegen Napoli mit 3:2, nachdem sie zwischenzeitlich mit 0:2 zurücklagen. Lautaro Martínez erzielte den Siegtreffer in der Nachspielzeit – ein Zeichen für die Mentalität dieser Mannschaft.

Jungstürmer Pio Esposito verlängerte seinen Vertrag erst kürzlich bis 2032 und lobte Trainer Chivu ausdrücklich für seine Entwicklung. Inter startet mit breiter Rückendeckung in die europäische Saison.

Beiden Mannschaften belegen in der Champions-League-Tabelle aktuell den ersten Platz – ein Duell auf Augenhöhe also. Alle Informationen zur Übertragung gibt es weiter unten.





Real Madrid vs. Inter Mailand: Aufstellungen

Form

Real Madrid kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: vier Siege und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt endete mit einem 0:1 gegen Real Betis in der Liga. Zuvor liefen die Dinge besser – ein 4:0 gegen Málaga und ein 4:1 gegen Real Sociedad zeigen die offensive Stärke der Mannschaft. In diesen fünf Spielen erzielte Real Madrid zwölf Tore und kassierte drei.

Inter Mailand ist dagegen makellos in Form: fünf Siege aus fünf Spielen, ohne eine einzige Niederlage. Das jüngste Ergebnis war das 3:2 gegen Napoli – ein Comeback nach 0:2-Rückstand. Davor bezwang Inter Cagliari mit 1:0 und Monza mit 4:1. Die Nerazzurri erzielten in dieser Phase zwölf Treffer und kassierten nur vier.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der Champions League datiert auf den 7. Dezember 2021 – Real Madrid gewann damals im Bernabéu mit 2:0. Aus den letzten vier Champions-League-Duellen gewann Real Madrid drei, Inter Mailand keines. In jenen vier Spielen erzielte Real Madrid acht Tore, Inter Mailand lediglich zwei.

Real Madrid vs. Inter Mailand: Die Tabellen

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