Das Spiel zwischen Real Madrid und FC Villarreal beginnt am 10.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Real Madrid gegen FC Villarreal

La Liga - Spielwoche 8 10. Okt. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs FC Villarreal heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Real Madrid und FC Villarreal wird live auf DAZN übertragen. Alle Informationen zum Empfang des Streams sind direkt beim Anbieter verfügbar.

Real Madrid vs. FC Villarreal: Spielvorschau

Im Estadio Bernabéu empfängt Real Madrid in der La Liga den FC Villarreal. Für José Mourinho und seine Mannschaft kommt die Partie zu einem Zeitpunkt, an dem intern wie extern Druck von allen Seiten spürbar ist.

Die Königlichen belegen derzeit den vierten Tabellenplatz und brauchen dringend Punkte, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Berichte über Spannungen im Kader und eine angespannte Stimmung rund um den Verein machen die Aufgabe nicht einfacher.

Mourinho hat sich zuletzt öffentlich zu mehreren Themen geäußert – von Schiedsrichter-Kontroversen bis hin zu internen Auseinandersetzungen. Sein Umgang mit der Situation wird von der Presse genau beobachtet.

Villarreal reist als Neunter der Tabelle an, hat aber zuletzt Stärke gezeigt. In den vergangenen fünf Pflichtspielen holte das Team aus Castellón zwei Siege und bleibt ein unangenehmer Gegner für jeden Kontrahenten.

Mit Kylian Mbappé verletzt fehlt Real Madrid seine wohl prominenteste Waffe im Angriff. Mourinho muss auf andere Lösungen setzen – und die Aufstellung zeigt, dass er auf Kreativität und Kollektivleistung setzt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte: Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es weiter unten.





Real Madrid vs. FC Villarreal: Aufstellungen

Form

Real Madrid kommt mit einer gemischten Bilanz in die Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team drei Siege und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt unterlag man Atlético Madrid mit 1:2, während ein 4:1 gegen Rayo Vallecano und ein 2:1 in der Champions League gegen Inter Mailand die Stärken der Mannschaft aufzeigten. Insgesamt erzielte Real in diesem Zeitraum zehn Tore und ließ fünf zu – ein Bild, das Offensivkraft, aber auch defensive Anfälligkeit widerspiegelt.

Villarreal präsentiert sich in jüngster Zeit wechselhafter. Zwei Siege – darunter ein deutliches 3:1 gegen Levante – stehen drei Niederlagen gegenüber, darunter Rückschläge gegen Real Betis und Deportivo de A Coruña. Die Mannschaft hat in fünf Spielen neun Tore erzielt, aber auch elf kassiert, was auf eine offensiv ansprechende, defensiv aber anfällige Spielweise hindeutet.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Teams fand im Januar 2026 statt: Villarreal verlor damals zu Hause mit 0:2 gegen Real Madrid. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert Real Madrid die Serie klar – mit vier Siegen gegenüber einem Remis und keiner Niederlage. Besonders einprägsam war das torreiche 4:4 im Mai 2024, das die Offensivqualitäten beider Teams eindrucksvoll unterstrich.

Real Madrid vs. FC Villarreal: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.