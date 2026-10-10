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Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. FC Villarreal heute live im TV und Livestream?

Real Madrid - FC Villarreal
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In der La Liga spielt Real Madrid gegen FC Villarreal. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Real Madrid und FC Villarreal beginnt am 10.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Real Madrid gegen FC Villarreal

crest
La Liga - Spielwoche 8
Estadio Bernabeu

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs FC Villarreal heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Real Madrid und FC Villarreal wird live auf DAZN übertragen. Alle Informationen zum Empfang des Streams sind direkt beim Anbieter verfügbar.

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Real Madrid vs. FC Villarreal: Spielvorschau

Im Estadio Bernabéu empfängt Real Madrid in der La Liga den FC Villarreal. Für José Mourinho und seine Mannschaft kommt die Partie zu einem Zeitpunkt, an dem intern wie extern Druck von allen Seiten spürbar ist.

Die Königlichen belegen derzeit den vierten Tabellenplatz und brauchen dringend Punkte, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Berichte über Spannungen im Kader und eine angespannte Stimmung rund um den Verein machen die Aufgabe nicht einfacher.

Mourinho hat sich zuletzt öffentlich zu mehreren Themen geäußert – von Schiedsrichter-Kontroversen bis hin zu internen Auseinandersetzungen. Sein Umgang mit der Situation wird von der Presse genau beobachtet.

Villarreal reist als Neunter der Tabelle an, hat aber zuletzt Stärke gezeigt. In den vergangenen fünf Pflichtspielen holte das Team aus Castellón zwei Siege und bleibt ein unangenehmer Gegner für jeden Kontrahenten.

Mit Kylian Mbappé verletzt fehlt Real Madrid seine wohl prominenteste Waffe im Angriff. Mourinho muss auf andere Lösungen setzen – und die Aufstellung zeigt, dass er auf Kreativität und Kollektivleistung setzt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte: Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es weiter unten.


Real Madrid vs. FC Villarreal: Aufstellungen

Real Madrid vs FC Villarreal Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Aufstellung
FC Villarreal crest
FC Villarreal
VIL
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisIbrahima KonatéIbrahima KonatéT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldAntonio RüdigerAntonio RüdigerM. CucurellaM. CucurellaJ. BellinghamJ. BellinghamVinicius JuniorVinicius JuniorArda GülerArda GülerAurélien TchouaméniAurélien TchouaméniB. SilvaB. SilvaKylian MbappéKylian MbappéPéter GulácsiPéter GulácsiS. CardonaS. CardonaP. NavarroP. NavarroS. MourinoS. MourinoJ. FoythJ. FoythI. AkhomachI. AkhomachS. ComesanaS. ComesanaA. MoleiroA. MoleiroAyoze PérezAyoze PérezP. GueyeP. GueyeG. MikautadzeG. Mikautadze
FC Villarreal crest
FC Villarreal
VIL
4-2-3-1
Real Madrid

Startelf

FC Villarreal

Trainer

  • José Mourinho
  • Inigo Pérez

Form

RMA

RMA - Form

BET
N1-0
INT
S2-1
RAY
S4-1
ELC
S2-3
ATM
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
VIL

VIL - Form

COR
N2-3
BVB
N3-2
BET
N1-2
MAL
S1-3
LEV
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Real Madrid kommt mit einer gemischten Bilanz in die Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team drei Siege und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt unterlag man Atlético Madrid mit 1:2, während ein 4:1 gegen Rayo Vallecano und ein 2:1 in der Champions League gegen Inter Mailand die Stärken der Mannschaft aufzeigten. Insgesamt erzielte Real in diesem Zeitraum zehn Tore und ließ fünf zu – ein Bild, das Offensivkraft, aber auch defensive Anfälligkeit widerspiegelt.

Villarreal präsentiert sich in jüngster Zeit wechselhafter. Zwei Siege – darunter ein deutliches 3:1 gegen Levante – stehen drei Niederlagen gegenüber, darunter Rückschläge gegen Real Betis und Deportivo de A Coruña. Die Mannschaft hat in fünf Spielen neun Tore erzielt, aber auch elf kassiert, was auf eine offensiv ansprechende, defensiv aber anfällige Spielweise hindeutet.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Real MadridUnentschiedenFC Villarreal
4
1
0
La Liga
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
1
END
La Liga
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
0
END
La Liga
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
END
13Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Teams fand im Januar 2026 statt: Villarreal verlor damals zu Hause mit 0:2 gegen Real Madrid. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert Real Madrid die Serie klar – mit vier Siegen gegenüber einem Remis und keiner Niederlage. Besonders einprägsam war das torreiche 4:4 im Mai 2024, das die Offensivqualitäten beider Teams eindrucksvoll unterstrich.

Real Madrid vs. FC Villarreal: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
EspanyolEspanyolESP
8224111108
U
N
N
S
U
12
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
14
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
15
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
MalagaMalagaMAL
8044413-94
U
N
N
U
U
20
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
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Qualifikation für die Europa Conference League
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