Das Spiel zwischen Real Betis und Real Madrid beginnt am 04.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Real Betis gegen Real Madrid

La Liga - Spielwoche 4 4. Sept. 2026 - 15:00 Estadio de La Cartuja

Wer zeigt / überträgt Real Betis vs Real Madrid heute live im TV und Livestream?

Das La-Liga-Spiel zwischen Real Betis und Real Madrid ist live bei DAZN zu sehen. Alle Informationen zur Übertragung sind unten aufgeführt.

Real Betis vs. Real Madrid: Spielvorschau

Im Estadio de La Cartuja in Sevilla empfängt Real Betis den Tabellenführer Real Madrid in der La Liga. José Mourinhos Mannschaft reist als klarer Favorit an, doch das Andalusien-Derby hat schon oft für Überraschungen gesorgt.

Für Betis-Trainer Manuel Pellegrini kommt die Partie zu einem schwierigen Zeitpunkt. Die Andalusier kassierten zuletzt eine deutliche 2:5-Heimniederlage gegen Levante und stehen in der Tabelle auf dem siebten Platz. Der Kader wurde kurz vor Transferschluss noch umgebaut: Nachwuchsspieler Pablo García verließ den Klub für fünf Millionen Euro in Richtung Racing Santander, um Mittel für andere Transfers freizumachen.

Real Madrid hingegen präsentiert sich in beeindruckender Frühform. Drei Liga-Siege aus drei Spielen, darunter ein 4:0 gegen Málaga am vergangenen Spieltag, untermauern den Titelanspruch. Mit Kylian Mbappé, Jude Bellingham und Vinicius Júnior verfügt Mourinho über eine Offensive von höchster Qualität.

Der Kader der Madrilenen ist jedoch nicht ohne Sorgen. Gleich sieben Spieler fehlen verletzungsbedingt, darunter Éder Militão, Rodrygo und Aurélien Tchouaméni. Antonio Rüdiger, der zuletzt seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft bekanntgab, steht im Abwehrzentrum und kann sich nun voll auf seine Aufgaben beim Klub konzentrieren.

Betis hat im eigenen Stadion durchaus die Mittel, unangenehm zu sein. Isco, der gegen seinen Ex-Klub spielt, und der zuletzt starke Rodrigo Riquelme könnten für Gefahr sorgen. Pellegrini wird sein Team kompakt stellen müssen, um die Offensivpower der Gäste zu bremsen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.





Real Betis vs. Real Madrid: Aufstellungen

Form

Real Betis kommt mit einer gemischten Bilanz in die Partie: zwei Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Die Andalusier bezwangen zunächst Real Sociedad mit 1:0 und Valencia mit 0:1, kassierten dann aber eine empfindliche 2:5-Heimpleite gegen Levante. In den Vorbereitungsspielen gab es eine 0:1-Niederlage gegen Inter Mailand sowie ein 2:2 gegen Bournemouth. Insgesamt erzielte Betis in diesen fünf Partien fünf Tore, kassierte aber neun.

Real Madrid präsentiert sich dagegen makellos: fünf Siege aus fünf Spielen ohne eine einzige Niederlage. In der Liga folgten Erfolge gegen Espanyol (2:1 auswärts), Real Sociedad (4:1) und Málaga (4:0). Auch die Vorbereitungssiege gegen Schalke 04 (3:0) und Deportivo de A Coruña (1:0) unterstreichen die Geschlossenheit des Teams. In diesen fünf Partien erzielte Madrid 14 Tore und kassierte lediglich zwei.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im April 2026 in der La Liga statt und endete im Estadio de La Cartuja mit einem 1:1-Unentschieden. Davor setzte sich Real Madrid im Januar 2026 im heimischen Bernabéu mit 5:1 deutlich durch. Aus den letzten fünf direkten Duellen holte Real Madrid drei Siege, Real Betis gewann einmal, und einmal trennten sich die Teams remis.

Real Betis vs. Real Madrid: Die Tabellen

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