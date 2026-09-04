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Wer zeigt / überträgt Real Betis vs. Real Madrid heute live im TV und Livestream?

Real Betis - Real Madrid
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In der La Liga spielt Real Betis gegen Real Madrid. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Real Betis und Real Madrid beginnt am 04.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Real Betis gegen Real Madrid

crest
La Liga - Spielwoche 4
Estadio de La Cartuja

Wer zeigt / überträgt Real Betis vs Real Madrid heute live im TV und Livestream?

Das La-Liga-Spiel zwischen Real Betis und Real Madrid ist live bei DAZN zu sehen. Alle Informationen zur Übertragung sind unten aufgeführt.

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Real Betis vs. Real Madrid: Spielvorschau

Im Estadio de La Cartuja in Sevilla empfängt Real Betis den Tabellenführer Real Madrid in der La Liga. José Mourinhos Mannschaft reist als klarer Favorit an, doch das Andalusien-Derby hat schon oft für Überraschungen gesorgt.

Für Betis-Trainer Manuel Pellegrini kommt die Partie zu einem schwierigen Zeitpunkt. Die Andalusier kassierten zuletzt eine deutliche 2:5-Heimniederlage gegen Levante und stehen in der Tabelle auf dem siebten Platz. Der Kader wurde kurz vor Transferschluss noch umgebaut: Nachwuchsspieler Pablo García verließ den Klub für fünf Millionen Euro in Richtung Racing Santander, um Mittel für andere Transfers freizumachen.

Real Madrid hingegen präsentiert sich in beeindruckender Frühform. Drei Liga-Siege aus drei Spielen, darunter ein 4:0 gegen Málaga am vergangenen Spieltag, untermauern den Titelanspruch. Mit Kylian Mbappé, Jude Bellingham und Vinicius Júnior verfügt Mourinho über eine Offensive von höchster Qualität.

Der Kader der Madrilenen ist jedoch nicht ohne Sorgen. Gleich sieben Spieler fehlen verletzungsbedingt, darunter Éder Militão, Rodrygo und Aurélien Tchouaméni. Antonio Rüdiger, der zuletzt seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft bekanntgab, steht im Abwehrzentrum und kann sich nun voll auf seine Aufgaben beim Klub konzentrieren.

Betis hat im eigenen Stadion durchaus die Mittel, unangenehm zu sein. Isco, der gegen seinen Ex-Klub spielt, und der zuletzt starke Rodrigo Riquelme könnten für Gefahr sorgen. Pellegrini wird sein Team kompakt stellen müssen, um die Offensivpower der Gäste zu bremsen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.


Real Betis vs. Real Madrid: Aufstellungen

Real Betis vs Real Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Real Betis crest
Real Betis
BET
Aufstellung
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
1Álvaro Vallés11F. Garcia2H. Bellerin3D. Llorente4Natan7Antony21M. Roca17R. Riquelme8P. Fornals6F. Bernal9Juan Hernández1T. Courtois16Ibrahima Konaté17M. Cucurella24D. Dumfries4D. Huijsen7Vinicius Junior8F. Valverde5J. Bellingham15Arda Güler20B. Silva10Kylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
Real Betis

Startelf

Real Madrid

Trainer

  • M. Pellegrini
  • José Mourinho

Form

BET

BET - Form

BOU
U2-2
INT
N1-0
RSO
S1-0
VAL
S0-1
LEV
N5-2
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
RMA

RMA - Form

COR
S0-1
S04
S0-3
ESP
S1-2
RSO
S4-1
MAL
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
14/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Real Betis kommt mit einer gemischten Bilanz in die Partie: zwei Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Die Andalusier bezwangen zunächst Real Sociedad mit 1:0 und Valencia mit 0:1, kassierten dann aber eine empfindliche 2:5-Heimpleite gegen Levante. In den Vorbereitungsspielen gab es eine 0:1-Niederlage gegen Inter Mailand sowie ein 2:2 gegen Bournemouth. Insgesamt erzielte Betis in diesen fünf Partien fünf Tore, kassierte aber neun.

Real Madrid präsentiert sich dagegen makellos: fünf Siege aus fünf Spielen ohne eine einzige Niederlage. In der Liga folgten Erfolge gegen Espanyol (2:1 auswärts), Real Sociedad (4:1) und Málaga (4:0). Auch die Vorbereitungssiege gegen Schalke 04 (3:0) und Deportivo de A Coruña (1:0) unterstreichen die Geschlossenheit des Teams. In diesen fünf Partien erzielte Madrid 14 Tore und kassierte lediglich zwei.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Real BetisUnentschiedenReal Madrid
1
2
2
La Liga
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
5
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
END
La Liga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
END
4Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im April 2026 in der La Liga statt und endete im Estadio de La Cartuja mit einem 1:1-Unentschieden. Davor setzte sich Real Madrid im Januar 2026 im heimischen Bernabéu mit 5:1 deutlich durch. Aus den letzten fünf direkten Duellen holte Real Madrid drei Siege, Real Betis gewann einmal, und einmal trennten sich die Teams remis.

Real Betis vs. Real Madrid: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3300122+109
S
S
S
2
Real MadridReal MadridRMA
3300102+89
S
S
S
3
Atletico MadridAtletico MadridATM
321073+47
S
U
S
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
S
U
S
5
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
321031+27
S
S
U
6
FC SevillaFC SevillaSEV
320165+16
N
S
S
7
Real BetisReal BetisBET
320145-16
N
S
S
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
312053+25
S
U
U
9
LevanteLevanteLEV
31115504
S
U
N
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
S
N
U
11
Real SociedadReal SociedadRSO
411236-34
U
S
N
N
12
EspanyolEspanyolESP
310254+13
N
N
S
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
310235-23
S
N
N
14
GetafeGetafeGET
310214-33
N
S
N
15
FC VillarrealFC VillarrealVIL
302145-12
N
U
U
16
Celta VigoCelta VigoCEL
402214-32
U
N
N
U
17
ValenciaValenciaVAL
301214-31
N
N
U
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
301248-41
N
U
N
19
ElcheElcheELC
301239-61
N
N
U
20
MalagaMalagaMAL
301217-61
N
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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