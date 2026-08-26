Das Spiel zwischen Rapid Wien und Heart of Midlothian beginnt am 26.08.2026, 18:45.

Anstoßzeit Rapid Wien gegen Heart of Midlothian

Conference League Qualification - Finale 26. Aug. 2026 - 12:45 Allianz Stadion

Wer zeigt / überträgt Rapid Wien vs Heart of Midlothian heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird in Österreich live im Free-TV übertragen. Den TV-Sender und den Live-Stream findet ihr in der Übersicht unten.

Rapid Wien vs. Heart of Midlothian: Spielvorschau

Rapid Wien und Heart of Midlothian treffen im Allianz Stadion in Wien zum Rückspiel der Conference-League-Qualifikation aufeinander. Nach dem 2:2 im Hinspiel ist die Ausgangslage für beide Teams vollkommen offen.

Rapid zeigt sich in dieser Saison in bestechender Frühform. Der 8:0-Kantersieg gegen Grazer AK in der österreichischen Bundesliga war ein klares Zeichen, dass Johannes Hoff Thorup seine Mannschaft auf Kurs gebracht hat.

Die Wiener haben in der laufenden Conference-League-Qualifikation bislang überzeugt. Vier Punkte aus zwei Spielen gegen Paide Linnameeskond und das Unentschieden gegen Hearts zeigen, dass Rapid die Europacup-Bühne ernst nimmt.

Heart of Midlothian reist mit gemischten Gefühlen aus Edinburgh an. Wouter Vrancken hat seine Mannschaft nach dem schweren Rückschlag gegen Benfica — einem 1:6 in der Europa-League-Qualifikation — neu ausgerichtet. Das 1:1 im Rückspiel gegen die Portugiesen zeigte Charakter.

Die Schotten kommen nicht ohne Selbstvertrauen nach Wien. Ein 6:2 gegen Inverness im schottischen Pokal und ein klares 4:0 gegen Dundee United in der Liga belegen, dass Hearts auf heimischem Boden in guter Verfassung ist.

Wer sich das Rückspiel live ansehen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Anstoßzeit und Aufstellungen.





Rapid Wien vs. Heart of Midlothian: Aufstellungen

Form

Rapid Wien kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in das Rückspiel. Der deutlichste Erfolg war das 8:0 gegen Grazer AK, dazu kommen Siege gegen Paide Linnameeskond (2:0 und 4:1) sowie ein 2:1-Auswärtssieg gegen Ried. Lediglich das Hinspiel gegen Hearts endete 2:2. In diesen fünf Spielen erzielte Rapid 17 Treffer und kassierte drei.

Heart of Midlothian weist eine Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage vor. Nach dem 6:1-Rückschlag gegen Benfica folgten ein 1:1 im Rückspiel und ein 6:2-Erfolg gegen Inverness. Dazu kommt das 4:0 gegen Dundee United sowie das 2:2 gegen Rapid. Hearts erzielte in diesen fünf Partien 14 Tore, kassierte aber auch zehn.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Teams fand am 20. August 2026 statt: Heart of Midlothian und Rapid Wien trennten sich in der Conference-League-Qualifikation 2:2. Es ist die einzige im Datensatz verfügbare Partie zwischen diesen Klubs. Das Rückspiel in Wien ist damit das erst zweite direkte Aufeinandertreffen in der jüngeren Geschichte.

Rapid Wien vs. Heart of Midlothian: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.