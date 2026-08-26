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Wer zeigt / überträgt Rapid Wien vs. Heart of Midlothian heute live im TV und Livestream?

Rapid Wien - Heart of Midlothian
Rapid Wien
Heart of Midlothian
Conference League Qualification

In der Conference League Qualification spielt Rapid Wien gegen Heart of Midlothian. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Rapid Wien und Heart of Midlothian beginnt am 26.08.2026, 18:45.

Anstoßzeit Rapid Wien gegen Heart of Midlothian

crest
Conference League Qualification - Finale
Allianz Stadion

Wer zeigt / überträgt Rapid Wien vs Heart of Midlothian heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird in Österreich live im Free-TV übertragen. Den TV-Sender und den Live-Stream findet ihr in der Übersicht unten.

ORF 1

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Hier ansehen

Rapid Wien vs. Heart of Midlothian: Spielvorschau

Rapid Wien und Heart of Midlothian treffen im Allianz Stadion in Wien zum Rückspiel der Conference-League-Qualifikation aufeinander. Nach dem 2:2 im Hinspiel ist die Ausgangslage für beide Teams vollkommen offen.

Rapid zeigt sich in dieser Saison in bestechender Frühform. Der 8:0-Kantersieg gegen Grazer AK in der österreichischen Bundesliga war ein klares Zeichen, dass Johannes Hoff Thorup seine Mannschaft auf Kurs gebracht hat.

Die Wiener haben in der laufenden Conference-League-Qualifikation bislang überzeugt. Vier Punkte aus zwei Spielen gegen Paide Linnameeskond und das Unentschieden gegen Hearts zeigen, dass Rapid die Europacup-Bühne ernst nimmt.

Heart of Midlothian reist mit gemischten Gefühlen aus Edinburgh an. Wouter Vrancken hat seine Mannschaft nach dem schweren Rückschlag gegen Benfica — einem 1:6 in der Europa-League-Qualifikation — neu ausgerichtet. Das 1:1 im Rückspiel gegen die Portugiesen zeigte Charakter.

Die Schotten kommen nicht ohne Selbstvertrauen nach Wien. Ein 6:2 gegen Inverness im schottischen Pokal und ein klares 4:0 gegen Dundee United in der Liga belegen, dass Hearts auf heimischem Boden in guter Verfassung ist.

Wer sich das Rückspiel live ansehen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Anstoßzeit und Aufstellungen.


Rapid Wien vs. Heart of Midlothian: Aufstellungen

Rapid Wien vs Heart of Midlothian Voraussichtliche Aufstellungen

Rapid Wien crest
Rapid Wien
RAP
Aufstellung
Heart of Midlothian crest
Heart of Midlothian
HEA
Heart of Midlothian crest
Heart of Midlothian
HEA

Trainer

  • J. Hoff Thorup

Form

RAP

RAP - Form

PAI
S1-4
RIE
S1-2
PAI
S2-0
GAK
S8-0
HEA
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
18/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
HEA

HEA - Form

BEN
N6-1
DUU
S4-0
BEN
U1-1
INV
S6-2
RAP
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
14/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Rapid Wien kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in das Rückspiel. Der deutlichste Erfolg war das 8:0 gegen Grazer AK, dazu kommen Siege gegen Paide Linnameeskond (2:0 und 4:1) sowie ein 2:1-Auswärtssieg gegen Ried. Lediglich das Hinspiel gegen Hearts endete 2:2. In diesen fünf Spielen erzielte Rapid 17 Treffer und kassierte drei.

Heart of Midlothian weist eine Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage vor. Nach dem 6:1-Rückschlag gegen Benfica folgten ein 1:1 im Rückspiel und ein 6:2-Erfolg gegen Inverness. Dazu kommt das 4:0 gegen Dundee United sowie das 2:2 gegen Rapid. Hearts erzielte in diesen fünf Partien 14 Tore, kassierte aber auch zehn.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Rapid WienUnentschiedenHeart of Midlothian
0
1
0
Conference League Qualification
Heart of Midlothian badge
Heart of Midlothian
HEA
2
Rapid Wien badge
Rapid Wien
RAP
2
END
2Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/1

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Teams fand am 20. August 2026 statt: Heart of Midlothian und Rapid Wien trennten sich in der Conference-League-Qualifikation 2:2. Es ist die einzige im Datensatz verfügbare Partie zwischen diesen Klubs. Das Rückspiel in Wien ist damit das erst zweite direkte Aufeinandertreffen in der jüngeren Geschichte.

Rapid Wien vs. Heart of Midlothian: Die Tabellen

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