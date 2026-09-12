Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoRW Essen
team-logoWürzburger Kickers
Ansehen auf MagentaSportAnsehen auf BR
GOAL-e

Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt RW Essen vs. Würzburger Kickers heute live im TV und Livestream?

RW Essen - Würzburger Kickers
RW Essen
Würzburger Kickers
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt RW Essen gegen Würzburger Kickers. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen RW Essen und Würzburger Kickers beginnt am 12.09.2026, 14:00.

Anstoßzeit RW Essen gegen Würzburger Kickers

crest
Deutschland 3 Liga - Spielwoche 5

Wer zeigt / überträgt RW Essen vs Würzburger Kickers heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live bei MagentaSport und BR übertragen. Alle Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

MagentaSport

MagentaSport

Hier ansehen

BR

BR

Hier ansehen

RW Essen vs. Würzburger Kickers: Spielvorschau

RW Essen empfängt in der 3. Liga die Würzburger Kickers. Nach einem durchwachsenen Saisonstart wollen die Essener vor heimischem Publikum nachlegen.

Unter Trainer Uwe Koschinat hat RW Essen zuletzt Stabilität gefunden. Der 1:0-Sieg gegen Viktoria Köln zuletzt war ein wichtiger Schritt nach vorne, auch wenn die Defensive in dieser Saison noch anfällig wirkte.

Die Würzburger Kickers reisen hingegen in schwieriger Verfassung an. Ralf Santellis Mannschaft hat drei der letzten fünf Pflichtspiele verloren, darunter ein 3:0 gegen MSV Duisburg und ein 1:2 gegen VfB Stuttgart II zuletzt.

Essen belegt in der Tabelle der 3. Liga aktuell den sechsten Platz, während die Kickers auf Rang 14 rangieren. Der Abstand zwischen beiden Teams spiegelt die unterschiedliche Form der vergangenen Wochen wider.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.


RW Essen vs. Würzburger Kickers: Aufstellungen

RW Essen vs Würzburger Kickers Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • U. Koschinat

Form

ESN

ESN - Form

SAB
N5-2
HAV
S1-0
FCP
S2-0
SVW
U0-0
FCK
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
WUK

WUK - Form

FCI
U2-2
SVW
S4-0
KÖL
N1-2
DUI
N3-0
VFB
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

RW Essen kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war ein 1:0 gegen Viktoria Köln. Davor trennten sich die Essener torlos von Wehen Wiesbaden, gewannen 2:0 im DFB-Pokal gegen St. Pauli und 1:0 in der Liga gegen TSV Havelse. Die einzige Niederlage war das 2:5 zum Saisonauftakt gegen Saarbrücken.

Die Würzburger Kickers weisen aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Spiel endete mit einem 1:2 gegen VfB Stuttgart II. Zuvor verloren die Kickers 3:0 gegen MSV Duisburg und 1:2 im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln. Der deutlichste Erfolg war ein 4:0 gegen Wehen Wiesbaden.

Bilanz direkte Duelle

Für die aktuelle Begegnung liegen keine Daten aus direkten Duellen der letzten fünf Spiele vor.

RW Essen vs. Würzburger Kickers: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
4400123+912
S
S
S
S
2
SaarbrückenSaarbrückenSAB
4301147+79
S
N
S
S
3
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
5302138+59
S
N
S
S
N
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
52211112-18
N
U
S
U
S
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
421185+37
S
N
U
S
6
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
42117707
S
N
U
S
7
RW EssenRW EssenESN
421145-17
S
U
S
N
8
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
420295+46
N
S
S
N
9
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
420267-16
S
N
N
S
10
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
420224-26
S
N
N
S
11
MeppenMeppenSVM
420269-36
N
S
S
N
12
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
41213305
U
S
U
N
13
IngolstadtIngolstadtFCI
412156-15
N
S
U
U
14
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
41127704
N
N
S
U
15
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
411278-14
N
N
U
S
16
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
411224-24
U
S
N
N
17
TSV HavelseTSV HavelseHAV
410368-23
N
S
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
4103710-33
N
N
N
S
19
SC VerlSC VerlVEL
4103510-53
S
N
N
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
402228-62
U
U
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen