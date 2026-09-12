Das Spiel zwischen RW Essen und Würzburger Kickers beginnt am 12.09.2026, 14:00.

Anstoßzeit RW Essen gegen Würzburger Kickers

Wer zeigt / überträgt RW Essen vs Würzburger Kickers heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live bei MagentaSport und BR übertragen. Alle Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

RW Essen vs. Würzburger Kickers: Spielvorschau

RW Essen empfängt in der 3. Liga die Würzburger Kickers. Nach einem durchwachsenen Saisonstart wollen die Essener vor heimischem Publikum nachlegen.

Unter Trainer Uwe Koschinat hat RW Essen zuletzt Stabilität gefunden. Der 1:0-Sieg gegen Viktoria Köln zuletzt war ein wichtiger Schritt nach vorne, auch wenn die Defensive in dieser Saison noch anfällig wirkte.

Die Würzburger Kickers reisen hingegen in schwieriger Verfassung an. Ralf Santellis Mannschaft hat drei der letzten fünf Pflichtspiele verloren, darunter ein 3:0 gegen MSV Duisburg und ein 1:2 gegen VfB Stuttgart II zuletzt.

Essen belegt in der Tabelle der 3. Liga aktuell den sechsten Platz, während die Kickers auf Rang 14 rangieren. Der Abstand zwischen beiden Teams spiegelt die unterschiedliche Form der vergangenen Wochen wider.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.





RW Essen vs. Würzburger Kickers: Aufstellungen

Form

RW Essen kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war ein 1:0 gegen Viktoria Köln. Davor trennten sich die Essener torlos von Wehen Wiesbaden, gewannen 2:0 im DFB-Pokal gegen St. Pauli und 1:0 in der Liga gegen TSV Havelse. Die einzige Niederlage war das 2:5 zum Saisonauftakt gegen Saarbrücken.

Die Würzburger Kickers weisen aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Spiel endete mit einem 1:2 gegen VfB Stuttgart II. Zuvor verloren die Kickers 3:0 gegen MSV Duisburg und 1:2 im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln. Der deutlichste Erfolg war ein 4:0 gegen Wehen Wiesbaden.

Bilanz direkte Duelle

Für die aktuelle Begegnung liegen keine Daten aus direkten Duellen der letzten fünf Spiele vor.

RW Essen vs. Würzburger Kickers: Die Tabellen

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