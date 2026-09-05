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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt RW Essen vs. Viktoria Köln heute live im TV und Livestream?

RW Essen - Viktoria Köln
RW Essen
Viktoria Köln
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt RW Essen gegen Viktoria Köln. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen RW Essen und Viktoria Köln beginnt am 05.09.2026, 16:30.

Anstoßzeit RW Essen gegen Viktoria Köln

Wer zeigt / überträgt RW Essen vs Viktoria Köln heute live im TV und Livestream?

Das 3.-Liga-Spiel zwischen RW Essen und Viktoria Köln wird live bei MagentaSport übertragen. Alle TV- und Livestream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Hier ansehen

RW Essen vs. Viktoria Köln: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt RW Essen den Tabellenfünften Viktoria Köln. Das Westderby verspricht eine intensive Partie zweier Klubs, die den Saisonstart auf unterschiedliche Weise erlebt haben.

Bei RW Essen läuft es unter Trainer Uwe Koschinat noch nicht rund. Das 2:5-Debakel zum Auftakt gegen Saarbrücken saß tief, auch wenn der anschließende 1:0-Ligasieg gegen TSV Havelse und ein bemerkenswerter 2:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen St. Pauli zumindest für etwas Stabilität sorgten. Zuletzt trennten sich die Essener torlos von Wehen Wiesbaden.

Auf der anderen Seite reist Viktoria Köln mit spürbarem Rückenwind an. Marian Wilhelms Mannschaft schlug Preußen Münster zuletzt mit 4:1 und belegt damit Tabellenplatz vier. Ein Auswärtssieg in Essen würde die gute Ausgangsposition weiter festigen.

Dennoch hat Köln in dieser Saison auch Schwächen gezeigt. Das 2:5 gegen Jahn Regensburg und das DFB-Pokal-Aus gegen 1. FC Nürnberg sind Warnsignale, die Koschinat und seine Spieler kennen und nutzen werden.

Für Essen ist das Heimspiel mehr als nur drei Punkte. Ein Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im oberen Tabellendrittel würde die eigene Lage deutlich verbessern und das Selbstvertrauen in der noch jungen Saison stärken.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream findet ihr nachfolgend.


RW Essen vs. Viktoria Köln: Aufstellungen

RW Essen vs Viktoria Köln Voraussichtliche Aufstellungen

RW Essen crest
RW Essen
ESN
Aufstellung
Viktoria Köln crest
Viktoria Köln
FCK
Viktoria Köln crest
Viktoria Köln
FCK

Trainer

  • U. Koschinat

Form

ESN

ESN - Form

B04
N3-0
SAB
N5-2
HAV
S1-0
FCP
S2-0
SVW
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
FCK

FCK - Form

ELV
S2-1
SSV
N2-5
VFB
S1-3
FCN
N1-1
PRM
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
12/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

RW Essen kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete torlos gegen Wehen Wiesbaden. Zuvor gelang ein 2:0 im DFB-Pokal gegen St. Pauli sowie ein 1:0-Ligasieg gegen TSV Havelse. Die deutliche 2:5-Niederlage gegen Saarbrücken und ein 0:3 im Testspiel gegen Bayer Leverkusen zeigen, dass die Defensive noch anfällig ist. Insgesamt erzielte Essen in diesen fünf Spielen drei Tore und kassierte acht.

Viktoria Köln weist ebenfalls zwei Siege, eine Niederlage und ein weiteres Ergebnis in den letzten fünf Spielen auf. Der 4:1-Erfolg gegen Preußen Münster war das stärkste Ergebnis der jüngsten Zeit. Davor gewann Köln auswärts bei VfB Stuttgart II mit 3:1, verlor aber im DFB-Pokal gegen 1. FC Nürnberg und kassierte ein 2:5 gegen Jahn Regensburg. Die Offensivkraft ist vorhanden, die defensive Stabilität bleibt jedoch ausbaufähig.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

RW EssenUnentschiedenViktoria Köln
4
0
1
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
1
RW Essen badge
RW Essen
ESN
2
END
Deutschland 3 Liga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
1
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
0
END
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
1
RW Essen badge
RW Essen
ESN
0
END
Deutschland 3 Liga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
2
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
1
END
Deutschland 3 Liga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
3
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
1
END
8Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste direkte Duell beider Klubs fand am 22. März 2026 in der 3. Liga statt: Viktoria Köln unterlag RW Essen zu Hause mit 1:2. Davor gewann Essen am 18. Oktober 2025 das Heimspiel mit 1:0. Aus den letzten fünf Aufeinandertreffen in der 3. Liga kommt RW Essen auf drei Siege bei einer Niederlage und einem weiteren Essener Sieg – Köln gewann lediglich einmal, am 12. März 2025 mit 1:0.

RW Essen vs. Viktoria Köln: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
3300102+89
S
S
S
2
Hansa RostockHansa RostockHRO
3210107+37
S
U
S
3
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
421185+37
S
N
U
S
4
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
320194+56
S
S
N
5
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
320197+26
S
S
N
6
SaarbrückenSaarbrückenSAB
320186+26
N
S
S
7
MeppenMeppenSVM
320153+26
S
S
N
8
IngolstadtIngolstadtFCI
412156-15
N
S
U
U
9
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
311165+14
N
S
U
10
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
31117704
N
U
S
11
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
31113304
S
U
N
12
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
311156-14
N
U
S
13
RW EssenRW EssenESN
311135-24
U
S
N
14
TSV HavelseTSV HavelseHAV
310256-13
S
N
N
15
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
310268-23
N
N
S
16
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
310246-23
N
N
S
17
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
310224-23
S
N
N
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
310214-33
N
N
S
19
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
301217-61
U
N
N
20
SC VerlSC VerlVEL
3003410-60
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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