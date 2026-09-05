Das Spiel zwischen RW Essen und Viktoria Köln beginnt am 05.09.2026, 16:30.

Anstoßzeit RW Essen gegen Viktoria Köln

Wer zeigt / überträgt RW Essen vs Viktoria Köln heute live im TV und Livestream?

Das 3.-Liga-Spiel zwischen RW Essen und Viktoria Köln wird live bei MagentaSport übertragen. Alle TV- und Livestream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

RW Essen vs. Viktoria Köln: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt RW Essen den Tabellenfünften Viktoria Köln. Das Westderby verspricht eine intensive Partie zweier Klubs, die den Saisonstart auf unterschiedliche Weise erlebt haben.

Bei RW Essen läuft es unter Trainer Uwe Koschinat noch nicht rund. Das 2:5-Debakel zum Auftakt gegen Saarbrücken saß tief, auch wenn der anschließende 1:0-Ligasieg gegen TSV Havelse und ein bemerkenswerter 2:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen St. Pauli zumindest für etwas Stabilität sorgten. Zuletzt trennten sich die Essener torlos von Wehen Wiesbaden.

Auf der anderen Seite reist Viktoria Köln mit spürbarem Rückenwind an. Marian Wilhelms Mannschaft schlug Preußen Münster zuletzt mit 4:1 und belegt damit Tabellenplatz vier. Ein Auswärtssieg in Essen würde die gute Ausgangsposition weiter festigen.

Dennoch hat Köln in dieser Saison auch Schwächen gezeigt. Das 2:5 gegen Jahn Regensburg und das DFB-Pokal-Aus gegen 1. FC Nürnberg sind Warnsignale, die Koschinat und seine Spieler kennen und nutzen werden.

Für Essen ist das Heimspiel mehr als nur drei Punkte. Ein Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im oberen Tabellendrittel würde die eigene Lage deutlich verbessern und das Selbstvertrauen in der noch jungen Saison stärken.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream findet ihr nachfolgend.





RW Essen vs. Viktoria Köln: Aufstellungen

Form

RW Essen kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete torlos gegen Wehen Wiesbaden. Zuvor gelang ein 2:0 im DFB-Pokal gegen St. Pauli sowie ein 1:0-Ligasieg gegen TSV Havelse. Die deutliche 2:5-Niederlage gegen Saarbrücken und ein 0:3 im Testspiel gegen Bayer Leverkusen zeigen, dass die Defensive noch anfällig ist. Insgesamt erzielte Essen in diesen fünf Spielen drei Tore und kassierte acht.

Viktoria Köln weist ebenfalls zwei Siege, eine Niederlage und ein weiteres Ergebnis in den letzten fünf Spielen auf. Der 4:1-Erfolg gegen Preußen Münster war das stärkste Ergebnis der jüngsten Zeit. Davor gewann Köln auswärts bei VfB Stuttgart II mit 3:1, verlor aber im DFB-Pokal gegen 1. FC Nürnberg und kassierte ein 2:5 gegen Jahn Regensburg. Die Offensivkraft ist vorhanden, die defensive Stabilität bleibt jedoch ausbaufähig.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell beider Klubs fand am 22. März 2026 in der 3. Liga statt: Viktoria Köln unterlag RW Essen zu Hause mit 1:2. Davor gewann Essen am 18. Oktober 2025 das Heimspiel mit 1:0. Aus den letzten fünf Aufeinandertreffen in der 3. Liga kommt RW Essen auf drei Siege bei einer Niederlage und einem weiteren Essener Sieg – Köln gewann lediglich einmal, am 12. März 2025 mit 1:0.

RW Essen vs. Viktoria Köln: Die Tabellen

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