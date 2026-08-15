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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt RW Essen vs. TSV Havelse heute live im TV und Livestream?

RW Essen - TSV Havelse
RW Essen
TSV Havelse
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt RW Essen gegen TSV Havelse. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen RW Essen und TSV Havelse beginnt am 15.08.2026, 14:00.

Anstoßzeit RW Essen gegen TSV Havelse

Wer zeigt / überträgt RW Essen vs TSV Havelse heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen RW Essen und TSV Havelse wird exklusiv bei MagentaSport übertragen. Im Free-TV ist die Partie nicht zu sehen. Alle Spiele der 3. Liga sind in dieser Saison live beim Streamingdienst der Telekom verfügbar.

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RW Essen vs. TSV Havelse: Spielvorschau

RW Essen empfängt TSV Havelse in der 3. Liga. Für beide Klubs geht es früh in der Saison darum, Boden gutzumachen und erste Punkte einzufahren.

Bei den Gastgebern läuft der Saisonstart alles andere als rund. Trainer Uwe Koschinat und sein Team kassierten zum Auftakt eine deutliche 2:5-Niederlage gegen Saarbrücken – ein Ergebnis, das Druck auf die Essener ausübt, schon jetzt eine Reaktion zu zeigen.

Die Vorbereitung gab wenig Anlass zur Hoffnung: RW Essen verlor alle drei Testspiele ohne eigenen Treffer, darunter Partien gegen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Vorbereitungsergebnisse sind mit Vorsicht zu genießen, doch der fehlende Rhythmus in der Offensive ist nicht zu übersehen.

TSV Havelse reist mit einer ebenfalls bescheidenen Frühform an. Die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi verlor das erste Ligaspiel der Saison mit 2:3 gegen VfB Stuttgart II und steht in der Tabelle derzeit auf Platz 13.

Das Hinspiel der vergangenen Saison gewann RW Essen mit 4:1 – ein Ergebnis, das den Hausherren Selbstvertrauen geben sollte, auch wenn die aktuelle Form ein anderes Bild zeichnet.

Nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live Stream und zur Anstoßzeit.


RW Essen vs. TSV Havelse: Aufstellungen

RW Essen vs TSV Havelse Voraussichtliche Aufstellungen

RW Essen crest
RW Essen
ESN
Aufstellung
TSV Havelse crest
TSV Havelse
HAV
TSV Havelse crest
TSV Havelse
HAV

Trainer

  • U. Koschinat

Form

ESN

ESN - Form

GFT
N2-0
RIE
N3-0
BMG
N1-2
B04
N3-0
SAB
N5-2
Tor erzielt (kassiert)
3/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
HAV

HAV - Form

VFB
S3-2
VEL
N4-0
SWF
S3-2
ALA
N6-1
VFB
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
9/17
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

RW Essen geht mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den jüngsten fünf Spielen holte das Team keinen einzigen Sieg. Zuletzt gab es eine 2:5-Niederlage gegen Saarbrücken in der 3. Liga. Auch die Vorbereitungspartien gegen Bayer Leverkusen (0:3) und Borussia Mönchengladbach (1:2) gingen verloren. Essen erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt drei Tore und kassierte zwölf.

TSV Havelse kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. Das letzte Liga-Match verlor Havelse mit 2:3 gegen VfB Stuttgart II. Zuvor gab es eine deutliche 1:6-Niederlage gegen Alemannia Aachen, während zwei Erfolge gegen FC Schweinfurt (3:2) und VfB Stuttgart II (3:2) für positive Ausreißer sorgten. Insgesamt erzielte Havelse in diesen fünf Partien elf Tore und kassierte dreizehn.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

RW EssenUnentschiedenTSV Havelse
1
1
0
Deutschland 3 Liga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
4
TSV Havelse badge
TSV Havelse
HAV
1
END
Deutschland 3 Liga
TSV Havelse badge
TSV Havelse
HAV
1
RW Essen badge
RW Essen
ESN
1
END
5Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

Das jüngste direkte Duell fand am 24. Januar 2026 in der 3. Liga statt: RW Essen gewann damals zu Hause mit 4:1 gegen TSV Havelse. Das Aufeinandertreffen zuvor, am 9. August 2025 ebenfalls in der 3. Liga, endete 1:1 – damals war Havelse Gastgeber. Aus den zwei vorliegenden Direktduellen kommt RW Essen auf einen Sieg bei einem Unentschieden.

RW Essen vs. TSV Havelse: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
211062+44
S
U
2
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
110052+33
S
3
SaarbrückenSaarbrückenSAB
110052+33
S
4
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
110041+33
S
5
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
110030+33
S
6
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
110031+23
S
7
Hansa RostockHansa RostockHRO
110032+13
S
8
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
110032+13
S
9
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
110021+13
S
10
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
110010+13
S
11
IngolstadtIngolstadtFCI
10102201
U
12
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
100123-10
N
13
TSV HavelseTSV HavelseHAV
100123-10
N
14
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
100112-10
N
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
100101-10
N
16
RW EssenRW EssenESN
100125-30
N
17
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
100125-30
N
18
SC VerlSC VerlVEL
100114-30
N
19
MeppenMeppenSVM
100103-30
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
200217-60
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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