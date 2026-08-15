Das Spiel zwischen RW Essen und TSV Havelse beginnt am 15.08.2026, 14:00.

Anstoßzeit RW Essen gegen TSV Havelse

Wer zeigt / überträgt RW Essen vs TSV Havelse heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen RW Essen und TSV Havelse wird exklusiv bei MagentaSport übertragen. Im Free-TV ist die Partie nicht zu sehen. Alle Spiele der 3. Liga sind in dieser Saison live beim Streamingdienst der Telekom verfügbar.

RW Essen vs. TSV Havelse: Spielvorschau

RW Essen empfängt TSV Havelse in der 3. Liga. Für beide Klubs geht es früh in der Saison darum, Boden gutzumachen und erste Punkte einzufahren.

Bei den Gastgebern läuft der Saisonstart alles andere als rund. Trainer Uwe Koschinat und sein Team kassierten zum Auftakt eine deutliche 2:5-Niederlage gegen Saarbrücken – ein Ergebnis, das Druck auf die Essener ausübt, schon jetzt eine Reaktion zu zeigen.

Die Vorbereitung gab wenig Anlass zur Hoffnung: RW Essen verlor alle drei Testspiele ohne eigenen Treffer, darunter Partien gegen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Vorbereitungsergebnisse sind mit Vorsicht zu genießen, doch der fehlende Rhythmus in der Offensive ist nicht zu übersehen.

TSV Havelse reist mit einer ebenfalls bescheidenen Frühform an. Die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi verlor das erste Ligaspiel der Saison mit 2:3 gegen VfB Stuttgart II und steht in der Tabelle derzeit auf Platz 13.

Das Hinspiel der vergangenen Saison gewann RW Essen mit 4:1 – ein Ergebnis, das den Hausherren Selbstvertrauen geben sollte, auch wenn die aktuelle Form ein anderes Bild zeichnet.

Nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live Stream und zur Anstoßzeit.





RW Essen vs. TSV Havelse: Aufstellungen

Form

RW Essen geht mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den jüngsten fünf Spielen holte das Team keinen einzigen Sieg. Zuletzt gab es eine 2:5-Niederlage gegen Saarbrücken in der 3. Liga. Auch die Vorbereitungspartien gegen Bayer Leverkusen (0:3) und Borussia Mönchengladbach (1:2) gingen verloren. Essen erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt drei Tore und kassierte zwölf.

TSV Havelse kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. Das letzte Liga-Match verlor Havelse mit 2:3 gegen VfB Stuttgart II. Zuvor gab es eine deutliche 1:6-Niederlage gegen Alemannia Aachen, während zwei Erfolge gegen FC Schweinfurt (3:2) und VfB Stuttgart II (3:2) für positive Ausreißer sorgten. Insgesamt erzielte Havelse in diesen fünf Partien elf Tore und kassierte dreizehn.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell fand am 24. Januar 2026 in der 3. Liga statt: RW Essen gewann damals zu Hause mit 4:1 gegen TSV Havelse. Das Aufeinandertreffen zuvor, am 9. August 2025 ebenfalls in der 3. Liga, endete 1:1 – damals war Havelse Gastgeber. Aus den zwei vorliegenden Direktduellen kommt RW Essen auf einen Sieg bei einem Unentschieden.

RW Essen vs. TSV Havelse: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.