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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt RW Essen vs. Fortuna Köln heute live im TV und Livestream?

RW Essen - Fortuna Köln
RW Essen
Fortuna Köln
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt RW Essen gegen Fortuna Köln. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen RW Essen und Fortuna Köln beginnt am 13.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit RW Essen gegen Fortuna Köln

Wer zeigt / überträgt RW Essen vs Fortuna Köln heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen RW Essen und Fortuna Köln wird live auf MagentaSport übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Livestream verfolgen.

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Hier ansehen

RW Essen vs. Fortuna Köln: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt RW Essen den Gast aus Fortuna Köln. Für beide Klubs geht es um Punkte, die in dieser Phase der Saison erhebliches Gewicht haben.

Essen präsentiert sich unter Trainer Uwe Koschinat als einer der stabilsten Klubs der Liga. Mit Platz drei in der Tabelle gehört Essen zur Spitzengruppe und will diese Position weiter festigen.

Fortuna Köln reist als Tabellenzwölfter an und kämpft darum, den Abstand zur unteren Tabellenregion zu vergrößern. Trainer Matthias Mink braucht Punkte, um Ruhe in die Situation zu bringen.

Die Formkurven beider Teams verliefen zuletzt unterschiedlich. Essen kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen, Köln dagegen mit einer weniger überzeugenden Bilanz.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Anstoß und zum TV-Kanal.


RW Essen vs. Fortuna Köln: Aufstellungen

RW Essen vs Fortuna Köln Aufstellungen

4-2-3-1
RW Essen crest
RW Essen
ESN
page.match.formation.title
Fortuna Köln crest
Fortuna Köln
FOK
4-3-1-2
team-logoJ. Golzteam-logoB. Huningteam-logoF. Bouebariteam-logoJ. Rios Alonsoteam-logoM. Kostkateam-logoM. Obuzteam-logoJ. Sietanteam-logoN. PeschD. AbiamaD. Abiamateam-logoS. Telalovicteam-logoM. Janssenteam-logoL. Winklerteam-logoSeymour Füngerteam-logoM. Fischerteam-logoD. Haider Al-Azzaweteam-logoN. TelleBennit BrögerBennit Brögerteam-logoT. Geerkensteam-logoA. Stanilewiczteam-logoG. Strauchteam-logoJ. Mauseteam-logoR. Aigbekaen
Fortuna Köln crest
Fortuna Köln
FOK
4-2-3-1
RW Essen

Startelf

Fortuna Köln

Ersatzspieler

Trainer

  • U. Koschinat
  • M. Mink

Form

ESN

ESN - Form

FCK
S1-0
WUK
S6-2
WMA
S1-2
HRO
U1-1
PRM
U3-3
Tor erzielt (kassiert)
13/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
FOK

FOK - Form

F95
U0-0
TSG
U2-2
SVW
N0-2
HAV
S1-3
SAB
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
5/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

RW Essen kommt mit drei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einem 3:3 gegen Preußen Münster, davor gab es ein 1:1 gegen Hansa Rostock. Zuvor feierte Essen einen deutlichen 6:2-Sieg gegen Würzburger Kickers. In fünf Spielen erzielte Essen 13 Tore und kassierte acht.

Fortuna Köln weist aus den vergangenen fünf Partien ein Unentschieden, zwei Siege, eine Niederlage und ein weiteres Unentschieden auf. Das jüngste Spiel endete 0:0 gegen Saarbrücken, davor gab es einen 1:3-Auswärtserfolg gegen TSV Havelse. Die 0:2-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden zeigt, dass die Defensive noch anfällig ist. Insgesamt traf Köln in diesem Zeitraum sechsmal und ließ sieben Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

RW EssenUnentschiedenFortuna Köln
2
2
1
Deutschland 4
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
3
RW Essen badge
RW Essen
ESN
3
END
Deutschland 4
RW Essen badge
RW Essen
ESN
2
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
1
END
Deutschland 4
RW Essen badge
RW Essen
ESN
2
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
0
END
Deutschland 4
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
1
RW Essen badge
RW Essen
ESN
1
END
Deutschland 4
RW Essen badge
RW Essen
ESN
0
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
1
END
8Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste direkte Duell zwischen beiden Klubs datiert aus dem März 2022, als Fortuna Köln und RW Essen sich in der vierten deutschen Liga mit 3:3 trennten. In den fünf vorliegenden Aufeinandertreffen gewann Essen zweimal, Köln einmal, zweimal endete die Partie unentschieden. Die Begegnungen fanden ausschließlich in der vierten deutschen Liga statt.

RW Essen vs. Fortuna Köln: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
9711229+1322
U
S
S
S
N
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
86022411+1318
S
S
S
S
N
3
RW EssenRW EssenESN
95311712+518
S
U
U
S
S
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
94411715+216
U
S
U
S
N
5
SaarbrückenSaarbrückenSAB
94321912+715
U
U
S
U
N
6
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
84131611+513
S
S
N
S
N
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
94141613+313
N
N
S
S
U
8
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
83321516-112
U
N
U
S
S
9
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
83231313011
N
S
N
U
S
10
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
93241516-111
S
U
U
N
N
11
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
832389-111
U
N
S
S
U
12
SC VerlSC VerlVEL
83231215-311
U
S
U
S
S
13
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
924389-110
N
U
S
N
U
14
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
82241817+18
S
U
N
U
N
15
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
92251117-68
U
N
N
S
N
16
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
8224915-68
S
N
S
N
U
17
IngolstadtIngolstadtFCI
8224915-68
N
N
N
S
N
18
MeppenMeppenSVM
9225916-78
U
U
N
N
N
19
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
8224714-78
N
N
U
U
S
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
91261020-105
U
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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