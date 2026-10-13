Das Spiel zwischen RW Essen und Fortuna Köln beginnt am 13.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit RW Essen gegen Fortuna Köln

Wer zeigt / überträgt RW Essen vs Fortuna Köln heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen RW Essen und Fortuna Köln wird live auf MagentaSport übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Livestream verfolgen.

RW Essen vs. Fortuna Köln: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt RW Essen den Gast aus Fortuna Köln. Für beide Klubs geht es um Punkte, die in dieser Phase der Saison erhebliches Gewicht haben.

Essen präsentiert sich unter Trainer Uwe Koschinat als einer der stabilsten Klubs der Liga. Mit Platz drei in der Tabelle gehört Essen zur Spitzengruppe und will diese Position weiter festigen.

Fortuna Köln reist als Tabellenzwölfter an und kämpft darum, den Abstand zur unteren Tabellenregion zu vergrößern. Trainer Matthias Mink braucht Punkte, um Ruhe in die Situation zu bringen.

Die Formkurven beider Teams verliefen zuletzt unterschiedlich. Essen kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen, Köln dagegen mit einer weniger überzeugenden Bilanz.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Anstoß und zum TV-Kanal.





RW Essen vs. Fortuna Köln: Aufstellungen

Form

RW Essen kommt mit drei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einem 3:3 gegen Preußen Münster, davor gab es ein 1:1 gegen Hansa Rostock. Zuvor feierte Essen einen deutlichen 6:2-Sieg gegen Würzburger Kickers. In fünf Spielen erzielte Essen 13 Tore und kassierte acht.

Fortuna Köln weist aus den vergangenen fünf Partien ein Unentschieden, zwei Siege, eine Niederlage und ein weiteres Unentschieden auf. Das jüngste Spiel endete 0:0 gegen Saarbrücken, davor gab es einen 1:3-Auswärtserfolg gegen TSV Havelse. Die 0:2-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden zeigt, dass die Defensive noch anfällig ist. Insgesamt traf Köln in diesem Zeitraum sechsmal und ließ sieben Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell zwischen beiden Klubs datiert aus dem März 2022, als Fortuna Köln und RW Essen sich in der vierten deutschen Liga mit 3:3 trennten. In den fünf vorliegenden Aufeinandertreffen gewann Essen zweimal, Köln einmal, zweimal endete die Partie unentschieden. Die Begegnungen fanden ausschließlich in der vierten deutschen Liga statt.

RW Essen vs. Fortuna Köln: Die Tabellen

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