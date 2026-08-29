Das Spiel zwischen RB Leipzig und Gladbach beginnt am 29.08.2026, 15:30.

Anstoßzeit RB Leipzig gegen Gladbach

Bundesliga - Spielwoche 1 29. Aug. 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs Gladbach heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach ist bei mehreren Anbietern live zu sehen. Sky WOW und RTL beziehungsweise RTL+ übertragen die Partie, außerdem ist die Begegnung im Rahmen der DAZN-Konferenz abrufbar. Die genauen Übertragungsoptionen sind in der Tabelle aufgeführt.

RB Leipzig vs. Gladbach: Spielvorschau

RB Leipzig empfängt Borussia Mönchengladbach in der Red Bull Arena in Leipzig zum Bundesliga-Auftakt der Saison 2026/27. Für beide Klubs ist es das erste Pflichtspiel in der Liga nach einer intensiven Vorbereitungsphase.

Leipzig startet mit neuem Trainer Martin Demichelis in die Spielzeit und hat mit der Rückkehr von Christopher Nkunku einen prominenten Offensivspieler verpflichtet. Der Franzose, der zwischen 2019 und 2023 bereits für die Sachsen auflief und 2023 gemeinsam mit Niclas Füllkrug Torschützenkönig der Bundesliga war, kommt per Leihe von der AC Mailand. Mit Nkunku will Leipzig nach dem Abgang von Yan Diomande zu Real Madrid wieder an alte Stärken anknüpfen.

Demichelis übernimmt eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison nicht in Europa vertreten war. In dieser Spielzeit wartet neben der Bundesliga auch die Champions League, wo Leipzig auf Gegner wie Real Madrid, Manchester City und Manchester United trifft.

Gladbachs neuer Trainer Eugen Polanski reist mit seinem Team nach einer makellosen Vorbereitung an. Die Fohlen gewannen alle fünf Testspiele, darunter ein 2:1 gegen Aston Villa, und setzten sich im DFB-Pokal souverän gegen den TSV Schott Mainz durch. Polanski hat sein Team offensichtlich früh auf Betriebstemperatur gebracht.

In der Bundesliga-Tabelle belegt Gladbach aktuell Rang fünf, während Leipzig auf Platz 14 steht. Das gibt dem Duell von Beginn an eine klare Ausgangslage: Die Fohlen kommen als das formstärkere Team nach Leipzig.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.





RB Leipzig vs. Gladbach: Aufstellungen

Form

RB Leipzig kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel. Aus den letzten fünf Partien holte das Team drei Siege und kassierte zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war ein deutliches 6:0 im DFB-Pokal gegen Eintracht Trier, das nach schwächeren Ergebnissen in der Vorbereitung etwas Selbstvertrauen gab. Zuvor unterlagen die Sachsen Bayern München mit 1:3 und Leeds United mit 0:2. Insgesamt erzielte Leipzig in diesen fünf Spielen 12 Tore und kassierte sechs.

Gladbach reist in starker Verfassung nach Leipzig. Die Fohlen gewannen alle fünf jüngsten Partien, darunter das 5:0 im DFB-Pokal gegen den TSV Schott Mainz und das 2:1 gegen Aston Villa in der Vorbereitung. Weitere Erfolge gegen Velbert (8:0) und Hansa Rostock (3:1) unterstreichen die Torgefährlichkeit des Teams. In diesen fünf Spielen erzielte Gladbach 19 Tore und kassierte lediglich drei.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 11. April 2026 in der Bundesliga statt: RB Leipzig gewann zu Hause mit 1:0. Davor endete das Duell im November 2025 in Mönchengladbach torlos. Aus den letzten fünf Bundesliga-Begegnungen gingen Leipzig und Gladbach je zweimal als Sieger hervor, eine Partie endete unentschieden. Leipzig erzielte in diesen fünf Spielen vier Tore, Gladbach deren zwei.

RB Leipzig vs. Gladbach: Die Tabellen

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