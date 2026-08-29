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Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Gladbach heute live im TV und Livestream?

RB Leipzig - Gladbach
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In der Bundesliga spielt RB Leipzig gegen Gladbach. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen RB Leipzig und Gladbach beginnt am 29.08.2026, 15:30.

Anstoßzeit RB Leipzig gegen Gladbach

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Bundesliga - Spielwoche 1
Red Bull Arena Leipzig

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs Gladbach heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach ist bei mehreren Anbietern live zu sehen. Sky WOW und RTL beziehungsweise RTL+ übertragen die Partie, außerdem ist die Begegnung im Rahmen der DAZN-Konferenz abrufbar. Die genauen Übertragungsoptionen sind in der Tabelle aufgeführt.

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RB Leipzig vs. Gladbach: Spielvorschau

RB Leipzig empfängt Borussia Mönchengladbach in der Red Bull Arena in Leipzig zum Bundesliga-Auftakt der Saison 2026/27. Für beide Klubs ist es das erste Pflichtspiel in der Liga nach einer intensiven Vorbereitungsphase.

Leipzig startet mit neuem Trainer Martin Demichelis in die Spielzeit und hat mit der Rückkehr von Christopher Nkunku einen prominenten Offensivspieler verpflichtet. Der Franzose, der zwischen 2019 und 2023 bereits für die Sachsen auflief und 2023 gemeinsam mit Niclas Füllkrug Torschützenkönig der Bundesliga war, kommt per Leihe von der AC Mailand. Mit Nkunku will Leipzig nach dem Abgang von Yan Diomande zu Real Madrid wieder an alte Stärken anknüpfen.

Demichelis übernimmt eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison nicht in Europa vertreten war. In dieser Spielzeit wartet neben der Bundesliga auch die Champions League, wo Leipzig auf Gegner wie Real Madrid, Manchester City und Manchester United trifft.

Gladbachs neuer Trainer Eugen Polanski reist mit seinem Team nach einer makellosen Vorbereitung an. Die Fohlen gewannen alle fünf Testspiele, darunter ein 2:1 gegen Aston Villa, und setzten sich im DFB-Pokal souverän gegen den TSV Schott Mainz durch. Polanski hat sein Team offensichtlich früh auf Betriebstemperatur gebracht.

In der Bundesliga-Tabelle belegt Gladbach aktuell Rang fünf, während Leipzig auf Platz 14 steht. Das gibt dem Duell von Beginn an eine klare Ausgangslage: Die Fohlen kommen als das formstärkere Team nach Leipzig.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.


RB Leipzig vs. Gladbach: Aufstellungen

RB Leipzig vs Gladbach Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Aufstellung
Gladbach crest
Gladbach
BMG
4-2-3-1
26M. Vandevoordt22D. Raum23C. Lukeba17R. Baku4W. Orban13N. Seiwald10B. Gruda6E. Banzuzi27T. Gomis7A. Nusa11J. Bakayoko1M. Nicolas26L. Ullrich6K. Itakura14D. Hashioka4K. Diks7Kevin Stöger25R. Hack16P. Sander36W. Mohya38H. Bolin11T. Kleindienst
Gladbach crest
Gladbach
BMG
4-3-3
RB Leipzig

Startelf

Gladbach

Trainer

  • M. Demichelis
  • E. Polanski

Form

RBL

RBL - Form

FCI
S1-0
VEL
S4-0
LEE
N2-0
FCB
N3-1
ETR
S0-6
Tor erzielt (kassiert)
12/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
BMG

BMG - Form

ESN
S1-2
HRO
S1-3
VEL
S0-8
AVL
S2-1
TSM
S0-5
Tor erzielt (kassiert)
20/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

RB Leipzig kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel. Aus den letzten fünf Partien holte das Team drei Siege und kassierte zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war ein deutliches 6:0 im DFB-Pokal gegen Eintracht Trier, das nach schwächeren Ergebnissen in der Vorbereitung etwas Selbstvertrauen gab. Zuvor unterlagen die Sachsen Bayern München mit 1:3 und Leeds United mit 0:2. Insgesamt erzielte Leipzig in diesen fünf Spielen 12 Tore und kassierte sechs.

Gladbach reist in starker Verfassung nach Leipzig. Die Fohlen gewannen alle fünf jüngsten Partien, darunter das 5:0 im DFB-Pokal gegen den TSV Schott Mainz und das 2:1 gegen Aston Villa in der Vorbereitung. Weitere Erfolge gegen Velbert (8:0) und Hansa Rostock (3:1) unterstreichen die Torgefährlichkeit des Teams. In diesen fünf Spielen erzielte Gladbach 19 Tore und kassierte lediglich drei.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

RB LeipzigUnentschiedenGladbach
2
2
1
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Gladbach badge
Gladbach
BMG
0
END
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
0
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
END
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
END
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
Gladbach badge
Gladbach
BMG
0
END
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Gladbach badge
Gladbach
BMG
0
END
3Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 11. April 2026 in der Bundesliga statt: RB Leipzig gewann zu Hause mit 1:0. Davor endete das Duell im November 2025 in Mönchengladbach torlos. Aus den letzten fünf Bundesliga-Begegnungen gingen Leipzig und Gladbach je zweimal als Sieger hervor, eine Partie endete unentschieden. Leipzig erzielte in diesen fünf Spielen vier Tore, Gladbach deren zwei.

RB Leipzig vs. Gladbach: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110051+43
S
2
AugsburgAugsburgFCA
00000000
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
GladbachGladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
00000000
9
SC FreiburgSC FreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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