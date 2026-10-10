Das Spiel zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt beginnt am 10.10.2026, 18:30.

Anstoßzeit RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt

Bundesliga - Spielwoche 5 10. Okt. 2026 - 12:30 Red Bull Arena Leipzig

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt wird live auf Sky WOW übertragen. Dort kann die Partie per Live-Stream verfolgt werden.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Spielvorschau

RB Leipzig empfängt Eintracht Frankfurt in der Bundesliga in der Red Bull Arena. Für beide Klubs ist die Partie nach einem unruhigen Saisonstart alles andere als ein gewöhnliches Ligaspiel.

Leipzig steht unter Druck. Nach zwei Heimsiegen gegen Gladbach und den Hamburger SV folgten Niederlagen bei Werder Bremen und Bayer Leverkusen sowie ein bitteres 1:4 zum Champions-League-Auftakt gegen Como. Die Mannschaft von Martin Demichelis belegt derzeit nur Rang neun in der Tabelle.

Rund um den Trainer brodelt es. Berichten zufolge könnte eine anhaltende Formkrise die Diskussion um Demichelis' Zukunft rasch anfachen. Der Name Julian Nagelsmann, der Leipzig bereits von 2019 bis 2021 trainierte, kursiert dabei als mögliche Option.

Eintracht Frankfurt reist als Tabellennachbar an und befindet sich in ähnlich unsicherer Verfassung. Trainer Adolf Hütter und seine Mannschaft wissen, dass auch für sie Punkte dringend gebraucht werden.

Das Duell zweier Klubs, die ihre Saisonziele noch nicht aus den Augen verloren haben, verspricht Intensität. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

Form

RB Leipzig kommt aus den vergangenen fünf Pflichtspielen auf zwei Siege, null Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war eine 0:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen. Besonders ins Auge sticht das 5:0 gegen den Hamburger SV, während das 1:4 gegen Como in der Champions League einen deutlichen Tiefpunkt markierte. In diesen fünf Partien erzielte Leipzig zehn Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Eintracht Frankfurt weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen eine Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage auf. Das jüngste Spiel endete mit einem 4:0-Sieg gegen Braunschweig, zuvor gab es ein 2:2 gegen SC Freiburg. Frankfurt erzielte in diesem Zeitraum zwölf Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung beider Klubs fand im April 2026 statt, als RB Leipzig bei Eintracht Frankfurt mit 3:1 gewann. In den fünf zuletzt ausgetragenen direkten Duellen konnte Leipzig dreimal gewinnen, Frankfurt einmal, bei einem weiteren Sieg für Leipzig im DFB-Pokal. Besonders auffällig ist Leipzigs 6:0-Heimsieg im Dezember 2025, dem ein 4:0 für Frankfurt im April 2025 vorausging – die Serie zeigt deutliche Schwankungen auf beiden Seiten.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

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