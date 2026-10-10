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Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt
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Bundesliga

In der Bundesliga spielt RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt beginnt am 10.10.2026, 18:30.

Anstoßzeit RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt

crest
Bundesliga - Spielwoche 5
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Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt wird live auf Sky WOW übertragen. Dort kann die Partie per Live-Stream verfolgt werden.

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RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Spielvorschau

RB Leipzig empfängt Eintracht Frankfurt in der Bundesliga in der Red Bull Arena. Für beide Klubs ist die Partie nach einem unruhigen Saisonstart alles andere als ein gewöhnliches Ligaspiel.

Leipzig steht unter Druck. Nach zwei Heimsiegen gegen Gladbach und den Hamburger SV folgten Niederlagen bei Werder Bremen und Bayer Leverkusen sowie ein bitteres 1:4 zum Champions-League-Auftakt gegen Como. Die Mannschaft von Martin Demichelis belegt derzeit nur Rang neun in der Tabelle.

Rund um den Trainer brodelt es. Berichten zufolge könnte eine anhaltende Formkrise die Diskussion um Demichelis' Zukunft rasch anfachen. Der Name Julian Nagelsmann, der Leipzig bereits von 2019 bis 2021 trainierte, kursiert dabei als mögliche Option.

Eintracht Frankfurt reist als Tabellennachbar an und befindet sich in ähnlich unsicherer Verfassung. Trainer Adolf Hütter und seine Mannschaft wissen, dass auch für sie Punkte dringend gebraucht werden.

Das Duell zweier Klubs, die ihre Saisonziele noch nicht aus den Augen verloren haben, verspricht Intensität. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Aufstellung
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
3-4-2-1
M. VandevoordtM. VandevoordtC. LukebaC. LukebaR. BakuR. BakuD. RaumD. RaumW. OrbanW. OrbanT. GomisT. GomisN. El AynaouiN. El AynaouiA. NusaA. NusaE. BanzuziE. BanzuziC. NkunkuC. NkunkuR. CruzR. CruzN. AtuboluN. AtuboluL. BrassierL. BrassierN. CollinsN. CollinsR. KochR. KochR. OnyedikaR. OnyedikaK. KosugiK. KosugiR. DoanR. DoanC. UzunC. UzunN. Aseko-NkiliN. Aseko-NkiliA. KnauffA. KnauffJ. BurkardtJ. Burkardt
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
4-2-3-1
RB Leipzig

Startelf

Eintracht Frankfurt

Trainer

  • M. Demichelis
  • Adolf Hütter

Form

RBL

RBL - Form

BMG
S3-0
SVW
N3-1
COM
N4-1
HSV
S5-0
B04
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SGE

SGE - Form

FCU
U3-3
FCA
N1-4
M05
S1-3
SCF
U2-2
EBS
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
13/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

RB Leipzig kommt aus den vergangenen fünf Pflichtspielen auf zwei Siege, null Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war eine 0:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen. Besonders ins Auge sticht das 5:0 gegen den Hamburger SV, während das 1:4 gegen Como in der Champions League einen deutlichen Tiefpunkt markierte. In diesen fünf Partien erzielte Leipzig zehn Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Eintracht Frankfurt weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen eine Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage auf. Das jüngste Spiel endete mit einem 4:0-Sieg gegen Braunschweig, zuvor gab es ein 2:2 gegen SC Freiburg. Frankfurt erzielte in diesem Zeitraum zwölf Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

RB LeipzigUnentschiedenEintracht Frankfurt
4
0
1
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
END
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
6
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
4
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
END
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
END
Deutschland DFB-Pokal
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
END
14Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Die jüngste Begegnung beider Klubs fand im April 2026 statt, als RB Leipzig bei Eintracht Frankfurt mit 3:1 gewann. In den fünf zuletzt ausgetragenen direkten Duellen konnte Leipzig dreimal gewinnen, Frankfurt einmal, bei einem weiteren Sieg für Leipzig im DFB-Pokal. Besonders auffällig ist Leipzigs 6:0-Heimsieg im Dezember 2025, dem ein 4:0 für Frankfurt im April 2025 vorausging – die Serie zeigt deutliche Schwankungen auf beiden Seiten.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
U
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
Werder BremenWerder BremenSVW
5221101008
U
S
U
S
N
5
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
S
U
S
N
7
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
8
ElversbergElversbergELV
421187+17
U
N
S
S
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
N
S
N
S
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
S
N
N
U
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
N
S
N
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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