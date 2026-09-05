Das Spiel zwischen Preußen Münster und TSV Havelse beginnt am 05.09.2026, 14:00.

Anstoßzeit Preußen Münster gegen TSV Havelse

Wer zeigt / überträgt Preußen Münster vs TSV Havelse heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Preußen Münster und TSV Havelse wird live bei MagentaSport übertragen. Alle Optionen zum TV-Sender und Livestream sind nachfolgend aufgeführt.

Preußen Münster vs. TSV Havelse: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Preußen Münster den TSV Havelse. Für Münster geht es darum, nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen wieder in die Spur zu finden.

Trainer Thomas Wörle steht unter Druck. Die 1:4-Niederlage gegen Viktoria Köln war der vorläufige Tiefpunkt einer wechselhaften Phase, in der Münster trotz eines Auswärtssiegs in Wehen Wiesbaden keine Konstanz gefunden hat. Aktuell belegt der Klub Tabellenplatz zwölf.

TSV Havelse reist als Tabellenvierzehnter an, kämpft also ebenfalls um Punkte im unteren Tabellendrittel. Trainer Samir Ferchichi und sein Team konnten zuletzt beim 3:2-Sieg gegen Waldhof Mannheim wichtige Punkte einfahren und wollen diesen Schwung mitnehmen.

Havelse zeigte in dieser Saison ein unbeständiges Bild. Auf den Sieg gegen Mannheim folgten zuvor drei Niederlagen in Serie, darunter ein deutliches 1:6 gegen Alemannia Aachen. Die Defensive ist eine klare Schwachstelle.

Für Münster ist dies ein Spiel, das gewonnen werden muss. Die eigenen Fans erwarten nach dem schwachen Auftritt gegen Köln eine Reaktion – und Havelse bietet auf dem Papier die Gelegenheit dazu.

Alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit gibt es nachfolgend.





Preußen Münster vs. TSV Havelse: Aufstellungen

Form

Preußen Münster kommt mit einer schwachen Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen: ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einer deutlichen 1:4-Niederlage gegen Viktoria Köln. Zuvor gab es ein 1:2 im DFB-Pokal gegen Karlsruher SC sowie ein 1:1-Remis gegen Ingolstadt. Der einzige Ligasieg gelang beim 3:1-Auswärtserfolg in Wehen Wiesbaden. Münster erzielte in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte neun.

TSV Havelse weist aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege und drei Niederlagen vor. Der jüngste Auftritt brachte ein 3:2 gegen Waldhof Mannheim. Davor setzte es drei Niederlagen am Stück, darunter ein 1:6 gegen Alemannia Aachen und ein 0:1 gegen RW Essen. Havelse erzielte in diesem Zeitraum zehn Tore, kassierte aber zwölf.

Bilanz direkte Duelle

Für die direkte Begegnungshistorie zwischen Preußen Münster und TSV Havelse liegen keine Daten vor. Sobald entsprechende Informationen verfügbar sind, werden sie hier ergänzt.

Preußen Münster vs. TSV Havelse: Die Tabellen

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