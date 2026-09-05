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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Preußen Münster vs. TSV Havelse heute live im TV und Livestream?

Preußen Münster - TSV Havelse
Preußen Münster
TSV Havelse
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Preußen Münster gegen TSV Havelse. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Preußen Münster und TSV Havelse beginnt am 05.09.2026, 14:00.

Anstoßzeit Preußen Münster gegen TSV Havelse

Wer zeigt / überträgt Preußen Münster vs TSV Havelse heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Preußen Münster und TSV Havelse wird live bei MagentaSport übertragen. Alle Optionen zum TV-Sender und Livestream sind nachfolgend aufgeführt.

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Hier ansehen

Preußen Münster vs. TSV Havelse: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Preußen Münster den TSV Havelse. Für Münster geht es darum, nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen wieder in die Spur zu finden.

Trainer Thomas Wörle steht unter Druck. Die 1:4-Niederlage gegen Viktoria Köln war der vorläufige Tiefpunkt einer wechselhaften Phase, in der Münster trotz eines Auswärtssiegs in Wehen Wiesbaden keine Konstanz gefunden hat. Aktuell belegt der Klub Tabellenplatz zwölf.

TSV Havelse reist als Tabellenvierzehnter an, kämpft also ebenfalls um Punkte im unteren Tabellendrittel. Trainer Samir Ferchichi und sein Team konnten zuletzt beim 3:2-Sieg gegen Waldhof Mannheim wichtige Punkte einfahren und wollen diesen Schwung mitnehmen.

Havelse zeigte in dieser Saison ein unbeständiges Bild. Auf den Sieg gegen Mannheim folgten zuvor drei Niederlagen in Serie, darunter ein deutliches 1:6 gegen Alemannia Aachen. Die Defensive ist eine klare Schwachstelle.

Für Münster ist dies ein Spiel, das gewonnen werden muss. Die eigenen Fans erwarten nach dem schwachen Auftritt gegen Köln eine Reaktion – und Havelse bietet auf dem Papier die Gelegenheit dazu.

Alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit gibt es nachfolgend.


Preußen Münster vs. TSV Havelse: Aufstellungen

Preußen Münster vs TSV Havelse Voraussichtliche Aufstellungen

Preußen Münster crest
Preußen Münster
PRM
Aufstellung
TSV Havelse crest
TSV Havelse
HAV
TSV Havelse crest
TSV Havelse
HAV

Trainer

  • Thomas Wörle

Form

PRM

PRM - Form

SOU
N1-2
SVW
S1-3
FCI
U1-1
KSC
N1-2
FCK
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
7/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
HAV

HAV - Form

SWF
S3-2
ALA
N6-1
VFB
N2-3
ESN
N1-0
WMA
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
9/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Preußen Münster kommt mit einer schwachen Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen: ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einer deutlichen 1:4-Niederlage gegen Viktoria Köln. Zuvor gab es ein 1:2 im DFB-Pokal gegen Karlsruher SC sowie ein 1:1-Remis gegen Ingolstadt. Der einzige Ligasieg gelang beim 3:1-Auswärtserfolg in Wehen Wiesbaden. Münster erzielte in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte neun.

TSV Havelse weist aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege und drei Niederlagen vor. Der jüngste Auftritt brachte ein 3:2 gegen Waldhof Mannheim. Davor setzte es drei Niederlagen am Stück, darunter ein 1:6 gegen Alemannia Aachen und ein 0:1 gegen RW Essen. Havelse erzielte in diesem Zeitraum zehn Tore, kassierte aber zwölf.

Bilanz direkte Duelle

Für die direkte Begegnungshistorie zwischen Preußen Münster und TSV Havelse liegen keine Daten vor. Sobald entsprechende Informationen verfügbar sind, werden sie hier ergänzt.

Preußen Münster vs. TSV Havelse: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
3300102+89
S
S
S
2
Hansa RostockHansa RostockHRO
3210107+37
S
U
S
3
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
421185+37
S
N
U
S
4
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
320194+56
S
S
N
5
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
320197+26
S
S
N
6
SaarbrückenSaarbrückenSAB
320186+26
N
S
S
7
MeppenMeppenSVM
320153+26
S
S
N
8
IngolstadtIngolstadtFCI
412156-15
N
S
U
U
9
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
311165+14
N
S
U
10
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
31117704
N
U
S
11
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
31113304
S
U
N
12
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
311156-14
N
U
S
13
RW EssenRW EssenESN
311135-24
U
S
N
14
TSV HavelseTSV HavelseHAV
310256-13
S
N
N
15
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
310268-23
N
N
S
16
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
310246-23
N
N
S
17
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
310224-23
S
N
N
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
310214-33
N
N
S
19
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
301217-61
U
N
N
20
SC VerlSC VerlVEL
3003410-60
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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