Das Spiel zwischen Preußen Münster und Saarbrücken beginnt am 16.09.2026, 19:00.

Anstoßzeit Preußen Münster gegen Saarbrücken

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Preußen Münster gegen Saarbrücken wird live auf MagentaSport übertragen. Den Livestream gibt es direkt über die Plattform.

Preußen Münster vs. Saarbrücken: Spielvorschau

Preußen Münster empfängt den 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga. Beide Klubs stehen in der oberen Tabellenhälfte und kämpfen um Punkte im Aufstiegsrennen.

Münster belegt aktuell den dritten Tabellenplatz und kommt mit Rückenwind aus zuletzt zwei Liga-Siegen in Folge. Trainer Thomas Wörle hat seine Mannschaft nach einem holprigen Saisonstart stabilisiert.

Saarbrücken reist als Tabellenvierter an und befindet sich trotz einer jüngsten Niederlage gegen Ingolstadt weiterhin in Schlagdistanz zur Spitze. Unter Trainer Argirios Giannikis hat der Klub in dieser Saison Offensivstärke bewiesen – der 6:1-Kantersieg gegen Meppen steht stellvertretend dafür.

Das Duell zweier formstarker Drittligisten verspricht eine offene Partie mit taktischer Substanz. Münster hat zuletzt auswärts Schwäche gezeigt, während Saarbrücken auf fremden Plätzen nur bedingt überzeugte.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung.





Preußen Münster vs. Saarbrücken: Aufstellungen

Form

Preußen Münster kommt auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Der letzte Auftritt endete mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen VfB Stuttgart II. Zuvor schlug Münster TSV Havelse mit 2:1, verlor aber gegen Viktoria Köln mit 1:4. Insgesamt erzielte Münster in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte neun.

Saarbrücken verzeichnet aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, eine Niederlage ohne Torerfolg sowie einen DFB-Pokal-Auftritt. Die jüngste Partie endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Ingolstadt. Davor gab es einen deutlichen 6:1-Heimsieg gegen Meppen sowie eine 2:4-Niederlage gegen Hansa Rostock. Saarbrücken erzielte in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell in der 3. Liga fand am 5. Mai 2024 statt: Preußen Münster gewann damals zu Hause mit 4:1 gegen Saarbrücken. Aus den fünf vorliegenden Vergleichen gewann Münster zweimal, Saarbrücken einmal, bei zwei Unentschieden. Die Begegnungen gehen bis ins Jahr 2013 zurück.

Preußen Münster vs. Saarbrücken: Die Tabellen

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