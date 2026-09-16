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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Preußen Münster vs. Saarbrücken heute live im TV und Livestream?

Preußen Münster - Saarbrücken
Preußen Münster
Saarbrücken
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Preußen Münster gegen Saarbrücken. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Preußen Münster und Saarbrücken beginnt am 16.09.2026, 19:00.

Anstoßzeit Preußen Münster gegen Saarbrücken

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 6

Wer zeigt / überträgt Preußen Münster vs Saarbrücken heute live im TV und Livestream?

Preußen Münster gegen Saarbrücken wird live auf MagentaSport übertragen. Den Livestream gibt es direkt über die Plattform.

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Preußen Münster vs. Saarbrücken: Spielvorschau

Preußen Münster empfängt den 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga. Beide Klubs stehen in der oberen Tabellenhälfte und kämpfen um Punkte im Aufstiegsrennen.

Münster belegt aktuell den dritten Tabellenplatz und kommt mit Rückenwind aus zuletzt zwei Liga-Siegen in Folge. Trainer Thomas Wörle hat seine Mannschaft nach einem holprigen Saisonstart stabilisiert.

Saarbrücken reist als Tabellenvierter an und befindet sich trotz einer jüngsten Niederlage gegen Ingolstadt weiterhin in Schlagdistanz zur Spitze. Unter Trainer Argirios Giannikis hat der Klub in dieser Saison Offensivstärke bewiesen – der 6:1-Kantersieg gegen Meppen steht stellvertretend dafür.

Das Duell zweier formstarker Drittligisten verspricht eine offene Partie mit taktischer Substanz. Münster hat zuletzt auswärts Schwäche gezeigt, während Saarbrücken auf fremden Plätzen nur bedingt überzeugte.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung.


Preußen Münster vs. Saarbrücken: Aufstellungen

Preußen Münster vs Saarbrücken Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Thomas Wörle

Form

PRM

PRM - Form

FCI
U1-1
KSC
N1-2
FCK
N4-1
HAV
S2-1
VFB
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
SAB

SAB - Form

SSV
S0-1
BSC
N1-1
HRO
N2-4
SVM
S1-6
FCI
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Preußen Münster kommt auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Der letzte Auftritt endete mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen VfB Stuttgart II. Zuvor schlug Münster TSV Havelse mit 2:1, verlor aber gegen Viktoria Köln mit 1:4. Insgesamt erzielte Münster in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte neun.

Saarbrücken verzeichnet aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, eine Niederlage ohne Torerfolg sowie einen DFB-Pokal-Auftritt. Die jüngste Partie endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Ingolstadt. Davor gab es einen deutlichen 6:1-Heimsieg gegen Meppen sowie eine 2:4-Niederlage gegen Hansa Rostock. Saarbrücken erzielte in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Preußen MünsterUnentschiedenSaarbrücken
2
3
0
Deutschland 3 Liga
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
4
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
1
END
Deutschland 3 Liga
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
0
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
0
END
Deutschland 3 Liga
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
2
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
0
END
Deutschland 3 Liga
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
2
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
2
END
Deutschland 3 Liga
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
3
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
3
END
11Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste direkte Duell in der 3. Liga fand am 5. Mai 2024 statt: Preußen Münster gewann damals zu Hause mit 4:1 gegen Saarbrücken. Aus den fünf vorliegenden Vergleichen gewann Münster zweimal, Saarbrücken einmal, bei zwei Unentschieden. Die Begegnungen gehen bis ins Jahr 2013 zurück.

Preußen Münster vs. Saarbrücken: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
6501156+915
S
N
S
S
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
6402169+712
S
S
N
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
5311107+310
S
S
U
S
N
4
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
531198+110
S
S
N
U
S
5
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
631266010
S
S
U
S
N
6
SaarbrückenSaarbrückenSAB
5302148+69
N
S
N
S
S
7
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
6222108+28
N
U
S
N
U
8
IngolstadtIngolstadtFCI
52216608
S
N
S
U
U
9
Hansa RostockHansa RostockHRO
52211112-18
N
U
S
U
S
10
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
622257-28
U
U
S
N
N
11
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
5212117+47
U
N
S
S
N
12
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
52128807
S
N
N
U
S
13
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
62131013-37
S
N
N
N
S
14
SC VerlSC VerlVEL
6213812-47
U
S
S
N
N
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
51315506
U
U
S
U
N
16
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
520379-26
N
S
N
N
S
17
MeppenMeppenSVM
6204814-66
N
N
N
S
S
18
TSV HavelseTSV HavelseHAV
6114912-34
N
U
N
S
N
19
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
61141014-44
N
U
N
N
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
502329-72
N
U
U
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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