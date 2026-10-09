Das Spiel zwischen Preußen Münster und RW Essen beginnt am 09.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit Preußen Münster gegen RW Essen

Wer zeigt / überträgt Preußen Münster vs RW Essen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Preußen Münster und RW Essen wird live übertragen. Den TV-Sender und die Live-Stream-Option findet ihr in der Übersicht unten.

Preußen Münster vs. RW Essen: Spielvorschau

In der 3. Liga trifft Preußen Münster auf RW Essen – ein westdeutsches Duell zweier Klubs, die in dieser Saison sehr unterschiedliche Wege gegangen sind.

Münster kämpft als Achter der Tabelle darum, Anschluss an die obere Tabellenregion zu halten. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass Thomas Wörles Mannschaft noch keine Konstanz gefunden hat.

RW Essen reist als Dritter an und zählt derzeit zu den stärksten Teams der Liga. Unter Uwe Koschinat hat Essen zuletzt eine beeindruckende Serie aufgebaut und darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Aufstiegsplatz machen.

Für Münster ist dies ein Spiel, das Aufschluss geben kann, ob die Mannschaft tatsächlich in der Lage ist, gegen direktere Konkurrenten zu bestehen. Ein Heimsieg wäre ein wichtiges Signal.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zum Anpfiff – das erfahrt ihr hier.





Preußen Münster vs. RW Essen: Aufstellungen

Form

Preußen Münster kommt mit einer gemischten Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Ligaspielen holte die Mannschaft zwei Siege, ein Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt unterlag Münster Waldhof Mannheim mit 0:2, nachdem man zuvor ein 3:3 gegen Saarbrücken geholt hatte. Insgesamt erzielte Münster in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte neun Gegentreffer – eine Bilanz, die die Anfälligkeit der Defensive widerspiegelt.

RW Essen präsentiert sich in deutlich stabilerer Form: Drei Siege, zwei Unentschieden und keine Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen. Das jüngste Remis beim 1:1 gegen Hansa Rostock folgte auf einen überzeugenden 6:2-Kantersieg gegen Würzburger Kickers. Essen traf in diesem Zeitraum zehnmal und ließ nur vier Gegentore zu – die beste Offensivausbeute beider Teams im Vergleich.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs endete im Januar 2024 mit einem 2:1-Sieg für Preußen Münster im Heimspiel der 3. Liga. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild: Münster gewann zweimal, Essen ebenfalls zweimal, einmal trennten sich die Teams mit einem Sieg für Essen. Die Begegnungen erstrecken sich über die 3. Liga und die viertklassige Deutschland 4 – und zeigen, dass dieses Duell selten eindeutig ausgeht.

Preußen Münster vs. RW Essen: Die Tabellen

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