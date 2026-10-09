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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Preußen Münster vs. RW Essen heute live im TV und Livestream?

Preußen Münster - RW Essen
Preußen Münster
RW Essen
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Preußen Münster gegen RW Essen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Preußen Münster und RW Essen beginnt am 09.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit Preußen Münster gegen RW Essen

Wer zeigt / überträgt Preußen Münster vs RW Essen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Preußen Münster und RW Essen wird live übertragen. Den TV-Sender und die Live-Stream-Option findet ihr in der Übersicht unten.

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Hier ansehen

Preußen Münster vs. RW Essen: Spielvorschau

In der 3. Liga trifft Preußen Münster auf RW Essen – ein westdeutsches Duell zweier Klubs, die in dieser Saison sehr unterschiedliche Wege gegangen sind.

Münster kämpft als Achter der Tabelle darum, Anschluss an die obere Tabellenregion zu halten. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass Thomas Wörles Mannschaft noch keine Konstanz gefunden hat.

RW Essen reist als Dritter an und zählt derzeit zu den stärksten Teams der Liga. Unter Uwe Koschinat hat Essen zuletzt eine beeindruckende Serie aufgebaut und darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Aufstiegsplatz machen.

Für Münster ist dies ein Spiel, das Aufschluss geben kann, ob die Mannschaft tatsächlich in der Lage ist, gegen direktere Konkurrenten zu bestehen. Ein Heimsieg wäre ein wichtiges Signal.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zum Anpfiff – das erfahrt ihr hier.


Preußen Münster vs. RW Essen: Aufstellungen

Preußen Münster vs RW Essen Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Thomas Wörle

Form

PRM

PRM - Form

FCK
N4-1
HAV
S2-1
VFB
S1-2
SAB
U3-3
WMA
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ESN

ESN - Form

SVW
U0-0
FCK
S1-0
WUK
S6-2
WMA
S1-2
HRO
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Preußen Münster kommt mit einer gemischten Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Ligaspielen holte die Mannschaft zwei Siege, ein Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt unterlag Münster Waldhof Mannheim mit 0:2, nachdem man zuvor ein 3:3 gegen Saarbrücken geholt hatte. Insgesamt erzielte Münster in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte neun Gegentreffer – eine Bilanz, die die Anfälligkeit der Defensive widerspiegelt.

RW Essen präsentiert sich in deutlich stabilerer Form: Drei Siege, zwei Unentschieden und keine Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen. Das jüngste Remis beim 1:1 gegen Hansa Rostock folgte auf einen überzeugenden 6:2-Kantersieg gegen Würzburger Kickers. Essen traf in diesem Zeitraum zehnmal und ließ nur vier Gegentore zu – die beste Offensivausbeute beider Teams im Vergleich.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Preußen MünsterUnentschiedenRW Essen
3
0
2
Deutschland 3 Liga
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
2
RW Essen badge
RW Essen
ESN
1
END
Deutschland 3 Liga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
1
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
0
END
Deutschland 4
RW Essen badge
RW Essen
ESN
0
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
2
END
Deutschland 4
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
2
RW Essen badge
RW Essen
ESN
3
END
Deutschland 4
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
1
RW Essen badge
RW Essen
ESN
0
END
7Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs endete im Januar 2024 mit einem 2:1-Sieg für Preußen Münster im Heimspiel der 3. Liga. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild: Münster gewann zweimal, Essen ebenfalls zweimal, einmal trennten sich die Teams mit einem Sieg für Essen. Die Begegnungen erstrecken sich über die 3. Liga und die viertklassige Deutschland 4 – und zeigen, dass dieses Duell selten eindeutig ausgeht.

Preußen Münster vs. RW Essen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
7601197+1218
S
S
N
S
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
7502199+1015
S
S
S
N
S
3
RW EssenRW EssenESN
7421139+414
U
S
S
S
U
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
74121912+713
S
U
N
S
N
5
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
7412148+613
S
S
U
N
S
6
Hansa RostockHansa RostockHRO
73311515012
U
S
N
U
S
7
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
7322118+311
S
N
U
S
N
8
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
73221213-111
N
U
S
S
N
9
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
73131110+110
S
N
S
N
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
731367-110
N
S
S
U
S
11
SC VerlSC VerlVEL
73131013-310
S
U
S
S
N
12
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
72328809
S
N
U
U
S
13
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
722369-38
N
U
U
S
N
14
IngolstadtIngolstadtFCI
7223711-48
N
N
S
N
S
15
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
72141215-37
U
N
N
S
N
16
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
72141115-47
N
S
N
N
N
17
MeppenMeppenSVM
7205815-76
N
N
N
N
S
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
71241317-45
U
N
U
N
N
19
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
7124513-85
N
S
N
U
U
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
71151015-54
N
N
U
N
S
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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