Das Spiel zwischen Preußen Münster und Karlsruher SC beginnt am 21.08.2026, 18:00.

Anstoßzeit Preußen Münster gegen Karlsruher SC

Wer zeigt / überträgt Preußen Münster vs Karlsruher SC heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokal-Duell zwischen Preußen Münster und dem Karlsruher SC ist live bei Sky WOW verfügbar. Die TV- und Livestream-Optionen sind in der Übersicht unten aufgeführt.

Preußen Münster vs. Karlsruher SC: Spielvorschau

Im DFB-Pokal trifft Preußen Münster im LVM-Preussenstadion auf den Karlsruher SC. Für beide Klubs ist es ein Pflichtspiel mit unterschiedlichem Unterton – der eine kämpft um Selbstvertrauen nach dem Abstieg, der andere will in der 2. Bundesliga aufgebauten Schwung mitnehmen.

Preußen Münster ist in dieser Saison in der 3. Liga angekommen, nachdem der Klub den Gang aus dem Unterhaus antreten musste. Trainer Thomas Wörle hat seine Mannschaft neu ausgerichtet. Der Saisonauftakt brachte drei Punkte – ein 3:1-Auswärtssieg bei Wehen Wiesbaden – bevor zuletzt ein 1:1 gegen Ingolstadt folgte.

Der Karlsruher SC reist als Zweitligist an und bringt Ligaerfahrung mit. Trainer Maximilian Senft gewann mit dem KSC zum Auftakt der neuen 2.-Bundesliga-Saison 2:1 gegen Arminia Bielefeld. Zuletzt trennte sich der KSC torlos 0:0 von Kaiserslautern – ein solides, wenn auch glanzloses Ergebnis.

Die Formkurve beider Mannschaften ist ausbaufähig. Münster verlor in der Vorsaison 3:0 gegen Elversberg und kassierte in einem Freundschaftsspiel eine 2:1-Niederlage gegen Southampton. Karlsruhe seinerseits musste in der Vorbereitung Niederlagen gegen Hoffenheim (0:3) und Inter Mailand (1:2) hinnehmen.

Im direkten Vergleich hat der KSC zuletzt die Nase vorn gehabt. Das jüngste Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga endete im Januar 2026 mit einem 2:0-Sieg für Karlsruhe in Münster – ein Ergebnis, das die Gastgeber im Pokal gerne korrigieren würden.

Für Münster ist der Pokal eine Chance, sich gegen einen höherklassigen Gegner zu beweisen und früh in der Saison Selbstvertrauen zu tanken. Karlsruhe dagegen will zeigen, dass der Ligastart kein Ausreißer war.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es nachfolgend.





Preußen Münster vs. Karlsruher SC: Aufstellungen

Form

Preußen Münster kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in dieses Pokalduell. Zuletzt trennte sich der Drittligist am 15. August 1:1 von Ingolstadt. Davor gelang beim Ligaauftakt am 8. August ein 3:1-Auswärtssieg bei Wehen Wiesbaden. In der Vorsaison gab es eine 3:0-Niederlage gegen Elversberg sowie ein 1:1 gegen Darmstadt – Münster erzielte in diesen fünf Partien insgesamt sieben Tore und kassierte acht.

Der Karlsruher SC weist aus den jüngsten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Das letzte Spiel endete am 15. August torlos 0:0 gegen Kaiserslautern. Zuvor gewann der KSC am 8. August 2:1 gegen Arminia Bielefeld. In der Vorbereitung setzte es Niederlagen gegen Hoffenheim (0:3) und Inter Mailand (1:2). In der Vorsaison verlor Karlsruhe zudem 1:2 gegen VfL Bochum. Über die fünf Partien erzielte der KSC drei Tore und kassierte fünf.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 17. Januar 2026 in der 2. Bundesliga statt: Karlsruher SC gewann auswärts mit 2:0 gegen Preußen Münster. Aus den letzten fünf direkten Duellen – vier davon in der 2. Bundesliga, eines in der 3. Liga – hält der KSC zwei Siege, Münster einen, bei zwei Unentschieden. Das älteste dieser Duelle, ein 4:1-Sieg für Karlsruhe in der 3. Liga im Mai 2019, unterstreicht die Auswärtsstärke des KSC in dieser Paarung.

Preußen Münster vs. Karlsruher SC: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.