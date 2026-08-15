Das Spiel zwischen Preußen Münster und Ingolstadt beginnt am 15.08.2026, 14:00.

Anstoßzeit Preußen Münster gegen Ingolstadt

Wer zeigt / überträgt Preußen Münster vs Ingolstadt heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live bei MagentaSport übertragen, das in der Saison 2026/27 alle Spiele der 3. Liga zeigt. Nachfolgend findet ihr die Möglichkeit, das Spiel live zu streamen.

Preußen Münster vs. Ingolstadt: Spielvorschau

Preußen Münster empfängt Ingolstadt in der 3. Liga. Für die Münsteraner ist es die zweite Partie der neuen Saison, nachdem der Aufsteiger aus der 2. Bundesliga nun eine Klasse tiefer in den Alltag findet.

Trainer Thomas Wörle steht vor der Aufgabe, eine Mannschaft neu auszurichten, die den Gang in die Drittklassigkeit erst verdauen muss. Der Saisonstart gegen Wehen Wiesbaden brachte immerhin drei Punkte – ein 3:1-Auswärtssieg, der etwas Luft verschafft hat.

Ingolstadt reist mit einer stabilen Vorbereitungsphase an. Die Mannschaft von Trainerin Sabrina Wittmann gewann zuletzt zwei ihrer drei Pflichtspiele und zeigte beim 5:1 gegen Waldhof Mannheim im vergangenen Frühjahr, dass sie in der Liga Tore erzielen kann.

Nach einem 2:2 zum Saisonauftakt gegen die Würzburger Kickers steht Ingolstadt noch ohne vollen Erfolg da. Die Gäste brauchen Punkte, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren.

Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die in dieser Saison unterschiedliche Ausgangspunkte mitbringen – Münster mit dem Druck des Absteigers, Ingolstadt mit dem Ehrgeiz eines Teams, das sich nach oben orientieren will.

Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.





Preußen Münster vs. Ingolstadt: Aufstellungen

Form

Preußen Münster kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Partien. Der jüngste Pflichtspielerfolg war das 3:1 bei Wehen Wiesbaden zum Ligaauftakt am 8. August. Davor gab es ein 1:2 in einem Freundschaftsspiel gegen Southampton sowie in der abgelaufenen 2.-Bundesliga-Saison ein 3:0 gegen Elversberg. Die Münsteraner erzielten in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierten acht.

Ingolstadt weist aus den letzten fünf Partien drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt trennte sich das Team am 8. August mit 2:2 von den Würzburger Kickers. Im vergangenen Frühjahr gewann Ingolstadt in der 3. Liga 5:1 gegen Waldhof Mannheim und 2:1 bei 1860 München. Insgesamt erzielte Ingolstadt in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften endete am 24. Januar 2024 in der 3. Liga mit einem 1:1 – damals war Ingolstadt Gastgeber. Davor gewann Preußen Münster das Heimspiel im August 2023 mit 3:1. Aus den vier vorliegenden direkten Duellen in der 3. Liga führt Preußen Münster mit zwei Siegen gegenüber einem für Ingolstadt, bei einem Unentschieden.

Preußen Münster vs. Ingolstadt: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.