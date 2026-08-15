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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Preußen Münster vs. Ingolstadt heute live im TV und Livestream?

Preußen Münster - Ingolstadt
Preußen Münster
Ingolstadt
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Preußen Münster gegen Ingolstadt. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Preußen Münster und Ingolstadt beginnt am 15.08.2026, 14:00.

Anstoßzeit Preußen Münster gegen Ingolstadt

Wer zeigt / überträgt Preußen Münster vs Ingolstadt heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live bei MagentaSport übertragen, das in der Saison 2026/27 alle Spiele der 3. Liga zeigt. Nachfolgend findet ihr die Möglichkeit, das Spiel live zu streamen.

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Hier ansehen

Preußen Münster vs. Ingolstadt: Spielvorschau

Preußen Münster empfängt Ingolstadt in der 3. Liga. Für die Münsteraner ist es die zweite Partie der neuen Saison, nachdem der Aufsteiger aus der 2. Bundesliga nun eine Klasse tiefer in den Alltag findet.

Trainer Thomas Wörle steht vor der Aufgabe, eine Mannschaft neu auszurichten, die den Gang in die Drittklassigkeit erst verdauen muss. Der Saisonstart gegen Wehen Wiesbaden brachte immerhin drei Punkte – ein 3:1-Auswärtssieg, der etwas Luft verschafft hat.

Ingolstadt reist mit einer stabilen Vorbereitungsphase an. Die Mannschaft von Trainerin Sabrina Wittmann gewann zuletzt zwei ihrer drei Pflichtspiele und zeigte beim 5:1 gegen Waldhof Mannheim im vergangenen Frühjahr, dass sie in der Liga Tore erzielen kann.

Nach einem 2:2 zum Saisonauftakt gegen die Würzburger Kickers steht Ingolstadt noch ohne vollen Erfolg da. Die Gäste brauchen Punkte, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren.

Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die in dieser Saison unterschiedliche Ausgangspunkte mitbringen – Münster mit dem Druck des Absteigers, Ingolstadt mit dem Ehrgeiz eines Teams, das sich nach oben orientieren will.

Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.


Preußen Münster vs. Ingolstadt: Aufstellungen

Preußen Münster vs Ingolstadt Voraussichtliche Aufstellungen

Preußen Münster crest
Preußen Münster
PRM
Aufstellung
Ingolstadt crest
Ingolstadt
FCI
Ingolstadt crest
Ingolstadt
FCI

Trainer

  • Thomas Wörle

Form

PRM

PRM - Form

H96
U3-3
SVD
U1-1
ELV
N3-0
SOU
N1-2
SVW
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
8/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
FCI

FCI - Form

TSV
S1-2
WMA
S5-1
LAS
S0-2
RBL
N1-0
WUK
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Preußen Münster kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Partien. Der jüngste Pflichtspielerfolg war das 3:1 bei Wehen Wiesbaden zum Ligaauftakt am 8. August. Davor gab es ein 1:2 in einem Freundschaftsspiel gegen Southampton sowie in der abgelaufenen 2.-Bundesliga-Saison ein 3:0 gegen Elversberg. Die Münsteraner erzielten in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierten acht.

Ingolstadt weist aus den letzten fünf Partien drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt trennte sich das Team am 8. August mit 2:2 von den Würzburger Kickers. Im vergangenen Frühjahr gewann Ingolstadt in der 3. Liga 5:1 gegen Waldhof Mannheim und 2:1 bei 1860 München. Insgesamt erzielte Ingolstadt in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Preußen MünsterUnentschiedenIngolstadt
1
2
1
Deutschland 3 Liga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
1
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
1
END
Deutschland 3 Liga
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
3
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
1
END
Deutschland 3 Liga
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
0
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
0
END
Deutschland 3 Liga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
3
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
2
END
6Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/4

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften endete am 24. Januar 2024 in der 3. Liga mit einem 1:1 – damals war Ingolstadt Gastgeber. Davor gewann Preußen Münster das Heimspiel im August 2023 mit 3:1. Aus den vier vorliegenden direkten Duellen in der 3. Liga führt Preußen Münster mit zwei Siegen gegenüber einem für Ingolstadt, bei einem Unentschieden.

Preußen Münster vs. Ingolstadt: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
211062+44
S
U
2
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
110052+33
S
3
SaarbrückenSaarbrückenSAB
110052+33
S
4
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
110041+33
S
5
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
110030+33
S
6
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
110031+23
S
7
Hansa RostockHansa RostockHRO
110032+13
S
8
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
110032+13
S
9
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
110021+13
S
10
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
110010+13
S
11
IngolstadtIngolstadtFCI
10102201
U
12
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
100123-10
N
13
TSV HavelseTSV HavelseHAV
100123-10
N
14
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
100112-10
N
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
100101-10
N
16
RW EssenRW EssenESN
100125-30
N
17
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
100125-30
N
18
SC VerlSC VerlVEL
100114-30
N
19
MeppenMeppenSVM
100103-30
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
200217-60
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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