Das Spiel zwischen Portugal und Wales beginnt am 24.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Portugal gegen Wales

UEFA Nations League A - Spielwoche 1 24. Sept. 2026 - 14:45 Estadio Jose Alvalade

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Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Alle Infos zum Live-Stream sind unten aufgeführt.

Portugal vs. Wales: Spielvorschau

Portugal empfängt Wales im Estádio José Alvalade in Lissabon in der Gruppenphase der UEFA Nations League A. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und den Einzug in die nächste Runde.

Portugal steht in der Gruppe unter Druck und braucht nach einem durchwachsenen WM-Auftritt zuhause ein deutliches Zeichen. Unter dem neuen Trainer Jorge Jesus, der Cristiano Ronaldo zwar im Kader behält, aber klar signalisiert hat, dass vergangene Leistungen keine Stammplatzgarantie darstellen, befindet sich das Team in einem spannenden Umbruch.

Wales reist als Tabellenletzter der Gruppe an und steht unter erheblichem Druck. Craig Bellamys Mannschaft hat in den jüngsten Partien Mühe gezeigt, konstante Ergebnisse zu liefern, und braucht dringend Punkte, um den Abstieg aus der Liga A abzuwenden.

Das Duell der beiden Teams hat historisch klare Verhältnisse gezeigt – Portugal ist der haushohe Favorit und hat Wales bei den bisherigen Aufeinandertreffen deutlich dominiert.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Portugal vs. Wales: Aufstellungen

Form

Portugal kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das Team erzielte neun Tore und kassierte zwei. Die jüngste Partie war eine 0:1-Niederlage gegen Spanien im WM-Viertelfinale. Zuvor hatte Portugal Kroatien mit 2:1 besiegt und gegen Kolumbien torlos 0:0 gespielt.

Wales weist in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf – bei 11 erzielten und 8 kassierten Toren. Die letzte Partie endete mit einer 2:1-Niederlage gegen Rumänien in einem Freundschaftsspiel. Zuvor gab es zwei 1:1-Unentschieden gegen Ghana und Nordirland sowie ein 1:1-Aus im WM-Qualifikations-Playoff gegen Bosnien und Herzegowina.

Bilanz direkte Duelle

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 6. Juli 2016 im Rahmen der Europameisterschaft statt – Portugal gewann damals mit 2:0. Davor setzte sich Portugal in einem Freundschaftsspiel im Juni 2000 mit 3:0 durch. In beiden überlieferten Duellen behielt Portugal die Oberhand.

Portugal vs. Wales: Die Tabellen

Grp. 4 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Dänemark DEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Norwegen NOR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Portugal POR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Wales WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

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