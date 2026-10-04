Das Spiel zwischen Portugal und Norwegen beginnt am 04.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Portugal gegen Norwegen

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 4. Okt. 2026 - 14:45 Estadio do Dragao

Wer zeigt / überträgt Portugal vs Norwegen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Portugal und Norwegen ist live bei DAZN zu sehen. Die TV-Sender und Streaming-Optionen sind unten aufgeführt.

Portugal vs. Norwegen: Spielvorschau

Portugal empfängt Norwegen im Estádio do Dragão in Porto zum nächsten Gruppenspiel der UEFA Nations League A. Die Selecção tritt als Tabellenführer der Gruppe 4 an und will die Heimstärke nutzen, um die Spitzenposition weiter auszubauen.

Jorge Jesus führt eine Mannschaft ins Feld, die zuletzt in beeindruckender Form auftrat. Der Sieg in Kopenhagen gegen Dänemark – ein 4:2 nach Treffern von Joao Cancelo, Goncalo Ramos, Vitinha und Joao Felix – unterstrich die Qualität des Kaders eindrucksvoll. Bruno Fernandes glänzte dabei als Vorbereiter und bewies, dass Portugal auch in turbulenten Zeiten funktioniert.

Der Abgang von Cristiano Ronaldo aus dem Nationalmannschaftscamp sorgte zwar für Schlagzeilen, doch die Reaktion der Mannschaft sprach für sich. Goncalo Ramos betonte öffentlich, dass die Gruppe davon unbeeindruckt blieb, und Rafael Leao trug Ronaldos ikonisches Trikot mit der Nummer 7 – ein symbolischer Generationswechsel.

Norwegen reist nach Porto mit gemischten Gefühlen an. Staale Solbakkens Mannschaft gewann zwar zum Auftakt 3:2 gegen Dänemark, verlor danach aber 1:2 gegen Portugal und zuletzt 1:2 gegen Wales in Cardiff. Drei Niederlagen in den letzten drei Pflichtspielen setzen die Norweger unter Druck.

Erling Haaland führt die norwegische Offensive an und traf in den vergangenen acht Partien stets mindestens einmal. Die Defensive blieb in diesem Zeitraum jedoch ohne einzigen Zu-Null-Erfolg – ein Muster, das Portugal mit seiner Effizienz vor dem Tor ausnutzen wird wollen.

Martin Odegaard zog sich beim Spiel gegen Portugal eine Verletzung zu und sein Einsatz bleibt fraglich. Der Ausfall des Kapitäns wäre für Norwegen ein empfindlicher Verlust in einem Spiel, das die Gruppe noch einmal durcheinanderwirbeln könnte.

Alle Infos zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit gibt es weiter unten.





Portugal vs. Norwegen: Aufstellungen

Form

Portugal kommt mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in die Partie. Der jüngste Auftritt war ein 4:2-Auswärtssieg gegen Dänemark in der Nations League, zuvor gab es ein 2:1 gegen Norwegen und ein 1:0 gegen Wales. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:1 gegen Spanien bei der Weltmeisterschaft. Insgesamt erzielte Portugal vier Treffer und kassierte zwei in der laufenden Nations-League-Kampagne.

Norwegen hingegen weist aus den letzten fünf Spielen zwei Siege und drei Niederlagen auf. Der jüngste Auftritt war eine 1:2-Niederlage gegen Wales in der Nations League, davor folgte ein 1:2 gegen Portugal. Den letzten Sieg feierte die Mannschaft mit einem 3:2 gegen Dänemark zum Gruppenauftakt. Auch bei der Weltmeisterschaft zeigte Norwegen Stärke – ein 2:1-Sieg gegen Brasilien belegt die Qualität des Kaders.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 27. September 2026 in der UEFA Nations League A statt – Portugal gewann auswärts in Norwegen mit 2:1. In der Gesamtbilanz der letzten fünf Begegnungen führt Portugal mit vier Siegen zu einem norwegischen Erfolg, wobei die Selecção insgesamt sechs Tore erzielte und zwei kassierte.

Portugal vs. Norwegen: Die Tabellen

Grp. 4 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Portugal POR 3 3 0 0 7 3 +4 9 S S S 2 Dänemark DEN 3 1 0 2 6 7 -1 3 N S N 3 Norwegen NOR 3 1 0 2 5 6 -1 3 N N S 4 Wales WAL 3 1 0 2 2 4 -2 3 S N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

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