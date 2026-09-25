Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League B
team-logoPolen
Stadion Miejski, Warschau
team-logoBosnien und Herzegowina
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Polen vs. Bosnien und Herzegowina heute live im TV und Livestream?

Polen - Bosnien und Herzegowina
Polen
Bosnien und Herzegowina
UEFA Nations League B

In der UEFA Nations League B spielt Polen gegen Bosnien und Herzegowina. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Polen und Bosnien und Herzegowina beginnt am 25.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Polen gegen Bosnien und Herzegowina

crest
UEFA Nations League B - Spielwoche 1
Stadion Miejski, Warschau

Wer zeigt / überträgt Polen vs Bosnien und Herzegowina heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend sind die verfügbaren Übertragungsoptionen aufgeführt.

DAZN

DAZN

Hier ansehen

Polen vs. Bosnien und Herzegowina: Spielvorschau

Polen empfängt Bosnien und Herzegowina im Stadion Miejski in Warschau in der UEFA Nations League B. Beide Mannschaften treffen in einem Gruppenspiel aufeinander, das die Tabellensituation in Gruppe 4 direkt beeinflussen wird.

Jan Urban schickt sein Team mit klarer Heimstärke ins Rennen. Robert Lewandowski führt den polnischen Angriff an, und die Aufstellung zeigt eine erfahrene Mannschaft, die auf Heimvorteil setzt.

Bosnien und Herzegowina reist als Tabellenführer der Gruppe an. Trainer Sergej Barbarez kann auf eine Mannschaft zurückgreifen, die zuletzt Turniererfahrung auf höchstem Niveau gesammelt hat – bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

Mit Sead Kolašinac in der Defensive und Ermedin Demirovic sowie Haris Tabakovic im Angriff verfügt Bosnien über individuelle Qualität in allen Mannschaftsteilen.

Für Polen geht es darum, den Rückstand in der Tabelle aufzuholen. Eine Niederlage würde den Druck auf Urban erheblich erhöhen.

Nachfolgend finden sich alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream des Spiels.


Polen vs. Bosnien und Herzegowina: Aufstellungen

Polen vs Bosnien und Herzegowina Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Polen crest
Polen
POL
Aufstellung
Bosnien und Herzegowina crest
Bosnien und Herzegowina
BIH
4-4-2
M. BulkaM. BulkaP. WisniewskiP. WisniewskiJ. KiwiorJ. KiwiorJ. BednarekJ. Bednarekteam-logoM. SkorasJ. KaminskiJ. KaminskiN. ZalewskiN. ZalewskiP. ZielinskiP. ZielinskiM. CashM. CashS. SzymanskiS. SzymanskiR. LewandowskiR. LewandowskiN. VasiljN. Vasiljteam-logoN. OmerovicN. KaticN. KaticT. MuharemovicT. MuharemovicS. KolasinacS. KolasinacI. BasicI. BasicA. GigovicA. GigovicI. SunjicI. SunjicK. AlajbegovicK. AlajbegovicE. DemirovicE. DemirovicH. TabakovicH. Tabakovic
Bosnien und Herzegowina crest
Bosnien und Herzegowina
BIH
3-4-2-1
Polen

Startelf

Bosnien und Herzegowina

Trainer

  • J. Urban
  • S. Barbarez

Form

POL

POL - Form

MAL
S2-3
ALB
S2-1
SWE
N3-2
UKR
N0-2
NGA
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BIH

BIH - Form

PAN
U1-1
CAN
U1-1
SUI
N4-1
QAT
S3-1
USA
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Polen kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Nigeria, zuvor gab es eine 0:2-Niederlage gegen die Ukraine. In diesem Zeitraum erzielte die Mannschaft von Jan Urban sieben Tore und kassierte sechs.

Bosnien und Herzegowina weist aus den letzten fünf Spielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Das Team von Sergej Barbarez schlug Katar bei der Weltmeisterschaft 3:1, trennte sich von Kanada 1:1 und Panama 1:1, verlor aber gegen die Schweiz (1:4) und die USA (0:2). Insgesamt erzielte Bosnien in diesem Zeitraum sechs Treffer und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

PolenUnentschiedenBosnien und Herzegowina
4
1
0
UEFA Nations League A
Polen badge
Polen
POL
3
Bosnien und Herzegowina badge
Bosnien und Herzegowina
BIH
0
END
UEFA Nations League A
Bosnien und Herzegowina badge
Bosnien und Herzegowina
BIH
1
Polen badge
Polen
POL
2
END
Freundschaftsspiele
Polen badge
Polen
POL
1
Bosnien und Herzegowina badge
Bosnien und Herzegowina
BIH
0
END
Freundschaftsspiele
Bosnien und Herzegowina badge
Bosnien und Herzegowina
BIH
2
Polen badge
Polen
POL
2
END
Freundschaftsspiele
Polen badge
Polen
POL
1
Bosnien und Herzegowina badge
Bosnien und Herzegowina
BIH
0
END
9Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 14. Oktober 2020 in der UEFA Nations League A statt – Polen gewann daheim mit 3:0. Zuvor hatte Bosnien und Herzegowina das Hinspiel in derselben Ausgabe der Nations League am 7. September 2020 mit 1:2 verloren. Aus den fünf erfassten Duellen führt Polen mit drei Siegen, während Bosnien einmal gewann und ein Spiel unentschieden endete.

Polen vs. Bosnien und Herzegowina: Die Tabellen

Grp. 4

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bosnien und HerzegowinaBosnien und HerzegowinaBIH
00000000
2
PolenPolenPOL
00000000
3
RumänienRumänienROU
00000000
4
SchwedenSchwedenSWE
00000000
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen