Das Spiel zwischen Polen und Bosnien und Herzegowina beginnt am 25.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Polen gegen Bosnien und Herzegowina

UEFA Nations League B - Spielwoche 1 25. Sept. 2026 - 14:45 Stadion Miejski, Warschau

Wer zeigt / überträgt Polen vs Bosnien und Herzegowina heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend sind die verfügbaren Übertragungsoptionen aufgeführt.

Polen vs. Bosnien und Herzegowina: Spielvorschau

Polen empfängt Bosnien und Herzegowina im Stadion Miejski in Warschau in der UEFA Nations League B. Beide Mannschaften treffen in einem Gruppenspiel aufeinander, das die Tabellensituation in Gruppe 4 direkt beeinflussen wird.

Jan Urban schickt sein Team mit klarer Heimstärke ins Rennen. Robert Lewandowski führt den polnischen Angriff an, und die Aufstellung zeigt eine erfahrene Mannschaft, die auf Heimvorteil setzt.

Bosnien und Herzegowina reist als Tabellenführer der Gruppe an. Trainer Sergej Barbarez kann auf eine Mannschaft zurückgreifen, die zuletzt Turniererfahrung auf höchstem Niveau gesammelt hat – bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

Mit Sead Kolašinac in der Defensive und Ermedin Demirovic sowie Haris Tabakovic im Angriff verfügt Bosnien über individuelle Qualität in allen Mannschaftsteilen.

Für Polen geht es darum, den Rückstand in der Tabelle aufzuholen. Eine Niederlage würde den Druck auf Urban erheblich erhöhen.

Nachfolgend finden sich alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream des Spiels.





Polen vs. Bosnien und Herzegowina: Aufstellungen

Form

Polen kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Nigeria, zuvor gab es eine 0:2-Niederlage gegen die Ukraine. In diesem Zeitraum erzielte die Mannschaft von Jan Urban sieben Tore und kassierte sechs.

Bosnien und Herzegowina weist aus den letzten fünf Spielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Das Team von Sergej Barbarez schlug Katar bei der Weltmeisterschaft 3:1, trennte sich von Kanada 1:1 und Panama 1:1, verlor aber gegen die Schweiz (1:4) und die USA (0:2). Insgesamt erzielte Bosnien in diesem Zeitraum sechs Treffer und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 14. Oktober 2020 in der UEFA Nations League A statt – Polen gewann daheim mit 3:0. Zuvor hatte Bosnien und Herzegowina das Hinspiel in derselben Ausgabe der Nations League am 7. September 2020 mit 1:2 verloren. Aus den fünf erfassten Duellen führt Polen mit drei Siegen, während Bosnien einmal gewann und ein Spiel unentschieden endete.

Polen vs. Bosnien und Herzegowina: Die Tabellen

Grp. 4 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Bosnien und Herzegowina BIH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Polen POL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Rumänien ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Schweden SWE 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufstieg Play-offs Aufstieg Play-offs Abstieg Abstieg

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