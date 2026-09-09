Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Slovan Bratislava beginnt am 09.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen Slovan Bratislava

Champions League - Spielwoche 1 9. Sept. 2026 - 15:00 Parc des Princes

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Das Spiel ist über DAZN live zu verfolgen. Die Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Paris Saint-Germain vs. Slovan Bratislava: Spielvorschau

Paris Saint-Germain empfängt Slovan Bratislava zum Auftakt der UEFA Champions League 2026/27 im Parc des Princes. Der amtierende Titelverteidiger – zum zweiten Mal in Folge Europameister – startet in die Titelverteidigung unter denkbar unruhigen Vorzeichen.

Drei Ligue-1-Spiele ohne Sieg, darunter eine 1:2-Heimniederlage gegen Monaco, haben PSG auf ihren schlechtesten Saisonstart seit 14 Jahren gebracht. Der Druck auf Luis Enrique ist früh im Spieljahr bereits spürbar.

Torwart Matvei Safonov steht nach einer Reihe schwacher Leistungen in der Kritik. Berichten zufolge drängt Lucas Chevalier auf den Stammplatz – eine Nebenhandlung, die dem Europameister vor dem Europapokal-Auftakt kaum gelegen kommt.

Fabian Ruiz, der 2026 sowohl die Champions League als auch die Weltmeisterschaft gewann, geht mit Ambitionen auf den Ballon d'Or in die Saison. Ousmane Dembélé ging noch weiter und erklärte öffentlich, die Auszeichnung werde auch in diesem Jahr in Paris bleiben.

Slovan Bratislava qualifizierte sich über die Play-off-Runde für die Gruppenphase und besiegte dabei NK Celje über zwei Partien. Yaya Tourés Mannschaft kommt nach zuletzt zwei Niederlagen aus drei Ligaspielen nach Paris – eine erhebliche Aufgabe gegen den Titelverteidiger.

Nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.





Paris Saint-Germain vs. Slovan Bratislava: Aufstellungen

Form

PSG kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in die Partie. Die jüngste Begegnung endete mit einem 1:2 zu Hause gegen Monaco – ein Ergebnis, das die Krise in der Ligue 1 unterstrich. Zuvor trennte sich PSG jeweils 2:2 von Lille und Rennes, verlor den Super Cup mit 0:1 gegen Lens und gewann den UEFA Super Cup mit 2:1 gegen Aston Villa. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte sieben.

Slovan Bratislava weist aus den letzten fünf Partien zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt verlor der Klub 0:2 gegen DAC 1904 Dunajska Streda in der slowakischen Liga. Den Einzug in die Champions League sicherte sich Slovan mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen NK Celje, nachdem das Hinspiel 1:1 geendet hatte. In fünf Spielen erzielte Slovan sechs Tore und kassierte ebenfalls sechs.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 3. November 2011 statt: PSG gewann im Parc des Princes mit 1:0 in der UEFA-Europa-League-Gruppenphase. Das erste Duell, ausgetragen am 20. Oktober 2011 in Bratislava, endete torlos 0:0. Über beide Begegnungen hinweg hält PSG die bessere Bilanz mit einem Sieg und einem Unentschieden.

Paris Saint-Germain vs. Slovan Bratislava: Die Tabellen

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