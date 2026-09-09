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Wer zeigt / überträgt Paris Saint-Germain vs. Slovan Bratislava heute live im TV und Livestream?

Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava
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In der Champions League spielt Paris Saint-Germain gegen Slovan Bratislava. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Slovan Bratislava beginnt am 09.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen Slovan Bratislava

crest
Champions League - Spielwoche 1
Parc des Princes

Wer zeigt / überträgt Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist über DAZN live zu verfolgen. Die Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Paris Saint-Germain vs. Slovan Bratislava: Spielvorschau

Paris Saint-Germain empfängt Slovan Bratislava zum Auftakt der UEFA Champions League 2026/27 im Parc des Princes. Der amtierende Titelverteidiger – zum zweiten Mal in Folge Europameister – startet in die Titelverteidigung unter denkbar unruhigen Vorzeichen.

Drei Ligue-1-Spiele ohne Sieg, darunter eine 1:2-Heimniederlage gegen Monaco, haben PSG auf ihren schlechtesten Saisonstart seit 14 Jahren gebracht. Der Druck auf Luis Enrique ist früh im Spieljahr bereits spürbar.

Torwart Matvei Safonov steht nach einer Reihe schwacher Leistungen in der Kritik. Berichten zufolge drängt Lucas Chevalier auf den Stammplatz – eine Nebenhandlung, die dem Europameister vor dem Europapokal-Auftakt kaum gelegen kommt.

Fabian Ruiz, der 2026 sowohl die Champions League als auch die Weltmeisterschaft gewann, geht mit Ambitionen auf den Ballon d'Or in die Saison. Ousmane Dembélé ging noch weiter und erklärte öffentlich, die Auszeichnung werde auch in diesem Jahr in Paris bleiben.

Slovan Bratislava qualifizierte sich über die Play-off-Runde für die Gruppenphase und besiegte dabei NK Celje über zwei Partien. Yaya Tourés Mannschaft kommt nach zuletzt zwei Niederlagen aus drei Ligaspielen nach Paris – eine erhebliche Aufgabe gegen den Titelverteidiger.

Nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.


Paris Saint-Germain vs. Slovan Bratislava: Aufstellungen

Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Aufstellung
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoN. MendesN. MendesVitinhaVitinhaFabián RuizFabián RuizJ. NevesJ. NevesOusmane DembéléOusmane DembéléDésiré DouéDésiré DouéK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaD. TakacD. TakacS. CruzS. CruzK. BajricK. BajricS. MarkovicS. MarkovicC. BlackmanC. BlackmanR. IbrahimR. IbrahimS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyC. MartinezC. MartinezT. BarseghyanT. BarseghyanA. SporarA. Sporar
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB
4-3-3
Paris Saint-Germain

Startelf

Slovan Bratislava

Trainer

  • Luis Enrique
  • Yaya Touré

Form

PSG

PSG - Form

AVL
S2-1
RCL
N1-0
REN
U2-2
LIL
U2-2
ASM
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SLB

SLB - Form

CEL
U1-1
FCK
S1-2
CEL
S1-2
ZEM
N1-2
DST
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

PSG kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in die Partie. Die jüngste Begegnung endete mit einem 1:2 zu Hause gegen Monaco – ein Ergebnis, das die Krise in der Ligue 1 unterstrich. Zuvor trennte sich PSG jeweils 2:2 von Lille und Rennes, verlor den Super Cup mit 0:1 gegen Lens und gewann den UEFA Super Cup mit 2:1 gegen Aston Villa. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte sieben.

Slovan Bratislava weist aus den letzten fünf Partien zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt verlor der Klub 0:2 gegen DAC 1904 Dunajska Streda in der slowakischen Liga. Den Einzug in die Champions League sicherte sich Slovan mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen NK Celje, nachdem das Hinspiel 1:1 geendet hatte. In fünf Spielen erzielte Slovan sechs Tore und kassierte ebenfalls sechs.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Paris Saint-GermainUnentschiedenSlovan Bratislava
1
1
0
Europa League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
END
Europa League
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
END
1Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/2

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 3. November 2011 statt: PSG gewann im Parc des Princes mit 1:0 in der UEFA-Europa-League-Gruppenphase. Das erste Duell, ausgetragen am 20. Oktober 2011 in Bratislava, endete torlos 0:0. Über beide Begegnungen hinweg hält PSG die bessere Bilanz mit einem Sieg und einem Unentschieden.

Paris Saint-Germain vs. Slovan Bratislava: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
6
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
7
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
AS RomAS RomROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
7
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
7
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
7
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NeapelSSC NeapelNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
32
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
32
LilleLilleLIL
100123-10
N
34
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
35
LASKLASKLAS
100101-10
N
36
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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