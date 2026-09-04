Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und AS Monaco beginnt am 04.09.2026, 21:05.

Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen AS Monaco

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 3 4. Sept. 2026 - 15:05 Parc des Princes

Wer zeigt / überträgt Paris Saint-Germain vs AS Monaco heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und AS Monaco ist live bei DAZN zu sehen. Den Livestream gibt es direkt über den nachstehenden Link.

Paris Saint-Germain vs. AS Monaco: Spielvorschau

Paris Saint-Germain empfängt AS Monaco im Parc des Princes zum Ligue-1-Duell. Das Spitzenspiel der französischen Meisterschaft bringt den Tabellenelften gegen den Spitzenreiter – eine Konstellation, die den Abend alles andere als gewöhnlich macht.

Für PSG beginnt die Saison holprig. Zwei Remis in der Liga und eine Niederlage im nationalen Supercup haben Luis Enriques Mannschaft früh unter Druck gesetzt. Der UEFA-Super-Cup-Sieg gegen Aston Villa war ein Lichtblick, doch in der Ligue 1 läuft es noch nicht rund.

Monaco dagegen reist mit breiter Brust nach Paris. Filipe Luis' Mannschaft hat zuletzt Marseille mit 2:0 besiegt und steht nach vier Siegen in den vergangenen fünf Pflichtspielen an der Tabellenspitze. Die Formkurve zeigt klar nach oben.

Der Transfersommer hat rund um beide Klubs für erhebliche Unruhe gesorgt. Monaco stand kurz vor dem Verkauf von Lamine Camara für rund 55 Millionen Euro an Chelsea, zog den Deal in letzter Minute jedoch zurück – ein Vorgang, der intern für Spannungen gesorgt hat. Bei PSG verließ Bradley Barcola den Klub in einem Rekordtransfer nach Liverpool.

Trotz der turbulenten Wochen abseits des Platzes stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die in dieser Saison noch einiges vorhaben. Wer in Paris die Oberhand behält, dürfte früh den Ton für das Meisterschaftsrennen setzen.

Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Livestream des Spiels gibt es im Folgenden.





Paris Saint-Germain vs. AS Monaco: Aufstellungen

Form

PSG kommt mit einer durchwachsenen Bilanz ins Spiel: Aus den jüngsten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft einen Sieg, drei Remis und eine Niederlage. Zuletzt trennte sich PSG in der Ligue 1 von Lille mit 2:2, zuvor gab es ein 2:2 gegen Rennes. Die einzige Niederlage der Serie war ein 0:1 im nationalen Supercup gegen Lens. Insgesamt erzielte PSG in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte sechs.

Monaco präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen – darunter ein 2:0 gegen Marseille und ein 4:1 gegen Gornik Zabrze in der Conference-League-Qualifikation – unterstreichen die aktuelle Stärke. Die einzige Niederlage der Serie war ein 0:2 in einem Freundschaftsspiel gegen Coventry. Monaco erzielte in diesem Zeitraum zehn Tore und kassierte lediglich zwei.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 6. März 2026 in der Ligue 1 statt: Monaco gewann damals im Parc des Princes mit 3:1. In der Champions League im Februar 2026 trennten sich beide Teams zunächst 2:2 im Hinspiel, ehe PSG das Rückspiel in Monaco mit 3:2 für sich entschied. Aus den fünf jüngsten direkten Vergleichen führt PSG mit zwei Siegen gegenüber zwei Siegen für Monaco bei einem Remis – die Bilanz ist ausgeglichen, Monaco hat jedoch die wichtigsten jüngsten Begegnungen für sich entschieden.

Paris Saint-Germain vs. AS Monaco: Die Tabellen

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