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Wer zeigt / überträgt Paris Saint-Germain vs. AS Monaco heute live im TV und Livestream?

Paris Saint-Germain - AS Monaco
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AS Monaco
Frankreich Ligue 1

In der Frankreich Ligue 1 spielt Paris Saint-Germain gegen AS Monaco. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und AS Monaco beginnt am 04.09.2026, 21:05.

Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen AS Monaco

crest
Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 3
Parc des Princes

Wer zeigt / überträgt Paris Saint-Germain vs AS Monaco heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und AS Monaco ist live bei DAZN zu sehen. Den Livestream gibt es direkt über den nachstehenden Link.

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Paris Saint-Germain vs. AS Monaco: Spielvorschau

Paris Saint-Germain empfängt AS Monaco im Parc des Princes zum Ligue-1-Duell. Das Spitzenspiel der französischen Meisterschaft bringt den Tabellenelften gegen den Spitzenreiter – eine Konstellation, die den Abend alles andere als gewöhnlich macht.

Für PSG beginnt die Saison holprig. Zwei Remis in der Liga und eine Niederlage im nationalen Supercup haben Luis Enriques Mannschaft früh unter Druck gesetzt. Der UEFA-Super-Cup-Sieg gegen Aston Villa war ein Lichtblick, doch in der Ligue 1 läuft es noch nicht rund.

Monaco dagegen reist mit breiter Brust nach Paris. Filipe Luis' Mannschaft hat zuletzt Marseille mit 2:0 besiegt und steht nach vier Siegen in den vergangenen fünf Pflichtspielen an der Tabellenspitze. Die Formkurve zeigt klar nach oben.

Der Transfersommer hat rund um beide Klubs für erhebliche Unruhe gesorgt. Monaco stand kurz vor dem Verkauf von Lamine Camara für rund 55 Millionen Euro an Chelsea, zog den Deal in letzter Minute jedoch zurück – ein Vorgang, der intern für Spannungen gesorgt hat. Bei PSG verließ Bradley Barcola den Klub in einem Rekordtransfer nach Liverpool.

Trotz der turbulenten Wochen abseits des Platzes stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die in dieser Saison noch einiges vorhaben. Wer in Paris die Oberhand behält, dürfte früh den Ton für das Meisterschaftsrennen setzen.

Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Livestream des Spiels gibt es im Folgenden.


Paris Saint-Germain vs. AS Monaco: Aufstellungen

Paris Saint-Germain vs AS Monaco Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Aufstellung
AS Monaco crest
AS Monaco
ASM
4-2-3-1
39M. Safonov12L. Digne51W. Pacho2A. Hakimi5Marquinhos17Vitinha33W. Zaire-Emery8Fabián Ruiz10Ousmane Dembélé14Désiré Doué7K. Kvaratskhelia1L. Hradecky72Sadibou Sané15E. Dier20F. Nazinho2Vanderson8L. Camara10A. Golovin6D. Zakaria17S. Idumbo28M. Coulibaly29P. Brunner
AS Monaco crest
AS Monaco
ASM
4-3-3
Paris Saint-Germain

Startelf

AS Monaco

Trainer

  • Luis Enrique
  • Luis

Form

PSG

PSG - Form

MUN
U1-1
AVL
S2-1
RCL
N1-0
REN
U2-2
LIL
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ASM

ASM - Form

COV
N2-0
GOR
S2-3
LEH
S0-1
GOR
S4-1
OM
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

PSG kommt mit einer durchwachsenen Bilanz ins Spiel: Aus den jüngsten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft einen Sieg, drei Remis und eine Niederlage. Zuletzt trennte sich PSG in der Ligue 1 von Lille mit 2:2, zuvor gab es ein 2:2 gegen Rennes. Die einzige Niederlage der Serie war ein 0:1 im nationalen Supercup gegen Lens. Insgesamt erzielte PSG in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte sechs.

Monaco präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen – darunter ein 2:0 gegen Marseille und ein 4:1 gegen Gornik Zabrze in der Conference-League-Qualifikation – unterstreichen die aktuelle Stärke. Die einzige Niederlage der Serie war ein 0:2 in einem Freundschaftsspiel gegen Coventry. Monaco erzielte in diesem Zeitraum zehn Tore und kassierte lediglich zwei.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Paris Saint-GermainUnentschiedenAS Monaco
2
1
2
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
3
END
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
2
END
Champions League
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
END
Frankreich Ligue 1
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
END
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
1
END
10Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 6. März 2026 in der Ligue 1 statt: Monaco gewann damals im Parc des Princes mit 3:1. In der Champions League im Februar 2026 trennten sich beide Teams zunächst 2:2 im Hinspiel, ehe PSG das Rückspiel in Monaco mit 3:2 für sich entschied. Aus den fünf jüngsten direkten Vergleichen führt PSG mit zwei Siegen gegenüber zwei Siegen für Monaco bei einem Remis – die Bilanz ist ausgeglichen, Monaco hat jedoch die wichtigsten jüngsten Begegnungen für sich entschieden.

Paris Saint-Germain vs. AS Monaco: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
LilleLilleLIL
321052+37
S
U
S
2
AS MonacoAS MonacoASM
220030+36
S
S
3
Paris FCParis FCPAR
211030+34
S
U
4
LyonLyonOL
211031+24
U
S
5
RennesRennesREN
211054+14
S
U
6
TroyesTroyesTRO
211021+14
S
U
7
LensLensRCL
210164+23
N
S
8
MarseilleMarseilleOM
210142+23
N
S
9
AngersAngersSCO
21013303
S
N
10
StraßburgStraßburgSTR
210125-33
S
N
11
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
20204402
U
U
12
BrestBrestB29
20204402
U
U
13
Le MansLe MansLEM
201145-11
N
U
14
Le HavreLe HavreLEH
201112-11
U
N
15
LorientLorientLOR
201112-11
N
U
16
ToulouseToulouseTFC
301225-31
N
U
N
17
NizzaNizzaNCE
201103-31
N
U
18
AuxerreAuxerreAJA
200238-50
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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