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Wer zeigt / überträgt Paderborn vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream?

Paderborn - SC Freiburg
Paderborn
SC Freiburg
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In der Bundesliga spielt Paderborn gegen SC Freiburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Paderborn und SC Freiburg beginnt am 05.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit Paderborn gegen SC Freiburg

crest
Bundesliga - Spielwoche 2
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Wer zeigt / überträgt Paderborn vs SC Freiburg heute live im TV und Livestream?

Paderborn gegen SC Freiburg ist live im deutschen Fernsehen und per Livestream zu sehen. Sky WOW überträgt die Partie als Einzelspiel, DAZN zeigt das Spiel in der Bundesliga-Konferenz. Die Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

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Paderborn vs. SC Freiburg: Spielvorschau

In der Bundesliga empfängt der SC Paderborn 07 den SC Freiburg in der Home Deluxe Arena in Paderborn. Für beide Klubs geht es früh in der Saison darum, Punkte zu sammeln und in der Tabelle Boden gutzumachen.

Paderborn steht nach dem Auftaktspieltag auf Tabellenplatz elf und kommt mit einem Remis gegen Mainz 05 in diese Partie. Trainer Ralf Kettemann muss auf einen verletzten Kader bauen, in dem gleich sieben Spieler fehlen – eine erhebliche Belastung für den Aufsteiger.

Freiburg reist dagegen mit breiter Brust in den Osten Westfalens. Julian Schusters Mannschaft hat alle fünf Pflicht- und Vorbereitungsspiele gewonnen, darunter einen überzeugenden 4:1-Sieg gegen Werder Bremen zum Bundesliga-Auftakt. Der Sport-Club belegt nach dem ersten Spieltag Tabellenrang zwei.

Besondere Aufmerksamkeit gilt Igor Matanovic. Der kroatische Stürmer erzielte in seiner ersten Freiburger Saison elf Bundesliga-Tore und wird mit Klubs aus England und Italien in Verbindung gebracht. Solange er im Kader steht, ist er Freiburgs gefährlichste Waffe.

Auch die Torhüterposition beim Sport-Club hat sich im Sommer verändert. Mio Backhaus, der für eine Rekordsumme von Werder Bremen geholt wurde, steht zwischen den Pfosten, nachdem Noah Atubolu den Verein in Richtung Eintracht Frankfurt verlassen hat.

Das Duell zweier Bundesliga-Mannschaften mit unterschiedlichen Vorzeichen verspricht eine interessante Partie. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Paderborn vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Paderborn vs SC Freiburg Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-3
Paderborn crest
Paderborn
SCP
Aufstellung
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
4-2-3-1
15N. Noll22M. Hansen21J. ter Horst25T. Scheller17L. Curda28L. Ulrich23R. Obermair5S. Castaneda18M. Pieringer30S. Marino40G. Vidovic1M. Backhaus37M. Rosenfelder28M. Ginter33J. Makengo29P. Treu32V. Grifo19J. Beste14Y. Suzuki16Y. Engelhardt8M. Eggestein31I. Matanovic
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
3-4-3
Paderborn

Startelf

SC Freiburg

Trainer

  • R. Kettemann
  • J. Schuster

Form

SCP

SCP - Form

OSN
S2-0
SVW
U2-2
SVW
U2-2
PHL
S2-4
M05
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SCF

SCF - Form

CRY
S3-0
MOT
S1-3
F95
S1-5
MOT
S4-1
SVW
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
19/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Paderborn kommt mit einem Sieg, zwei Remis und zwei weiteren Ergebnissen aus den jüngsten fünf Partien in diese Begegnung. Das letzte Pflichtspiel endete am 29. August mit einem 0:0 gegen Mainz 05 in der Bundesliga. Zuvor gewann Paderborn im DFB-Pokal mit 2:4 beim 1. FC Phönix Lübeck. Die übrigen Ergebnisse stammen aus der Vorbereitung: zweimal 2:2 gegen Werder Bremen sowie ein 2:0 gegen Osnabrück. In diesen fünf Spielen erzielte Paderborn acht Tore und kassierte vier.

Freiburg präsentiert sich in beeindruckender Verfassung und gewann alle fünf jüngsten Partien. Das letzte Spiel endete am 30. August mit einem 4:1-Sieg gegen Werder Bremen in der Bundesliga. Davor schlug Freiburg Motherwell in der Conference-League-Qualifikation zweimal – auswärts 1:3 und zuhause 4:1 – und gewann den DFB-Pokal bei Fortuna Düsseldorf mit 1:5. Den Abschluss der Vorbereitung bildete ein 3:0 gegen Crystal Palace. Freiburg erzielte in diesen fünf Spielen 16 Tore und kassierte nur drei – eine Serie, die für ein gut organisiertes und treffsicheres Team spricht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

PaderbornUnentschiedenSC Freiburg
2
0
3
Deutschland DFB-Pokal
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
END
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
0
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
END
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
4
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
END
8Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 1. November 2023 im DFB-Pokal statt: SC Freiburg verlor zuhause mit 1:3 gegen Paderborn. In den fünf erfassten Direktduellen gewann Freiburg zweimal, Paderborn holte ebenfalls zwei Siege, eine Partie endete torlos. Zuletzt setzte sich Paderborn in der Bundesliga am 25. Januar 2020 mit 0:2 in Freiburg durch, nachdem Freiburg zuvor am 24. August 2019 das Heimspiel mit 1:3 verloren hatte.

Paderborn vs. SC Freiburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110051+43
S
2
SC FreiburgSC FreiburgSCF
110041+33
S
3
AugsburgAugsburgFCA
110030+33
S
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
110030+33
S
5
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110020+23
S
6
ElversbergElversbergELV
110032+13
S
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
210156-13
S
N
8
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
210146-23
N
S
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
10103301
U
10
Union BerlinUnion BerlinFCU
10103301
U
11
Mainz 05Mainz 05M05
10100001
U
12
PaderbornPaderbornSCP
10100001
U
13
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
100123-10
N
14
HoffenheimHoffenheimTSG
100123-10
N
15
Hamburger SVHamburger SVHSV
100102-20
N
16
Werder BremenWerder BremenSVW
100114-30
N
17
GladbachGladbachBMG
100103-30
N
18
Schalke 04Schalke 04S04
100103-30
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
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