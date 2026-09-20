Das Spiel zwischen Paderborn und Hoffenheim beginnt am 20.09.2026, 19:30.

Anstoßzeit Paderborn gegen Hoffenheim

Bundesliga - Spielwoche 4 20. Sept. 2026 - 13:30 Home Deluxe Arena

Wer zeigt / überträgt Paderborn vs Hoffenheim heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Paderborn und Hoffenheim ist live bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst hält seit der Saison 2025/26 die Rechte an der Bundesliga-Konferenz. Einzelne Samstagspartien sind ausschließlich bei Sky zu verfolgen – DAZN zeigt Bundesliga-Einzelspiele nur sonntags.

Paderborn vs. Hoffenheim: Spielvorschau

Der SC Paderborn empfängt die TSG 1899 Hoffenheim in der Home Deluxe Arena zum Bundesliga-Duell. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Tabellendrittel und sind auf Punkte angewiesen.

Paderborn hat die Saison schwach begonnen. Nach drei Spieltagen steht der Aufsteiger mit nur einem Punkt da – ein einziges Remis aus drei Partien ist die magere Ausbeute. Zuletzt setzte es eine deutliche 0:3-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund.

Hoffenheim reist mit gemischten Gefühlen an. Christian Ilzer und sein Team holten beim 2:1-Sieg gegen VfB Stuttgart die ersten Bundesliga-Punkte der Saison, kassierten danach aber eine 0:2-Niederlage bei OFI Kreta in der Europa League.

Bemerkenswerter Neuzugang im Hoffenheimer Kader: Stürmer Bambase Conte wurde zuletzt von Bundestrainer Jürgen Klopp überraschend in den DFB-Kader berufen. Der 23-Jährige gehört zur voraussichtlichen Startelf von Ilzer.

Für Paderborn ist das Heimspiel eine Chance, den ersten Bundesliga-Sieg der Saison einzufahren. Trainer Ralf Kettemann muss dabei auf mehrere verletzte Stammkräfte verzichten.

Wo das Spiel heute live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.





Paderborn vs. Hoffenheim: Aufstellungen

Form

Paderborn kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 0:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga. Zuvor gab es ein torloses Remis gegen Mainz 05 sowie eine 0:1-Niederlage gegen SC Freiburg. Den einzigen Sieg holte der Aufsteiger im DFB-Pokal gegen 1. FC Phönix Lübeck mit 4:2. Insgesamt erzielte Paderborn in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte neun.

Hoffenheim weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt unterlag die TSG OFI Kreta in der Europa League mit 0:2. Der jüngste Bundesliga-Auftritt war ein 2:1-Heimsieg gegen VfB Stuttgart. Davor gab es eine 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund sowie eine 3:2-Niederlage gegen den 1. FC Köln. Hoffenheim traf in diesen fünf Partien zwölfmal und ließ neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Bundesliga-Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 23. Mai 2020 statt und endete 1:1 in der Home Deluxe Arena. In den fünf dokumentierten direkten Duellen hat Hoffenheim dreimal gewonnen, dazu kommen zwei Unentschieden – kein einziger Sieg für Paderborn. Das deutlichste Ergebnis dieser Serie war ein 3:0-Auswärtssieg Hoffenheims im November 2019.

Paderborn vs. Hoffenheim: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.