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Wer zeigt / überträgt Paderborn vs. Hoffenheim heute live im TV und Livestream?

Paderborn - Hoffenheim
Paderborn
Hoffenheim
Bundesliga

In der Bundesliga spielt Paderborn gegen Hoffenheim. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Paderborn und Hoffenheim beginnt am 20.09.2026, 19:30.

Anstoßzeit Paderborn gegen Hoffenheim

crest
Bundesliga - Spielwoche 4
Home Deluxe Arena

Wer zeigt / überträgt Paderborn vs Hoffenheim heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Paderborn und Hoffenheim ist live bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst hält seit der Saison 2025/26 die Rechte an der Bundesliga-Konferenz. Einzelne Samstagspartien sind ausschließlich bei Sky zu verfolgen – DAZN zeigt Bundesliga-Einzelspiele nur sonntags.

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Paderborn vs. Hoffenheim: Spielvorschau

Der SC Paderborn empfängt die TSG 1899 Hoffenheim in der Home Deluxe Arena zum Bundesliga-Duell. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Tabellendrittel und sind auf Punkte angewiesen.

Paderborn hat die Saison schwach begonnen. Nach drei Spieltagen steht der Aufsteiger mit nur einem Punkt da – ein einziges Remis aus drei Partien ist die magere Ausbeute. Zuletzt setzte es eine deutliche 0:3-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund.

Hoffenheim reist mit gemischten Gefühlen an. Christian Ilzer und sein Team holten beim 2:1-Sieg gegen VfB Stuttgart die ersten Bundesliga-Punkte der Saison, kassierten danach aber eine 0:2-Niederlage bei OFI Kreta in der Europa League.

Bemerkenswerter Neuzugang im Hoffenheimer Kader: Stürmer Bambase Conte wurde zuletzt von Bundestrainer Jürgen Klopp überraschend in den DFB-Kader berufen. Der 23-Jährige gehört zur voraussichtlichen Startelf von Ilzer.

Für Paderborn ist das Heimspiel eine Chance, den ersten Bundesliga-Sieg der Saison einzufahren. Trainer Ralf Kettemann muss dabei auf mehrere verletzte Stammkräfte verzichten.

Wo das Spiel heute live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.


Paderborn vs. Hoffenheim: Aufstellungen

Paderborn vs Hoffenheim Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Paderborn crest
Paderborn
SCP
Aufstellung
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
4-4-2
N. NollN. NollT. SchellerT. SchellerJ. ter HorstJ. ter HorstM. HansenM. HansenR. ObermairR. ObermairL. UlrichL. UlrichS. CastanedaS. Castanedateam-logoG. VidovicL. CurdaL. CurdaM. PieringerM. PieringerS. MarinoS. MarinoO. BaumannO. BaumannV. CoufalV. CoufalA. HajdariA. HajdariM. RotsM. RotsO. KabakO. KabakW. BurgerW. BurgerA. DaghimA. DaghimL. AvdullahuL. AvdullahuP. WimmerP. WimmerT. LemperleT. LemperleA. HlozekA. Hlozek
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
3-5-2
Paderborn

Startelf

Hoffenheim

Trainer

  • R. Kettemann
  • C. Ilzer

Form

SCP

SCP - Form

SVW
U2-2
PHL
S2-4
M05
U0-0
SCF
N0-1
BVB
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
TSG

TSG - Form

AUE
S0-4
KÖL
N3-2
BVB
N2-3
VFB
S2-1
OFI
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Paderborn kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 0:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga. Zuvor gab es ein torloses Remis gegen Mainz 05 sowie eine 0:1-Niederlage gegen SC Freiburg. Den einzigen Sieg holte der Aufsteiger im DFB-Pokal gegen 1. FC Phönix Lübeck mit 4:2. Insgesamt erzielte Paderborn in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte neun.

Hoffenheim weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt unterlag die TSG OFI Kreta in der Europa League mit 0:2. Der jüngste Bundesliga-Auftritt war ein 2:1-Heimsieg gegen VfB Stuttgart. Davor gab es eine 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund sowie eine 3:2-Niederlage gegen den 1. FC Köln. Hoffenheim traf in diesen fünf Partien zwölfmal und ließ neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

PaderbornUnentschiedenHoffenheim
0
2
3
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
END
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
END
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
END
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
END
1Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das bislang letzte Bundesliga-Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 23. Mai 2020 statt und endete 1:1 in der Home Deluxe Arena. In den fünf dokumentierten direkten Duellen hat Hoffenheim dreimal gewonnen, dazu kommen zwei Unentschieden – kein einziger Sieg für Paderborn. Das deutlichste Ergebnis dieser Serie war ein 3:0-Auswärtssieg Hoffenheims im November 2019.

Paderborn vs. Hoffenheim: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
5
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
6
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
S
U
S
N
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
S
N
S
8
ElversbergElversbergELV
320187+16
N
S
S
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
10
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
U
S
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
S
U
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
S
N
N
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
15
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
16
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
N
N
U
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
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