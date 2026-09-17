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Wer zeigt / überträgt PFK Levski Sofia vs. RB Salzburg heute live im TV und Livestream?

PFK Levski Sofia - RB Salzburg
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RB Salzburg
Europa League

In der Europa League spielt PFK Levski Sofia gegen RB Salzburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen PFK Levski Sofia und RB Salzburg beginnt am 17.09.2026, 18:45.

Anstoßzeit PFK Levski Sofia gegen RB Salzburg

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Europa League - Spielwoche 1
Vasil Levski

Wer zeigt / überträgt PFK Levski Sofia vs RB Salzburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Levski Sofia und RB Salzburg wird live im TV und per Livestream übertragen. Die verfügbaren Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

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PFK Levski Sofia vs. RB Salzburg: Spielvorschau

Im Vasil-Levski-Stadion in Sofia empfängt PFK Levski Sofia den österreichischen Spitzenklub RB Salzburg in der Europa League. Für beide Mannschaften ist es der nächste Schritt in einem europäischen Wettbewerb, in dem bereits früh klare Ambitionen erkennbar sind.

Levski Sofia, aktuell bulgarischer Meister, geht mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Nach drei Ligasiegen in Folge setzte es zuletzt im bulgarischen Superpokal gegen CSKA Sofia eine deutliche 2:4-Niederlage – ein Ergebnis, das Trainer Julio Velazquez vor dem Europapokalspiel sicher beschäftigt.

Auch abseits des Platzes gibt es Gesprächsstoff rund um den Klub: Edu Gaspar, zuletzt als Sportdirektor bei Nottingham Forest tätig, hat einem Bericht zufolge einen Sitz im Board of Directors von Levski Sofia übernommen – eine unerwartete Wendung für den früheren Arsenal-Funktionär.

RB Salzburg reist als klarer Formfavorit nach Bulgarien. Die Mannschaft von Danny Röhl gewann vier der letzten fünf Pflichtspiele, darunter ein beeindruckendes 5:1 gegen Rapid Wien in der österreichischen Bundesliga. Der Kader wirkt eingespielt, die Offensive funktioniert.

Die Ausgangslage ist klar: Levski braucht eine Reaktion nach dem Superpokal-Debakel, Salzburg will den Schwung aus dem Ligaalltag in den europäischen Wettbewerb mitnehmen.

Alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit sowie zu Aufstellungen und Form findest du im Folgenden.


PFK Levski Sofia vs. RB Salzburg: Aufstellungen

PFK Levski Sofia vs RB Salzburg Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • J. Velazquez

Form

LES

LES - Form

BOT
S1-3
SSO
S1-2
C48
S1-0
CSS
N2-4
BOV
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SAL

SAL - Form

MJA
S3-0
WIE
S4-1
RAP
S5-1
STP
S0-3
RIE
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
16/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Levski Sofia kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein torloses 0:0 gegen Botev Vratsa in der bulgarischen A PFG – nach dem 2:4-Rückschlag im Superpokal gegen CSKA Sofia. Davor verbuchte Levski drei Siege in Serie, darunter ein 1:3 auswärts bei Botev Plovdiv. In diesen fünf Spielen erzielte der bulgarische Meister fünf Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

RB Salzburg präsentiert sich in starker Verfassung: vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Auftritten. Das 1:1 gegen Ried war das einzige Spiel ohne Sieg – davor gewann Salzburg gegen Rapid Wien (5:1), Austria Wien (4:1) und Mjällby (3:0) in der Europa-League-Qualifikation. Insgesamt netzte Salzburg in diesem Zeitraum 14-mal ein und ließ nur drei Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

PFK Levski SofiaUnentschiedenRB Salzburg
0
0
2
Europa League
PFK Levski Sofia badge
PFK Levski Sofia
LES
0
RB Salzburg badge
RB Salzburg
SAL
1
END
Europa League
RB Salzburg badge
RB Salzburg
SAL
1
PFK Levski Sofia badge
PFK Levski Sofia
LES
0
END
0Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/2

Die bisherige Bilanz zwischen beiden Klubs ist überschaubar: Die einzigen bekannten Aufeinandertreffen fanden in der Europa League 2009 statt. Im Hinspiel am 22. Oktober 2009 gewann RB Salzburg zu Hause mit 1:0 gegen Levski Sofia, im Rückspiel am 5. November 2009 setzte sich Salzburg erneut mit 1:0 durch – diesmal im Vasil-Levski-Stadion. Beide Begegnungen gingen damit an die Österreicher, die in dieser Doppelbegegnung ohne Gegentor blieben.

PFK Levski Sofia vs. RB Salzburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Sp. PragSp. PragSPP
110041+33
S
2
BenficaBenficaBEN
110020+23
S
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
S
4
LyonLyonOL
110021+13
S
5
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
110021+13
S
6
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
110010+13
S
6
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
S
8
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
U
8
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
U
8
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
U
8
RennesRennesREN
10100001
U
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
12
BournemouthBournemouthBOU
00000000
12
MarseilleMarseilleOM
00000000
12
BeşiktaşBeşiktaşBJK
00000000
12
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
12
NijmegenNijmegenNEC
00000000
12
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
12
TorreenseTorreenseTOR
00000000
12
RB SalzburgRB SalzburgSAL
00000000
12
Juventus FCJuventus FCJUV
00000000
12
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
00000000
12
OFI KretaOFI KretaOFI
00000000
12
Lech PosenLech PosenLCH
00000000
12
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
00000000
12
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
00000000
12
LilleströmLilleströmLIL
00000000
12
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
00000000
30
BialystokBialystokJAG
100112-10
N
31
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
100112-10
N
32
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
N
32
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
N
34
AC MailandAC MailandMIL
100102-20
N
34
NK CeljeNK CeljeCEL
100102-20
N
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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