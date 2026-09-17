Das Spiel zwischen PFK Levski Sofia und RB Salzburg beginnt am 17.09.2026, 18:45.

Anstoßzeit PFK Levski Sofia gegen RB Salzburg

Europa League - Spielwoche 1 17. Sept. 2026 - 12:45 Vasil Levski

Wer zeigt / überträgt PFK Levski Sofia vs RB Salzburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Levski Sofia und RB Salzburg wird live im TV und per Livestream übertragen. Die verfügbaren Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

PFK Levski Sofia vs. RB Salzburg: Spielvorschau

Im Vasil-Levski-Stadion in Sofia empfängt PFK Levski Sofia den österreichischen Spitzenklub RB Salzburg in der Europa League. Für beide Mannschaften ist es der nächste Schritt in einem europäischen Wettbewerb, in dem bereits früh klare Ambitionen erkennbar sind.

Levski Sofia, aktuell bulgarischer Meister, geht mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Nach drei Ligasiegen in Folge setzte es zuletzt im bulgarischen Superpokal gegen CSKA Sofia eine deutliche 2:4-Niederlage – ein Ergebnis, das Trainer Julio Velazquez vor dem Europapokalspiel sicher beschäftigt.

Auch abseits des Platzes gibt es Gesprächsstoff rund um den Klub: Edu Gaspar, zuletzt als Sportdirektor bei Nottingham Forest tätig, hat einem Bericht zufolge einen Sitz im Board of Directors von Levski Sofia übernommen – eine unerwartete Wendung für den früheren Arsenal-Funktionär.

RB Salzburg reist als klarer Formfavorit nach Bulgarien. Die Mannschaft von Danny Röhl gewann vier der letzten fünf Pflichtspiele, darunter ein beeindruckendes 5:1 gegen Rapid Wien in der österreichischen Bundesliga. Der Kader wirkt eingespielt, die Offensive funktioniert.

Die Ausgangslage ist klar: Levski braucht eine Reaktion nach dem Superpokal-Debakel, Salzburg will den Schwung aus dem Ligaalltag in den europäischen Wettbewerb mitnehmen.

Alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit sowie zu Aufstellungen und Form findest du im Folgenden.





PFK Levski Sofia vs. RB Salzburg: Aufstellungen

Form

Levski Sofia kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein torloses 0:0 gegen Botev Vratsa in der bulgarischen A PFG – nach dem 2:4-Rückschlag im Superpokal gegen CSKA Sofia. Davor verbuchte Levski drei Siege in Serie, darunter ein 1:3 auswärts bei Botev Plovdiv. In diesen fünf Spielen erzielte der bulgarische Meister fünf Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

RB Salzburg präsentiert sich in starker Verfassung: vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Auftritten. Das 1:1 gegen Ried war das einzige Spiel ohne Sieg – davor gewann Salzburg gegen Rapid Wien (5:1), Austria Wien (4:1) und Mjällby (3:0) in der Europa-League-Qualifikation. Insgesamt netzte Salzburg in diesem Zeitraum 14-mal ein und ließ nur drei Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Die bisherige Bilanz zwischen beiden Klubs ist überschaubar: Die einzigen bekannten Aufeinandertreffen fanden in der Europa League 2009 statt. Im Hinspiel am 22. Oktober 2009 gewann RB Salzburg zu Hause mit 1:0 gegen Levski Sofia, im Rückspiel am 5. November 2009 setzte sich Salzburg erneut mit 1:0 durch – diesmal im Vasil-Levski-Stadion. Beide Begegnungen gingen damit an die Österreicher, die in dieser Doppelbegegnung ohne Gegentor blieben.

PFK Levski Sofia vs. RB Salzburg: Die Tabellen

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