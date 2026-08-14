Das Spiel zwischen Osnabrück und Magdeburg beginnt am 15.08.2026, 13:00.

Anstoßzeit Osnabrück gegen Magdeburg

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 2 15. Aug. 2026 - 07:00 Stadium at the Bremer Brucke

Wer zeigt / überträgt Osnabrück vs Magdeburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Magdeburg ist live bei Sky WOW verfügbar. Einen kostenlosen Free-TV-Empfang gibt es für diese Partie nicht. Den Live-Stream gibt es über Sky WOW – alle Infos dazu in der Übersicht unten.

Osnabrück vs. Magdeburg: Spielvorschau

Der VfL Osnabrück empfängt den 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga im Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück. Für beide Klubs ist es ein Saisonstart mit Fragezeichen – und das macht diese Partie umso interessanter.

Osnabrück geht als Aufsteiger aus der 3. Liga in diese Spielzeit. Timo Schultz führte den VfL stark durch die Schlussphase der Drittligasaison und gab dem Klub neues Selbstvertrauen. Dass die Vorbereitung mit einer 0:2-Niederlage gegen Paderborn endete, trübt die Stimmung leicht – doch der Aufsteiger bringt Schwung mit.

Der Auftakt verlief für Osnabrück direkt schwierig: Am ersten Spieltag unterlag der VfL dem 1. FC Heidenheim mit 3:4. Ein Rückschlag, den es nun zu verarbeiten gilt.

Magdeburg reist mit einem noch schwereren Gepäck an. Petrik Sanders Mannschaft kassierte zum Ligastart eine deutliche 1:6-Niederlage gegen Eintracht Braunschweig – ein Ergebnis, das Fragen aufwirft. Die Vorbereitung hatte noch Hoffnung gemacht: Ein 1:1 gegen West Ham United und ein Sieg gegen Paderborn ließen eine stabile Basis vermuten.

In der Tabelle der 2. Bundesliga steht Osnabrück nach dem ersten Spieltag auf Platz 13, Magdeburg belegt den letzten Platz 18. Beide Klubs brauchen Punkte – und zwar schnell.

Wo das Spiel übertragen wird, wann der Anstoß erfolgt und was sonst noch wissenswert ist, steht weiter unten.





Osnabrück vs. Magdeburg: Aufstellungen

Form

Osnabrück kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen und Testspielen. Der jüngste Auftritt war die 3:4-Heimniederlage gegen Heidenheim am 8. August – ein schwieriger Einstieg in die neue Zweitligasaison. Zuvor hatte der VfL mit einem 3:4-Auswärtssieg bei VfB Stuttgart II und einem 1:1 gegen Ulm in der 3. Liga solide Ergebnisse erzielt. In den fünf berücksichtigten Partien traf Osnabrück insgesamt 13-mal und kassierte elf Gegentreffer.

Magdeburg weist in den jüngsten fünf Spielen eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das letzte Ergebnis war die deutliche 1:6-Niederlage gegen Braunschweig zum Ligastart. Zuvor hatte der FCM ein 1:1 gegen West Ham United gespielt und in der Vorbereitung Paderborn mit 2:0 besiegt. In der Summe dieser fünf Partien erzielte Magdeburg sechs Tore und kassierte zehn.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Aufeinandertreffen fand am 28. April 2024 in der 2. Bundesliga statt und endete 1:1 – damals war Magdeburg Gastgeber. Aus den fünf vorliegenden Duellen geht Magdeburg mit drei Siegen gegenüber einem Sieg für Osnabrück hervor, ein Spiel endete unentschieden. Besonders deutlich war Magdeburgs 5:1-Auswärtssieg in Osnabrück im Mai 2022 in der 3. Liga.

Osnabrück vs. Magdeburg: Die Tabellen

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