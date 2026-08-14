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Wer zeigt / überträgt Osnabrück vs. Magdeburg heute live im TV und Livestream?

Osnabrück - Magdeburg
Osnabrück
Magdeburg
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Osnabrück gegen Magdeburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Osnabrück und Magdeburg beginnt am 15.08.2026, 13:00.

Anstoßzeit Osnabrück gegen Magdeburg

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 2
Stadium at the Bremer Brucke

Wer zeigt / überträgt Osnabrück vs Magdeburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Magdeburg ist live bei Sky WOW verfügbar. Einen kostenlosen Free-TV-Empfang gibt es für diese Partie nicht. Den Live-Stream gibt es über Sky WOW – alle Infos dazu in der Übersicht unten.

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Osnabrück vs. Magdeburg: Spielvorschau

Der VfL Osnabrück empfängt den 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga im Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück. Für beide Klubs ist es ein Saisonstart mit Fragezeichen – und das macht diese Partie umso interessanter.

Osnabrück geht als Aufsteiger aus der 3. Liga in diese Spielzeit. Timo Schultz führte den VfL stark durch die Schlussphase der Drittligasaison und gab dem Klub neues Selbstvertrauen. Dass die Vorbereitung mit einer 0:2-Niederlage gegen Paderborn endete, trübt die Stimmung leicht – doch der Aufsteiger bringt Schwung mit.

Der Auftakt verlief für Osnabrück direkt schwierig: Am ersten Spieltag unterlag der VfL dem 1. FC Heidenheim mit 3:4. Ein Rückschlag, den es nun zu verarbeiten gilt.

Magdeburg reist mit einem noch schwereren Gepäck an. Petrik Sanders Mannschaft kassierte zum Ligastart eine deutliche 1:6-Niederlage gegen Eintracht Braunschweig – ein Ergebnis, das Fragen aufwirft. Die Vorbereitung hatte noch Hoffnung gemacht: Ein 1:1 gegen West Ham United und ein Sieg gegen Paderborn ließen eine stabile Basis vermuten.

In der Tabelle der 2. Bundesliga steht Osnabrück nach dem ersten Spieltag auf Platz 13, Magdeburg belegt den letzten Platz 18. Beide Klubs brauchen Punkte – und zwar schnell.

Wo das Spiel übertragen wird, wann der Anstoß erfolgt und was sonst noch wissenswert ist, steht weiter unten.


Osnabrück vs. Magdeburg: Aufstellungen

Osnabrück vs Magdeburg Voraussichtliche Aufstellungen

Osnabrück crest
Osnabrück
OSN
Aufstellung
Magdeburg crest
Magdeburg
FCM
Magdeburg crest
Magdeburg
FCM

Trainer

  • T. Schultz

Form

OSN

OSN - Form

SVW
S2-3
UMF
U1-1
VFB
S3-4
SCP
N2-0
HDH
N4-3
Tor erzielt (kassiert)
11/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
FCM

FCM - Form

HSK
S1-3
FCK
N0-1
SCP
S0-2
WHU
U1-1
EBS
N1-6
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Osnabrück kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen und Testspielen. Der jüngste Auftritt war die 3:4-Heimniederlage gegen Heidenheim am 8. August – ein schwieriger Einstieg in die neue Zweitligasaison. Zuvor hatte der VfL mit einem 3:4-Auswärtssieg bei VfB Stuttgart II und einem 1:1 gegen Ulm in der 3. Liga solide Ergebnisse erzielt. In den fünf berücksichtigten Partien traf Osnabrück insgesamt 13-mal und kassierte elf Gegentreffer.

Magdeburg weist in den jüngsten fünf Spielen eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das letzte Ergebnis war die deutliche 1:6-Niederlage gegen Braunschweig zum Ligastart. Zuvor hatte der FCM ein 1:1 gegen West Ham United gespielt und in der Vorbereitung Paderborn mit 2:0 besiegt. In der Summe dieser fünf Partien erzielte Magdeburg sechs Tore und kassierte zehn.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

OsnabrückUnentschiedenMagdeburg
0
1
4
Deutschland 2 Bundesliga
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
0
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
2
END
Deutschland 3 Liga
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
1
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
5
END
Deutschland 3 Liga
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
2
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
1
END
Deutschland 3 Liga
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
2
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
0
END
3Erzielte Tore12
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste direkte Aufeinandertreffen fand am 28. April 2024 in der 2. Bundesliga statt und endete 1:1 – damals war Magdeburg Gastgeber. Aus den fünf vorliegenden Duellen geht Magdeburg mit drei Siegen gegenüber einem Sieg für Osnabrück hervor, ein Spiel endete unentschieden. Besonders deutlich war Magdeburgs 5:1-Auswärtssieg in Osnabrück im Mai 2022 in der 3. Liga.

Osnabrück vs. Magdeburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
BraunschweigBraunschweigEBS
210162+43
N
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
110030+33
S
3
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
110031+23
S
4
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
110043+13
S
5
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
110021+13
S
6
Hertha BSCHertha BSCBSC
110010+13
S
7
VfL BochumVfL BochumBOC
21011103
S
N
8
Holstein KielHolstein KielHSK
20204402
U
U
9
St. PauliSt. PauliFCP
20203302
U
U
10
DarmstadtDarmstadtSVD
10102201
U
11
Greuther FürthGreuther FürthGFT
10101101
U
12
KaiserslauternKaiserslauternFCK
10100001
U
13
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
10100001
U
14
OsnabrückOsnabrückOSN
100134-10
N
15
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
100112-10
N
16
Hannover 96Hannover 96H96
100113-20
N
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
100103-30
N
18
MagdeburgMagdeburgFCM
100116-50
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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