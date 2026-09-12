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Wer zeigt / überträgt Osnabrück vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Osnabrück - Hertha BSC
Osnabrück
Hertha BSC
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Osnabrück gegen Hertha BSC. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Osnabrück und Hertha BSC beginnt am 13.09.2026, 13:30.

Anstoßzeit Osnabrück gegen Hertha BSC

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 5
Stadium at the Bremer Brucke

Wer zeigt / überträgt Osnabrück vs Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Osnabrück und Hertha BSC ist live bei Sky WOW zu sehen. Alle verfügbaren Optionen zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

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Osnabrück vs. Hertha BSC: Spielvorschau

An der Bremer Brücke in Osnabrück empfängt der VfL Osnabrück den Tabellenzweiten Hertha BSC in der 2. Bundesliga. Trainer Timo Schultz trifft dabei auf Stefan Leitl, dessen Mannschaft mit beeindruckender Konstanz in die Saison gestartet ist.

Hertha BSC reist in starker Verfassung an. Fünf Siege in Folge in der Liga – darunter ein 4:1 gegen FC Heidenheim und ein 1:0 bei VfL Bochum – unterstreichen den Aufstiegsanspruch der Berliner. Zuletzt gelang auch ein 2:1-Auswärtssieg gegen Magdeburg.

Für Osnabrück war der Saisonstart uneinheitlich. Nach Niederlagen gegen Magdeburg und Heidenheim sowie einem frühen Pokal-Aus gegen Bayern München sorgte ein 1:0-Sieg bei Bochum für Erleichterung. Zuletzt gewann der VfL mit 3:1 gegen Braunschweig und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Die Gastgeber belegen aktuell Platz 8 der Tabelle, während Hertha BSC als Zweiter mit Titelambitionen antritt. Das Kräfteverhältnis ist klar, doch Osnabrück hat an der Bremer Brücke schon stärkere Gegner gefordert.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.


Osnabrück vs. Hertha BSC: Aufstellungen

Osnabrück vs Hertha BSC Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • T. Schultz

Form

OSN

OSN - Form

HDH
N4-3
FCM
N0-3
BOC
S0-1
FCB
N1-4
EBS
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
8/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BSC

BSC - Form

BOC
S0-1
HDH
S4-1
SAB
S1-1
EBS
S3-5
FCM
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Osnabrück kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war ein 3:1 gegen Braunschweig in der Liga am 6. September. Davor hatte die Mannschaft gegen Bayern München im DFB-Pokal mit 1:4 verloren. In diesen fünf Spielen erzielte Osnabrück neun Tore und kassierte dreizehn.

Hertha BSC präsentiert sich mit fünf Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in Bestform. Der jüngste Ligaerfolg war ein 2:1 gegen Magdeburg am 6. September. Zuvor gewann die Alte Dame mit 3:5 bei Braunschweig und mit 4:1 gegen FC Heidenheim. In diesen fünf Partien traf Hertha dreizehnmal und ließ nur fünf Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

OsnabrückUnentschiedenHertha BSC
2
1
2
Deutschland 2 Bundesliga
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
2
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
0
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
0
END
Klub Freundschaftsspiele
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
3
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
4
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
2
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
0
END
6Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 19. Mai 2024 in der 2. Bundesliga statt: Osnabrück gewann damals zu Hause mit 2:1 gegen Hertha BSC. Aus den fünf vorliegenden Direktduellen holte Hertha BSC zwei Siege, Osnabrück zwei Siege, ein Spiel endete unentschieden.

Osnabrück vs. Hertha BSC: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
5410156+913
S
U
S
S
S
2
Hertha BSCHertha BSCBSC
4400125+712
S
S
S
S
3
MagdeburgMagdeburgFCM
5302108+29
S
N
S
S
N
4
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
43011110+19
S
S
N
S
5
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
5221107+38
N
U
S
S
U
6
KaiserslauternKaiserslauternFCK
522154+18
N
S
S
U
U
7
VfL BochumVfL BochumBOC
52124407
U
S
N
S
N
8
St. PauliSt. PauliFCP
51317706
S
U
N
U
U
9
OsnabrückOsnabrückOSN
420278-16
S
S
N
N
10
Greuther FürthGreuther FürthGFT
5122810-25
U
N
S
N
U
11
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
412168-25
U
N
U
S
12
BraunschweigBraunschweigEBS
5113121204
U
N
N
N
S
13
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
41121012-24
U
N
N
S
14
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
5113810-24
N
U
N
S
N
15
Hannover 96Hannover 96H96
511358-34
N
U
S
N
N
16
DarmstadtDarmstadtSVD
511348-44
S
N
N
N
U
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
5113712-54
U
N
N
S
N
18
Holstein KielHolstein KielHSK
403168-23
U
N
U
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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