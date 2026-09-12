Das Spiel zwischen Osnabrück und Hertha BSC beginnt am 13.09.2026, 13:30.

Anstoßzeit Osnabrück gegen Hertha BSC

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 5 13. Sept. 2026 - 07:30 Stadium at the Bremer Brucke

Wer zeigt / überträgt Osnabrück vs Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Osnabrück und Hertha BSC ist live bei Sky WOW zu sehen. Alle verfügbaren Optionen zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

Osnabrück vs. Hertha BSC: Spielvorschau

An der Bremer Brücke in Osnabrück empfängt der VfL Osnabrück den Tabellenzweiten Hertha BSC in der 2. Bundesliga. Trainer Timo Schultz trifft dabei auf Stefan Leitl, dessen Mannschaft mit beeindruckender Konstanz in die Saison gestartet ist.

Hertha BSC reist in starker Verfassung an. Fünf Siege in Folge in der Liga – darunter ein 4:1 gegen FC Heidenheim und ein 1:0 bei VfL Bochum – unterstreichen den Aufstiegsanspruch der Berliner. Zuletzt gelang auch ein 2:1-Auswärtssieg gegen Magdeburg.

Für Osnabrück war der Saisonstart uneinheitlich. Nach Niederlagen gegen Magdeburg und Heidenheim sowie einem frühen Pokal-Aus gegen Bayern München sorgte ein 1:0-Sieg bei Bochum für Erleichterung. Zuletzt gewann der VfL mit 3:1 gegen Braunschweig und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Die Gastgeber belegen aktuell Platz 8 der Tabelle, während Hertha BSC als Zweiter mit Titelambitionen antritt. Das Kräfteverhältnis ist klar, doch Osnabrück hat an der Bremer Brücke schon stärkere Gegner gefordert.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





Osnabrück vs. Hertha BSC: Aufstellungen

Form

Osnabrück kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war ein 3:1 gegen Braunschweig in der Liga am 6. September. Davor hatte die Mannschaft gegen Bayern München im DFB-Pokal mit 1:4 verloren. In diesen fünf Spielen erzielte Osnabrück neun Tore und kassierte dreizehn.

Hertha BSC präsentiert sich mit fünf Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in Bestform. Der jüngste Ligaerfolg war ein 2:1 gegen Magdeburg am 6. September. Zuvor gewann die Alte Dame mit 3:5 bei Braunschweig und mit 4:1 gegen FC Heidenheim. In diesen fünf Partien traf Hertha dreizehnmal und ließ nur fünf Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 19. Mai 2024 in der 2. Bundesliga statt: Osnabrück gewann damals zu Hause mit 2:1 gegen Hertha BSC. Aus den fünf vorliegenden Direktduellen holte Hertha BSC zwei Siege, Osnabrück zwei Siege, ein Spiel endete unentschieden.

Osnabrück vs. Hertha BSC: Die Tabellen

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