Das Spiel zwischen Osnabrück und Dynamo Dresden beginnt am 10.10.2026, 13:00.

Anstoßzeit Osnabrück gegen Dynamo Dresden

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 7 10. Okt. 2026 - 07:00 Stadium at the Bremer Brucke

Wer zeigt / überträgt Osnabrück vs Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Osnabrück und Dynamo Dresden ist live über WOW zu sehen. Dort könnt Ihr die Partie in der 2. Bundesliga im Livestream verfolgen.

Osnabrück vs. Dynamo Dresden: Spielvorschau

In der 2. Bundesliga empfängt Osnabrück den Dynamo Dresden in der Bremer Brücke. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf der zweiten Liga.

Osnabrück steht in der Tabelle auf Rang 12 und konnte zuletzt in der Liga ein 1:1 gegen Holstein Kiel holen. Davor setzte sich der VFL mit 3:1 gegen Braunschweig durch. Trainer Timo Schultz sucht nach Konstanz in den Leistungen seiner Mannschaft.

Dynamo Dresden reist als Tabellensechzehnter an und steht unter Druck. Die SGD verlor zuletzt in der Liga mit 1:2 gegen Hertha BSC und trennte sich davor 2:2 von Braunschweig. Trainer Thomas Stamm braucht dringend Punkte, um Abstand zur Gefahrenzone herzustellen.

Die Bilanz der jüngsten Duelle spricht leicht für Dresden. In drei der letzten vier Pflichtspielpartien setzte sich die SGD durch, zuletzt mit einem 1:0-Auswärtssieg im April 2025 in der 3. Liga.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Osnabrück vs. Dynamo Drl-eesden: Aufstellungen

Form

Osnabrück kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den jüngsten fünf Pflichtspielen holte der Klub einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das letzte Ligaspiel endete 1:1 gegen Holstein Kiel, davor unterlag Osnabrück mit 1:3 gegen Hertha BSC. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 3:1 gegen Braunschweig.

Dynamo Dresden weist in den letzten fünf Pflichtspielen ebenfalls einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Die SGD gewann auswärts mit 6:0 gegen Westfalia Rhynern im DFB-Pokal, verlor aber zuletzt in der Liga mit 1:2 gegen Hertha BSC. Beim 5:3 gegen FC Heidenheim kassierte Dresden fünf Gegentreffer, was die defensive Anfälligkeit unterstreicht.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im April 2025 in der 3. Liga statt: Dynamo Dresden gewann auswärts in Osnabrück mit 1:0. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, holte Dresden drei Siege, während Osnabrück keinen einzigen Sieg verbuchen konnte. Zwei Partien endeten unentschieden, darunter ein 2:2 in der 2. Bundesliga im Juni 2020.

Osnabrück vs. Dynamo Dresden: Die Tabellen

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