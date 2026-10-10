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Wer zeigt / überträgt Osnabrück vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream?

Osnabrück - Dynamo Dresden
Osnabrück
Dynamo Dresden
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Osnabrück gegen Dynamo Dresden. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Osnabrück und Dynamo Dresden beginnt am 10.10.2026, 13:00.

Anstoßzeit Osnabrück gegen Dynamo Dresden

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 7
Stadium at the Bremer Brucke

Wer zeigt / überträgt Osnabrück vs Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Osnabrück und Dynamo Dresden ist live über WOW zu sehen. Dort könnt Ihr die Partie in der 2. Bundesliga im Livestream verfolgen.

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Osnabrück vs. Dynamo Dresden: Spielvorschau

In der 2. Bundesliga empfängt Osnabrück den Dynamo Dresden in der Bremer Brücke. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf der zweiten Liga.

Osnabrück steht in der Tabelle auf Rang 12 und konnte zuletzt in der Liga ein 1:1 gegen Holstein Kiel holen. Davor setzte sich der VFL mit 3:1 gegen Braunschweig durch. Trainer Timo Schultz sucht nach Konstanz in den Leistungen seiner Mannschaft.

Dynamo Dresden reist als Tabellensechzehnter an und steht unter Druck. Die SGD verlor zuletzt in der Liga mit 1:2 gegen Hertha BSC und trennte sich davor 2:2 von Braunschweig. Trainer Thomas Stamm braucht dringend Punkte, um Abstand zur Gefahrenzone herzustellen.

Die Bilanz der jüngsten Duelle spricht leicht für Dresden. In drei der letzten vier Pflichtspielpartien setzte sich die SGD durch, zuletzt mit einem 1:0-Auswärtssieg im April 2025 in der 3. Liga.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Osnabrück vs. Dynamo Drl-eesden: Aufstellungen

Osnabrück vs Dynamo Dresden Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • T. Schultz

Form

OSN

OSN - Form

EBS
S3-1
BSC
N1-3
HSK
U1-1
BOC
N4-1
DIF
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
DOD

DOD - Form

WRH
S0-6
HDH
N5-3
BOC
N1-2
EBS
U2-2
BSC
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
13/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Osnabrück kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den jüngsten fünf Pflichtspielen holte der Klub einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das letzte Ligaspiel endete 1:1 gegen Holstein Kiel, davor unterlag Osnabrück mit 1:3 gegen Hertha BSC. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 3:1 gegen Braunschweig.

Dynamo Dresden weist in den letzten fünf Pflichtspielen ebenfalls einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Die SGD gewann auswärts mit 6:0 gegen Westfalia Rhynern im DFB-Pokal, verlor aber zuletzt in der Liga mit 1:2 gegen Hertha BSC. Beim 5:3 gegen FC Heidenheim kassierte Dresden fünf Gegentreffer, was die defensive Anfälligkeit unterstreicht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

OsnabrückUnentschiedenDynamo Dresden
1
1
3
Deutschland 3 Liga
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
1
END
Deutschland 3 Liga
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
0
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
3
END
Deutschland 3 Liga
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
0
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
1
END
Deutschland 3 Liga
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
3
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
2
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
2
END
5Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im April 2025 in der 3. Liga statt: Dynamo Dresden gewann auswärts in Osnabrück mit 1:0. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, holte Dresden drei Siege, während Osnabrück keinen einzigen Sieg verbuchen konnte. Zwei Partien endeten unentschieden, darunter ein 2:2 in der 2. Bundesliga im Juni 2020.

Osnabrück vs. Dynamo Dresden: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
6600177+1018
S
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
6510166+1016
S
S
U
S
S
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
74211412+214
U
U
S
S
S
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
733164+212
U
S
N
S
S
5
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
6321158+711
S
N
U
S
S
6
MagdeburgMagdeburgFCM
6312119+210
U
S
N
S
S
7
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
62221413+18
U
S
U
N
N
8
BraunschweigBraunschweigEBS
7214131307
S
N
U
N
N
9
St. PauliSt. PauliFCP
61418807
U
S
U
N
U
10
VfL BochumVfL BochumBOC
621356-17
N
U
S
N
S
11
Hannover 96Hannover 96H96
621379-27
S
N
U
S
N
12
OsnabrückOsnabrückOSN
6213912-37
U
N
S
S
N
13
Greuther FürthGreuther FürthGFT
6132911-26
U
U
N
S
N
14
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
61231012-25
U
N
U
N
S
15
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
6123612-65
N
N
U
N
U
16
Holstein KielHolstein KielHSK
7043711-44
N
U
N
U
N
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
6114814-64
N
U
N
N
S
18
DarmstadtDarmstadtSVD
6114513-84
N
S
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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