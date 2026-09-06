Das Spiel zwischen Osnabrück und Braunschweig beginnt am 06.09.2026, 13:30.

Anstoßzeit Osnabrück gegen Braunschweig

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 4 6. Sept. 2026 - 07:30 Stadium at the Bremer Brucke

Wer zeigt / überträgt Osnabrück vs Braunschweig heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Osnabrück und Braunschweig ist über Sky WOW im Livestream zu verfolgen. Die verfügbaren Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Osnabrück vs. Braunschweig: Spielvorschau

VfL Osnabrück empfängt Eintracht Braunschweig an der Bremer Brücke zum Zweitliga-Duell zweier Mannschaften, die sich in der unteren Tabellenhälfte behaupten wollen.

Für Osnabrück war der Saisonstart durchwachsen. Trainer Timo Schultz wartet mit seinem Team auf Stabilität: Ein Auswärtssieg bei Bochum brachte zuletzt Erleichterung, doch die 0:3-Niederlage gegen Magdeburg und das 3:4 gegen Heidenheim zeigen, wie anfällig die Defensive bislang ist. Dazu kam ein frühes Aus im DFB-Pokal, wo Bayern München an der Bremer Brücke mit 4:1 gewann.

Braunschweig reist in ähnlich angespannter Verfassung an. Lars Kornetka hat seine Mannschaft bislang nicht stabilisieren können. Die jüngste 3:5-Heimpleite gegen Hertha BSC war ein Rückschlag, und auch das 2:4 im Pokal gegen Union Berlin hinterließ Spuren. Drei Niederlagen aus den letzten drei Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache.

Das Hinspiel der vergangenen Saison endete mit einem 0:3-Auswärtssieg für Braunschweig in Osnabrück – ein Ergebnis, das den Gastgebern in dieser Begegnung als Warnung dienen dürfte.

In der Tabelle der 2. Bundesliga liegt Osnabrück auf Platz 16, Braunschweig auf Rang 12. Beide Klubs brauchen Punkte, der Gastgeber dringender als der Gast.

Wo das Spiel live zu sehen ist und wann der Anpfiff erfolgt, erfahrt ihr hier.





Osnabrück vs. Braunschweig: Aufstellungen

Form

Osnabrück kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und drei Niederlagen aus den letzten vier Pflichtspielen in diese Partie. Der einzige Erfolg war ein 1:0-Auswärtssieg bei VfL Bochum in der 2. Bundesliga am 28. August. Davor verlor die Mannschaft 0:3 gegen Magdeburg und 3:4 gegen Heidenheim. Im DFB-Pokal gab es zuletzt ein 1:4 gegen Bayern München. Braunschweig gewann zuletzt im Liga-Auswärtsspiel bei Magdeburg mit 6:1, seither folgten jedoch drei Niederlagen in Serie. Das 3:5 gegen Hertha BSC am 28. August war die jüngste davon, zuvor unterlag die Mannschaft im Pokal 2:4 gegen Union Berlin und 0:1 bei VfL Bochum.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 20. April 2024 in der 2. Bundesliga statt: Braunschweig gewann damals auswärts in Osnabrück mit 3:0. Aus den fünf vorliegenden Direktduellen – darunter zwei Partien in der 3. Liga und ein Testspiel – holte Braunschweig zwei Siege, Osnabrück keinen. Zwei Begegnungen endeten unentschieden.

Osnabrück vs. Braunschweig: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.