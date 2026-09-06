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Wer zeigt / überträgt Osnabrück vs. Braunschweig heute live im TV und Livestream?

Osnabrück - Braunschweig
Osnabrück
Braunschweig
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Osnabrück gegen Braunschweig. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Osnabrück und Braunschweig beginnt am 06.09.2026, 13:30.

Anstoßzeit Osnabrück gegen Braunschweig

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 4
Stadium at the Bremer Brucke

Wer zeigt / überträgt Osnabrück vs Braunschweig heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Osnabrück und Braunschweig ist über Sky WOW im Livestream zu verfolgen. Die verfügbaren Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Osnabrück vs. Braunschweig: Spielvorschau

VfL Osnabrück empfängt Eintracht Braunschweig an der Bremer Brücke zum Zweitliga-Duell zweier Mannschaften, die sich in der unteren Tabellenhälfte behaupten wollen.

Für Osnabrück war der Saisonstart durchwachsen. Trainer Timo Schultz wartet mit seinem Team auf Stabilität: Ein Auswärtssieg bei Bochum brachte zuletzt Erleichterung, doch die 0:3-Niederlage gegen Magdeburg und das 3:4 gegen Heidenheim zeigen, wie anfällig die Defensive bislang ist. Dazu kam ein frühes Aus im DFB-Pokal, wo Bayern München an der Bremer Brücke mit 4:1 gewann.

Braunschweig reist in ähnlich angespannter Verfassung an. Lars Kornetka hat seine Mannschaft bislang nicht stabilisieren können. Die jüngste 3:5-Heimpleite gegen Hertha BSC war ein Rückschlag, und auch das 2:4 im Pokal gegen Union Berlin hinterließ Spuren. Drei Niederlagen aus den letzten drei Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache.

Das Hinspiel der vergangenen Saison endete mit einem 0:3-Auswärtssieg für Braunschweig in Osnabrück – ein Ergebnis, das den Gastgebern in dieser Begegnung als Warnung dienen dürfte.

In der Tabelle der 2. Bundesliga liegt Osnabrück auf Platz 16, Braunschweig auf Rang 12. Beide Klubs brauchen Punkte, der Gastgeber dringender als der Gast.

Wo das Spiel live zu sehen ist und wann der Anpfiff erfolgt, erfahrt ihr hier.


Osnabrück vs. Braunschweig: Aufstellungen

Osnabrück vs Braunschweig Voraussichtliche Aufstellungen

Osnabrück crest
Osnabrück
OSN
Aufstellung
Braunschweig crest
Braunschweig
EBS
Braunschweig crest
Braunschweig
EBS

Trainer

  • T. Schultz

Form

OSN

OSN - Form

SCP
N2-0
HDH
N4-3
FCM
N0-3
BOC
S0-1
FCB
N1-4
Tor erzielt (kassiert)
5/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
EBS

EBS - Form

RAA
U0-0
FCM
S1-6
BOC
N0-1
FCU
N2-4
BSC
N3-5
Tor erzielt (kassiert)
11/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Osnabrück kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und drei Niederlagen aus den letzten vier Pflichtspielen in diese Partie. Der einzige Erfolg war ein 1:0-Auswärtssieg bei VfL Bochum in der 2. Bundesliga am 28. August. Davor verlor die Mannschaft 0:3 gegen Magdeburg und 3:4 gegen Heidenheim. Im DFB-Pokal gab es zuletzt ein 1:4 gegen Bayern München. Braunschweig gewann zuletzt im Liga-Auswärtsspiel bei Magdeburg mit 6:1, seither folgten jedoch drei Niederlagen in Serie. Das 3:5 gegen Hertha BSC am 28. August war die jüngste davon, zuvor unterlag die Mannschaft im Pokal 2:4 gegen Union Berlin und 0:1 bei VfL Bochum.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

OsnabrückUnentschiedenBraunschweig
0
3
2
Deutschland 2 Bundesliga
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
0
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
3
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
2
END
Klub Freundschaftsspiele
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
0
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
0
END
Deutschland 3 Liga
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
1
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
1
END
Deutschland 3 Liga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
2
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
2
END
5Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 20. April 2024 in der 2. Bundesliga statt: Braunschweig gewann damals auswärts in Osnabrück mit 3:0. Aus den fünf vorliegenden Direktduellen – darunter zwei Partien in der 3. Liga und ein Testspiel – holte Braunschweig zwei Siege, Osnabrück keinen. Zwei Begegnungen endeten unentschieden.

Osnabrück vs. Braunschweig: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
4310135+810
U
S
S
S
2
Hertha BSCHertha BSCBSC
3300104+69
S
S
S
3
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
4220106+48
U
S
S
U
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
422051+48
S
S
U
U
5
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
3201101006
S
N
S
6
MagdeburgMagdeburgFCM
32016606
S
S
N
7
VfL BochumVfL BochumBOC
42023306
S
N
S
N
8
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
412168-25
U
N
U
S
9
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
411278-14
U
N
S
N
10
Greuther FürthGreuther FürthGFT
311178-14
S
N
U
11
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
41121012-24
U
N
N
S
12
Hannover 96Hannover 96H96
411246-24
U
S
N
N
13
BraunschweigBraunschweigEBS
310297+23
N
N
S
14
St. PauliSt. PauliFCP
403167-13
U
N
U
U
15
Holstein KielHolstein KielHSK
403168-23
U
N
U
U
16
OsnabrückOsnabrückOSN
310247-33
S
N
N
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
4103510-53
N
N
S
N
18
DarmstadtDarmstadtSVD
401327-51
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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