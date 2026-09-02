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Wer zeigt / überträgt Osnabrück vs. Bayern München heute live im TV und Livestream?

Osnabrück - Bayern München
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In der Deutschland DFB-Pokal spielt Osnabrück gegen Bayern München. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Osnabrück und Bayern München beginnt am 02.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Osnabrück gegen Bayern München

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Deutschland DFB-Pokal - Spielwoche 1
Stadium at the Bremer Brucke

Wer zeigt / überträgt Osnabrück vs Bayern München heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Osnabrück und Bayern München ist live im deutschen Fernsehen und per Live-Stream zu verfolgen. Die TV-Übertragung und alle Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Osnabrück vs. Bayern München: Spielvorschau

Der FC Bayern München gastiert in der ersten Runde des DFB-Pokals bei VfL Osnabrück an der Bremer Brücke. Für den deutschen Rekordmeister ist es der erste Pflichtspielauftritt im Pokalwettbewerb der neuen Saison, für Osnabrück eine der größten Herausforderungen des Jahres.

Osnabrück kämpft sich nach dem Aufstieg durch die 2. Bundesliga und kommt mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Zuletzt gab es einen 1:0-Auswärtssieg bei Bochum, davor aber zwei Niederlagen in Folge gegen Magdeburg und Heidenheim.

Bayern dagegen reist mit breiter Brust an. Trainer Vincent Kompany hat seine Mannschaft in beeindruckender Form: Fünf Spiele, fünf Siege, darunter ein 5:1 zum Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart und ein 2:1 im Supercup gegen Borussia Dortmund.

Am Deadline Day bestätigte Sportdirektor Christoph Freund, dass es keine weiteren Zugänge mehr geben wird. Der Kader steht, auch wenn auf der Abgabeseite mit Sacha Boey noch ein Fragezeichen bleibt. Arijon Ibrahimovic wurde kurz vor Transferschluss an den FC Augsburg verliehen.

Ob Jamal Musiala nach seiner neurologischen Erkrankung wieder zum Kader gehört, war zuletzt noch offen. Der 23-Jährige trainiert wieder mit der Mannschaft, sein Einsatz gegen Osnabrück bleibt abzuwarten.

Für Osnabrück geht es darum, sich so teuer wie möglich zu verkaufen und den Favoriten vor heimischem Publikum zu fordern. Wo und wann die Partie live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.


Osnabrück vs. Bayern München: Aufstellungen

Osnabrück vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

Osnabrück crest
Osnabrück
OSN
Aufstellung
Bayern München crest
Bayern München
FCB
Bayern München crest
Bayern München
FCB

Trainer

  • T. Schultz

Form

OSN

OSN - Form

VFB
S3-4
SCP
N2-0
HDH
N4-3
FCM
N0-3
BOC
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FCB

FCB - Form

AVL
S2-1
RBL
S3-1
HDH
S2-4
BVB
S1-2
VFB
S5-1
Tor erzielt (kassiert)
16/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Osnabrück kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war ein 1:0-Auswärtssieg bei VfL Bochum in der 2. Bundesliga. Davor gab es zwei Niederlagen: ein 3:0 gegen Magdeburg und ein 4:3 gegen Heidenheim, wobei Osnabrück jeweils drei Gegentore kassierte. In den fünf Spielen erzielte die Mannschaft insgesamt acht Tore, ließ aber auch neun zu.

Bayern München präsentiert sich in Bestform: fünf Spiele, fünf Siege, kein einziger Punktverlust. Zuletzt bezwang der Rekordmeister den VfB Stuttgart mit 5:1 in der Bundesliga. Auch der Supercup-Erfolg gegen Borussia Dortmund (2:1) unterstreicht die Stärke des Kompany-Teams. In der Vorbereitung wurden zudem Heidenheim (4:2), RB Leipzig (3:1) und Aston Villa (2:1) besiegt. Bayern traf dabei in fünf Spielen 14-mal und kassierte lediglich sechs Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

OsnabrückUnentschiedenBayern München
0
0
2
Deutschland DFB-Pokal
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
2
Bayern München badge
Bayern München
FCB
3
END
Deutschland DFB-Pokal
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
0
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
END
2Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs liegt bereits über 20 Jahre zurück: Im DFB-Pokal am 21. September 2004 gewann Bayern München an der Bremer Brücke mit 3:2. Auch das einzige weitere dokumentierte Duell, ebenfalls ein DFB-Pokalspiel am 12. Dezember 2001, endete mit einem 2:0-Erfolg für die Bayern. Aus beiden überlieferten Begegnungen geht Bayern als klarer Sieger hervor, mit insgesamt fünf erzielten Toren gegenüber zwei Osnabrücker Treffern.

Osnabrück vs. Bayern München: Die Tabellen

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