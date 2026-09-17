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Wer zeigt / überträgt OFI Kreta vs. Hoffenheim heute live im TV und Livestream?

OFI Kreta - Hoffenheim
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In der Europa League spielt OFI Kreta gegen Hoffenheim. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen OFI Kreta und Hoffenheim beginnt am 17.09.2026, 18:45.

Anstoßzeit OFI Kreta gegen Hoffenheim

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Europa League - Spielwoche 1
Pankritio Stadium

Wer zeigt / überträgt OFI Kreta vs Hoffenheim heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird in Deutschland auf mehreren Plattformen übertragen. Sky WOW, RTL+ und NITRO zeigen die Partie live – die entsprechenden Zugangsmöglichkeiten sind unten aufgeführt.

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OFI Kreta vs. Hoffenheim: Spielvorschau

Im Pankritio-Stadion empfängt OFI Kreta die TSG Hoffenheim zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase. Für beide Klubs ist es der erste Auftritt auf europäischer Bühne in dieser Saison.

Die Kreter gehen als Gastgeber in das Spiel und können auf eine solide Formkurve verweisen. Drei Siege in den jüngsten fünf Pflichtspielen zeigen, dass die Mannschaft von Trainer Christos Kontis im griechischen Fußball Fahrt aufgenommen hat.

Hoffenheim reist mit gemischten Gefühlen an. Die TSG hat zuletzt in der Bundesliga unterschiedliche Ergebnisse geliefert und sucht auf internationalem Parkett nach Stabilität.

Christian Ilzer betreut die Kraichgauer und wird seine Mannschaft auf die besonderen Bedingungen in Kreta einstellen müssen. Auswärtspartien in Griechenland verlangen taktische Disziplin und Anpassungsfähigkeit.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Anstoßzeit und Stream.


OFI Kreta vs. Hoffenheim: Aufstellungen

OFI Kreta vs Hoffenheim Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • C. Kontis

Form

OFI

OFI - Form

ARI
N2-1
PAO
U0-0
KIF
S2-0
NES
S3-0
OLY
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
TSG

TSG - Form

TOT
U2-2
AUE
S0-4
KÖL
N3-2
BVB
N2-3
VFB
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
12/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

OFI Kreta kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in die Partie. Zuletzt bezwangen die Kreter Olympiakos Piräus in der Super League mit 1:0. Zuvor gab es ein klares 3:0 gegen Nestos Chrisoupolis im Pokal. Insgesamt erzielte OFI in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte drei.

Hoffenheim weist aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Erfolg gegen VfB Stuttgart in der Bundesliga. Davor unterlag die TSG Borussia Dortmund mit 3:2. Hoffenheim traf in diesen fünf Partien zwölfmal und ließ neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Für diese Begegnung liegen keine Daten aus früheren Duellen zwischen OFI Kreta und Hoffenheim vor.

OFI Kreta vs. Hoffenheim: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Sp. PragSp. PragSPP
110041+33
S
2
BenficaBenficaBEN
110020+23
S
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
S
4
LyonLyonOL
110021+13
S
5
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
110021+13
S
6
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
110010+13
S
6
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
S
8
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
U
8
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
U
8
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
U
8
RennesRennesREN
10100001
U
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
12
BournemouthBournemouthBOU
00000000
12
MarseilleMarseilleOM
00000000
12
BeşiktaşBeşiktaşBJK
00000000
12
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
12
NijmegenNijmegenNEC
00000000
12
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
12
TorreenseTorreenseTOR
00000000
12
RB SalzburgRB SalzburgSAL
00000000
12
Juventus FCJuventus FCJUV
00000000
12
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
00000000
12
OFI KretaOFI KretaOFI
00000000
12
Lech PosenLech PosenLCH
00000000
12
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
00000000
12
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
00000000
12
LilleströmLilleströmLIL
00000000
12
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
00000000
30
BialystokBialystokJAG
100112-10
N
31
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
100112-10
N
32
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
N
32
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
N
34
AC MailandAC MailandMIL
100102-20
N
34
NK CeljeNK CeljeCEL
100102-20
N
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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