Das Spiel zwischen OFI Kreta und Hoffenheim beginnt am 17.09.2026, 18:45.

Anstoßzeit OFI Kreta gegen Hoffenheim

Europa League - Spielwoche 1 17. Sept. 2026 - 12:45 Pankritio Stadium

Wer zeigt / überträgt OFI Kreta vs Hoffenheim heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird in Deutschland auf mehreren Plattformen übertragen. Sky WOW, RTL+ und NITRO zeigen die Partie live – die entsprechenden Zugangsmöglichkeiten sind unten aufgeführt.

OFI Kreta vs. Hoffenheim: Spielvorschau

Im Pankritio-Stadion empfängt OFI Kreta die TSG Hoffenheim zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase. Für beide Klubs ist es der erste Auftritt auf europäischer Bühne in dieser Saison.

Die Kreter gehen als Gastgeber in das Spiel und können auf eine solide Formkurve verweisen. Drei Siege in den jüngsten fünf Pflichtspielen zeigen, dass die Mannschaft von Trainer Christos Kontis im griechischen Fußball Fahrt aufgenommen hat.

Hoffenheim reist mit gemischten Gefühlen an. Die TSG hat zuletzt in der Bundesliga unterschiedliche Ergebnisse geliefert und sucht auf internationalem Parkett nach Stabilität.

Christian Ilzer betreut die Kraichgauer und wird seine Mannschaft auf die besonderen Bedingungen in Kreta einstellen müssen. Auswärtspartien in Griechenland verlangen taktische Disziplin und Anpassungsfähigkeit.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Anstoßzeit und Stream.





OFI Kreta vs. Hoffenheim: Aufstellungen

Form

OFI Kreta kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in die Partie. Zuletzt bezwangen die Kreter Olympiakos Piräus in der Super League mit 1:0. Zuvor gab es ein klares 3:0 gegen Nestos Chrisoupolis im Pokal. Insgesamt erzielte OFI in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte drei.

Hoffenheim weist aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Erfolg gegen VfB Stuttgart in der Bundesliga. Davor unterlag die TSG Borussia Dortmund mit 3:2. Hoffenheim traf in diesen fünf Partien zwölfmal und ließ neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Für diese Begegnung liegen keine Daten aus früheren Duellen zwischen OFI Kreta und Hoffenheim vor.

OFI Kreta vs. Hoffenheim: Die Tabellen

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