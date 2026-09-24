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UEFA Nations League A
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Wer zeigt / überträgt Norwegen vs. Dänemark heute live im TV und Livestream?

Norwegen - Dänemark
Norwegen
Dänemark
UEFA Nations League A

In der UEFA Nations League A spielt Norwegen gegen Dänemark. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Norwegen und Dänemark beginnt am 24.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Norwegen gegen Dänemark

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 1
Ullevaal

Wer zeigt / überträgt Norwegen vs Dänemark heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird in Deutschland live auf DAZN übertragen. Alle Infos zur Übertragung findet ihr unten.

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Norwegen vs. Dänemark: Spielvorschau

Norwegen empfängt Dänemark im Ullevaal-Stadion in Oslo zum nächsten Gruppenspiel der UEFA Nations League A. Beide Mannschaften kommen mit frischen Eindrücken aus dem Sommer und wollen in der Gruppe früh ein Zeichen setzen.

Norwegen hat sich als eine der Überraschungsmannschaften der WM 2026 präsentiert. Staale Solbakkens Team schlug Brasilien und die Elfenbeinküste, ehe im Viertelfinale gegen England Schluss war – eine Leistung, die Appetit auf mehr macht.

Erling Haaland steht einmal mehr im Mittelpunkt. Der Stürmer war Norwegens gefährlichste Waffe im Turnierverlauf und dürfte auch in Oslo der Mann sein, auf den sich die dänische Defensive am stärksten konzentrieren muss.

Dänemark hingegen hat den Sommer mit gemischten Gefühlen hinter sich gebracht. Die WM-Qualifikation scheiterte an Tschechien, und Brian Reimers Mannschaft muss nun in der Nations League beweisen, dass sie zur europäischen Spitze aufschließen kann.

Rasmus Höjlund und Mikkel Damsgaard sind die Schlüsselspieler im dänischen Angriffsspiel. Wenn beide in Form sind, verfügt Dänemark über genug Qualität, um auch auswärts gefährlich zu werden.

Das Duell zweier skandinavischer Rivalen verspricht Intensität und taktische Disziplin. Wo und wann das Spiel zu sehen ist, erfahrt ihr hier.


Norwegen vs. Dänemark: Aufstellungen

Norwegen vs Dänemark Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Norwegen crest
Norwegen
NOR
Aufstellung
Dänemark crest
Dänemark
DEN
4-3-3
Örjan Haaskjold NylandÖrjan Haaskjold NylandDavid Möller WolfeDavid Möller WolfeLeo ÖstigardLeo ÖstigardK. AjerK. AjerJ. RyersonJ. RyersonP. BergP. BergMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardS. BergeS. BergeA. NusaA. NusaO. BobbO. BobbE. HaalandE. HaalandM. HermansenM. HermansenA. GaaeiA. Gaaeiteam-logoJoakim MähleV. NelssonV. NelssonJ. AndersenJ. AndersenM. HjulmandM. HjulmandV. FroholdtV. FroholdtPierre-Emile HöjbjergPierre-Emile HöjbjergG. IsaksenG. IsaksenM. DamsgaardM. DamsgaardRasmus HöjlundRasmus Höjlund
Dänemark crest
Dänemark
DEN
4-3-3
Norwegen

Startelf

Dänemark

Trainer

  • S. Solbakken
  • B. Riemer

Form

NOR

NOR - Form

SEN
S3-2
FRA
N1-4
ELF
S1-2
BRA
S1-2
ENG
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
DEN

DEN - Form

WEI
U2-2
SCO
N4-2
MKD
S4-0
CZE
N2-2
COD
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Norwegen kommt mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Partien in dieses Spiel. Das Team erzielte acht Tore und kassierte neun Gegentreffer in diesem Zeitraum. Zuletzt unterlag Norwegen England mit 1:2 im WM-Viertelfinale. Zuvor hatte die Mannschaft jedoch Brasilien und die Elfenbeinküste jeweils mit 2:1 bezwungen.

Dänemark weist aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Die Dänen erzielten acht Tore und kassierten ebenfalls acht. Das jüngste Resultat war ein torloses Remis gegen die DR Kongo in einem Freundschaftsspiel. In der WM-Qualifikation schied Dänemark gegen Tschechien mit einem 2:2-Gesamtergebnis aus.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

NorwegenUnentschiedenDänemark
0
2
3
Freundschaftsspiele
Dänemark badge
Dänemark
DEN
3
Norwegen badge
Norwegen
NOR
1
END
Freundschaftsspiele
Dänemark badge
Dänemark
DEN
2
Norwegen badge
Norwegen
NOR
1
END
Freundschaftsspiele
Dänemark badge
Dänemark
DEN
1
Norwegen badge
Norwegen
NOR
1
END
European Championship Qualification
Dänemark badge
Dänemark
DEN
2
Norwegen badge
Norwegen
NOR
0
END
European Championship Qualification
Norwegen badge
Norwegen
NOR
1
Dänemark badge
Dänemark
DEN
1
END
4Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 8. Juni 2024 statt – ein Freundschaftsspiel, das Dänemark mit 3:1 für sich entschied. In den letzten fünf dokumentierten Duellen gewann Dänemark dreimal, Norwegen einmal, ein Spiel endete unentschieden. Dänemark erzielte dabei insgesamt neun Tore, Norwegen vier.

Norwegen vs. Dänemark: Die Tabellen

Grp. 4

#PSUNTG+/-PktForm
1
DänemarkDänemarkDEN
00000000
2
NorwegenNorwegenNOR
00000000
3
PortugalPortugalPOR
00000000
4
WalesWalesWAL
00000000
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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