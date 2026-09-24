Das Spiel zwischen Norwegen und Dänemark beginnt am 24.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Norwegen gegen Dänemark

UEFA Nations League A - Spielwoche 1 24. Sept. 2026 - 14:45 Ullevaal

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Das Spiel wird in Deutschland live auf DAZN übertragen. Alle Infos zur Übertragung findet ihr unten.

Norwegen vs. Dänemark: Spielvorschau

Norwegen empfängt Dänemark im Ullevaal-Stadion in Oslo zum nächsten Gruppenspiel der UEFA Nations League A. Beide Mannschaften kommen mit frischen Eindrücken aus dem Sommer und wollen in der Gruppe früh ein Zeichen setzen.

Norwegen hat sich als eine der Überraschungsmannschaften der WM 2026 präsentiert. Staale Solbakkens Team schlug Brasilien und die Elfenbeinküste, ehe im Viertelfinale gegen England Schluss war – eine Leistung, die Appetit auf mehr macht.

Erling Haaland steht einmal mehr im Mittelpunkt. Der Stürmer war Norwegens gefährlichste Waffe im Turnierverlauf und dürfte auch in Oslo der Mann sein, auf den sich die dänische Defensive am stärksten konzentrieren muss.

Dänemark hingegen hat den Sommer mit gemischten Gefühlen hinter sich gebracht. Die WM-Qualifikation scheiterte an Tschechien, und Brian Reimers Mannschaft muss nun in der Nations League beweisen, dass sie zur europäischen Spitze aufschließen kann.

Rasmus Höjlund und Mikkel Damsgaard sind die Schlüsselspieler im dänischen Angriffsspiel. Wenn beide in Form sind, verfügt Dänemark über genug Qualität, um auch auswärts gefährlich zu werden.

Das Duell zweier skandinavischer Rivalen verspricht Intensität und taktische Disziplin. Wo und wann das Spiel zu sehen ist, erfahrt ihr hier.





Norwegen vs. Dänemark: Aufstellungen

Form

Norwegen kommt mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Partien in dieses Spiel. Das Team erzielte acht Tore und kassierte neun Gegentreffer in diesem Zeitraum. Zuletzt unterlag Norwegen England mit 1:2 im WM-Viertelfinale. Zuvor hatte die Mannschaft jedoch Brasilien und die Elfenbeinküste jeweils mit 2:1 bezwungen.

Dänemark weist aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Die Dänen erzielten acht Tore und kassierten ebenfalls acht. Das jüngste Resultat war ein torloses Remis gegen die DR Kongo in einem Freundschaftsspiel. In der WM-Qualifikation schied Dänemark gegen Tschechien mit einem 2:2-Gesamtergebnis aus.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 8. Juni 2024 statt – ein Freundschaftsspiel, das Dänemark mit 3:1 für sich entschied. In den letzten fünf dokumentierten Duellen gewann Dänemark dreimal, Norwegen einmal, ein Spiel endete unentschieden. Dänemark erzielte dabei insgesamt neun Tore, Norwegen vier.

Norwegen vs. Dänemark: Die Tabellen

Grp. 4 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Dänemark DEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Norwegen NOR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Portugal POR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Wales WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

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