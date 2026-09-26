Das Spiel zwischen Nordmazedonien und Schweiz beginnt am 26.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Nordmazedonien gegen Schweiz

UEFA Nations League B - Spielwoche 1 26. Sept. 2026 - 14:45 Todor Proeski Arena

Wer zeigt / überträgt Nordmazedonien vs Schweiz heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Nordmazedonien und der Schweiz wird live auf DAZN sowie auf SRF zwei übertragen. Nachfolgend sind alle Übertragungsoptionen aufgeführt.

Nordmazedonien vs. Schweiz: Spielvorschau

In der UEFA Nations League B empfängt Nordmazedonien die Schweiz im Todor-Proeski-Arena in Skopje. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in der Gruppe.

Nordmazedonien steht unter Trainer Goce Sedloski aktuell auf Tabellenplatz eins der Gruppe und will die Heimstärke nutzen, um die Führungsposition zu verteidigen. Die Bilanz der letzten Wochen war jedoch durchwachsen – aus den jüngsten Begegnungen konnten die Gastgeber kaum Punkte mitnehmen.

Die Schweiz reist als Tabellenvierter nach Skopje, kommt jedoch mit dem Rückenwind einer starken WM-Kampagne. Trainer Murat Yakin hat seine Mannschaft zuletzt durch eine beachtliche Turnierserie geführt.

La Nati gehört zu den konstantesten Nationalmannschaften Europas – regelmäßig bei Welt- und Europameisterschaften vertreten, geprägt von einer Generation mit Spielern wie Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und Yann Sommer.

Nordmazedonien dagegen hat sich in den vergangenen Jahren vom Außenseiter zum respektierten Gegner entwickelt. Die Qualifikation für die UEFA EURO 2020 war ein historischer Meilenstein für den kleinen Balkanstaat.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.





Nordmazedonien vs. Schweiz: Aufstellungen

Form

Nordmazedonien kommt aus einer schwierigen Phase: Aus den letzten fünf Spielen holte das Team keinen einzigen Sieg – die Bilanz lautet null Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einer 4:0-Niederlage gegen die Türkei. Zuvor gab es ein torloses Remis gegen Bosnien und Herzegowina sowie eine deutliche 7:1-Niederlage gegen Wales. In diesen fünf Spielen erzielte Nordmazedonien lediglich ein Tor und kassierte 15 Gegentreffer.

Die Schweiz präsentiert sich in starker Verfassung: Vier Siege und eine Niederlage aus den letzten fünf Partien, allesamt bei der Weltmeisterschaft. Das jüngste Spiel endete mit einer 3:1-Niederlage gegen Argentinien. Zuvor gewann die Schweiz gegen Kolumbien, Algerien, Kanada und Bosnien und Herzegowina – darunter ein 4:1-Erfolg. In diesen fünf WM-Spielen erzielte die Schweiz neun Tore und kassierte vier.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Aufeinandertreffen zwischen Nordmazedonien und der Schweiz liegen aktuell keine Daten aus den letzten fünf Begegnungen vor. Historische Vergleiche werden berücksichtigt, sobald entsprechende Informationen verfügbar sind.

Nordmazedonien vs. Schweiz: Die Tabellen

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Nordmazedonien MKD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Schottland SCO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Slowenien SVN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Schweiz SUI 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufstieg Play-offs Aufstieg Play-offs Abstieg Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.