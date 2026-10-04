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UEFA Nations League A
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Wer zeigt / überträgt Niederlande vs. Serbien heute live im TV und Livestream?

Niederlande - Serbien
Niederlande
Serbien
UEFA Nations League A

In der UEFA Nations League A spielt Niederlande gegen Serbien. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Niederlande und Serbien beginnt am 04.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Niederlande gegen Serbien

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 4
Philips Stadion

Wer zeigt / überträgt Niederlande vs Serbien heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Niederlande und Serbien ist in Deutschland und Österreich live auf DAZN zu sehen. Den Link zum Anbieter findet ihr unten.

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Niederlande vs. Serbien: Spielvorschau

Im Philips Stadion in Eindhoven empfängt die Niederlande Serbien in der UEFA Nations League A. Xavi Hernández und seine Mannschaft wollen nach dem dramatischen 2:2 gegen Griechenland nachlegen und in der Gruppe weiter Boden gutmachen.

Das Remis in Thessaloniki war ein Spiel mit zwei Gesichtern. Die Niederländer lagen zur Halbzeit mit 0:2 zurück, retteten sich aber durch Treffer von Virgil van Dijk und Tijjani Reijnders noch zu einem Punkt – ein Charakter-Beweis, der dennoch Fragen über die taktische Stabilität aufwirft.

Xavi Hernández übernahm nach der Pause die volle Verantwortung für den schwachen ersten Durchgang und reagierte mit einem dreifachen Wechsel, der das Spiel drehte. Die Baustellen in der Defensive bleiben aber ein Thema, das der Trainer vor diesem Heimspiel dringend angehen muss.

Serbien dagegen steckt tief in der Krise. Drei Niederlagen in drei Nations-League-Spielen, darunter ein 0:2 gegen Deutschland im Allianz Arena, zeigen ein Team ohne Punch nach vorne. Mit einem xG-Wert von gerade einmal 0,02 gegen Deutschland war die Harmlosigkeit der Gäste statistisch kaum zu unterbieten.

Veljko Paunovićs Mannschaft hat in dieser Nations-League-Kampagne noch keinen Punkt geholt und steht am Tabellenende der Gruppe. Ein weiterer Rückschlag in Eindhoven würde die Situation nahezu aussichtslos machen.

Die Übertragungsinfos und alle Details zum Spiel sind weiter unten aufgeführt.


Niederlande vs. Serbien: Aufstellungen

Niederlande vs Serbien Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Niederlande crest
Niederlande
NED
Aufstellung
Serbien crest
Serbien
SER
5-4-1
B. VerbruggenB. VerbruggenJ. TimberJ. TimberM. van de VenM. van de VenD. DumfriesD. DumfriesV. van DijkV. van DijkT. ReijndersT. ReijndersR. GravenberchR. GravenberchJ. VeermanJ. VeermanN. LangN. LangM. MeerdinkM. MeerdinkC. SummervilleC. SummervilleD. PetrovicD. Petrovicteam-logoS. BabicF. KosticF. Kosticteam-logoS. ErakovicK. NedeljkovicK. NedeljkovicN. GudeljN. Gudeljteam-logoS. DzodicN. MaksimovicN. MaksimovicA. ZivkovicA. ZivkovicD. TadicD. TadicL. JovicL. Jovic
Serbien crest
Serbien
SER
4-3-3
Niederlande

Startelf

Serbien

Trainer

  • Xavi Hernández
  • V. Paunovic

Form

NED

NED - Form

TUN
S1-3
MAR
N1-1
GER
U1-1
SER
S1-2
GRI
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
SER

SER - Form

CPV
N3-0
MEX
N5-1
GRI
N1-2
NED
N1-2
GER
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
3/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Die Niederlande kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Spielen: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Griechenland in der Nations League, nachdem man zuvor Serbien mit 2:1 bezwungen hatte. Auch das 1:1 gegen Deutschland zum Auftakt der Gruppenphase zeigt, dass die Mannschaft gegen starke Gegner mithalten kann, aber anfällig bleibt. Insgesamt erzielte die Niederlande in diesen fünf Partien zwölf Treffer.

Serbien hingegen hat alle fünf der jüngsten Partien verloren – eine beunruhigende Serie, die weit vor der Nations League begann. Das 0:2 gegen Deutschland war das bislang letzte Ergebnis, zuvor setzte es ein 1:2 gegen die Niederlande. Auch in den Vorbereitungsspielen gegen Mexiko (1:5) und Kap Verde (0:3) war nichts zu holen. Serbien traf in fünf Spielen nur zweimal und kassierte elf Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

NiederlandeUnentschiedenSerbien
2
0
0
UEFA Nations League A
Serbien badge
Serbien
SER
1
Niederlande badge
Niederlande
NED
2
END
Weltmeisterschaft
Serbien badge
Serbien
SER
0
Niederlande badge
Niederlande
NED
1
END
3Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2

Im direkten Vergleich hat die Niederlande klar die Oberhand. Das bislang letzte Aufeinandertreffen in dieser Nations-League-Runde endete am 27. September 2026 mit einem 2:1-Sieg der Niederländer in Belgrad – ein Ergebnis, das die aktuelle Kräfteverhältnisse deutlich widerspiegelt. Blickt man auf die verfügbaren Begegnungen zurück, hat die Niederlande beide Duelle gewonnen, ohne eine Niederlage hinnehmen zu müssen.

Niederlande vs. Serbien: Die Tabellen

Grp. 2

#PSUNTG+/-PktForm
1
GriechenlandGriechenlandGRI
321053+27
U
S
S
2
NiederlandeNiederlandeNED
312054+15
U
S
U
3
DeutschlandDeutschlandGER
311132+14
S
N
U
4
SerbienSerbienSER
300326-40
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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