Das Spiel zwischen Niederlande und Serbien beginnt am 04.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Niederlande gegen Serbien

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 4. Okt. 2026 - 14:45 Philips Stadion

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Niederlande vs. Serbien: Spielvorschau

Im Philips Stadion in Eindhoven empfängt die Niederlande Serbien in der UEFA Nations League A. Xavi Hernández und seine Mannschaft wollen nach dem dramatischen 2:2 gegen Griechenland nachlegen und in der Gruppe weiter Boden gutmachen.

Das Remis in Thessaloniki war ein Spiel mit zwei Gesichtern. Die Niederländer lagen zur Halbzeit mit 0:2 zurück, retteten sich aber durch Treffer von Virgil van Dijk und Tijjani Reijnders noch zu einem Punkt – ein Charakter-Beweis, der dennoch Fragen über die taktische Stabilität aufwirft.

Xavi Hernández übernahm nach der Pause die volle Verantwortung für den schwachen ersten Durchgang und reagierte mit einem dreifachen Wechsel, der das Spiel drehte. Die Baustellen in der Defensive bleiben aber ein Thema, das der Trainer vor diesem Heimspiel dringend angehen muss.

Serbien dagegen steckt tief in der Krise. Drei Niederlagen in drei Nations-League-Spielen, darunter ein 0:2 gegen Deutschland im Allianz Arena, zeigen ein Team ohne Punch nach vorne. Mit einem xG-Wert von gerade einmal 0,02 gegen Deutschland war die Harmlosigkeit der Gäste statistisch kaum zu unterbieten.

Veljko Paunovićs Mannschaft hat in dieser Nations-League-Kampagne noch keinen Punkt geholt und steht am Tabellenende der Gruppe. Ein weiterer Rückschlag in Eindhoven würde die Situation nahezu aussichtslos machen.

Die Übertragungsinfos und alle Details zum Spiel sind weiter unten aufgeführt.





Niederlande vs. Serbien: Aufstellungen

Form

Die Niederlande kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Spielen: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Griechenland in der Nations League, nachdem man zuvor Serbien mit 2:1 bezwungen hatte. Auch das 1:1 gegen Deutschland zum Auftakt der Gruppenphase zeigt, dass die Mannschaft gegen starke Gegner mithalten kann, aber anfällig bleibt. Insgesamt erzielte die Niederlande in diesen fünf Partien zwölf Treffer.

Serbien hingegen hat alle fünf der jüngsten Partien verloren – eine beunruhigende Serie, die weit vor der Nations League begann. Das 0:2 gegen Deutschland war das bislang letzte Ergebnis, zuvor setzte es ein 1:2 gegen die Niederlande. Auch in den Vorbereitungsspielen gegen Mexiko (1:5) und Kap Verde (0:3) war nichts zu holen. Serbien traf in fünf Spielen nur zweimal und kassierte elf Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Im direkten Vergleich hat die Niederlande klar die Oberhand. Das bislang letzte Aufeinandertreffen in dieser Nations-League-Runde endete am 27. September 2026 mit einem 2:1-Sieg der Niederländer in Belgrad – ein Ergebnis, das die aktuelle Kräfteverhältnisse deutlich widerspiegelt. Blickt man auf die verfügbaren Begegnungen zurück, hat die Niederlande beide Duelle gewonnen, ohne eine Niederlage hinnehmen zu müssen.

Niederlande vs. Serbien: Die Tabellen

Grp. 2 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Griechenland GRI 3 2 1 0 5 3 +2 7 U S S 2 Niederlande NED 3 1 2 0 5 4 +1 5 U S U 3 Deutschland GER 3 1 1 1 3 2 +1 4 S N U 4 Serbien SER 3 0 0 3 2 6 -4 0 N N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

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