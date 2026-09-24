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Wer zeigt / überträgt Niederlande vs. Deutschland heute live im TV und Livestream?

Niederlande - Deutschland
Niederlande
Deutschland
UEFA Nations League A

In der UEFA Nations League A spielt Niederlande gegen Deutschland. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Niederlande und Deutschland beginnt am 24.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Niederlande gegen Deutschland

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 1
Johan Cruijff ArenA

Wer zeigt / überträgt Niederlande vs Deutschland heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird in Deutschland live auf RTL sowie im Stream über RTL+ übertragen. Über die jeweiligen Plattformen sind weitere Details zum Abruf verfügbar.

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Niederlande vs. Deutschland: Spielvorschau

In der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam treffen die Niederlande und Deutschland im Rahmen der UEFA Nations League A aufeinander. Beide Mannschaften kommen direkt von der Weltmeisterschaft und bringen frische Eindrücke in diesen Herbst-Lehrgang mit.

Xavi Hernández hat mit seinem ersten Kader als Bondscoach gleich ein klares Zeichen gesetzt. Memphis Depay gehört nicht mehr dazu, stattdessen erhalten PSV-Flügelstürmer Ruben van Bommel und Feyenoord-Mittelfeldspieler Gjivai Zechiel ihre ersten Einladungen ins Oranje-Aufgebot. Der neue Coach setzt auf Eredivisie-Talente und frischen Wind.

Die persönliche Geschichte rund um die Van-Bommel-Familie verl-e


leiht der Nominierung eine besondere Note. Mark van Bommel, der zeitgleich seinen ersten Kader als belgischer Nationaltrainer bekanntgab, lobte die beeindruckende Rückkehr seines Sohnes nach dessen Verletzung ausdrücklich.

Bei Deutschland übernimmt Jürgen Klopp das Amt des Bundestrainers und stellt sein Team ebenfalls neu auf. Marc-André ter Stegen, der nach zwei schwierigen Jahren auf Leihbasis bei Ajax einen Neustart wagte, wurde von Klopp als Nachfolger von Manuel Neuer ins Tor berufen. Der 32-Jährige beschrieb seine Rückkehr ins DFB-Team als emotional bedeutsamen Moment.

Das Duell steht auch im Zeichen von Entscheidungen abseits des Platzes. Schalke-Profi Soufiane El-Faouzi, der als möglicher Kandidat für Klopps Aufgebot gehandelt wurde, entschied sich für Marokko. Augsburg-Verteidiger Noahkai Banks hingegen lehnte die USA ab und wählte Deutschland – ein Schritt, auf den USMNT-Coach Mauricio Pochettino mit der klaren Botschaft reagierte, nur Spieler ohne Zweifel an ihrer Entscheidung zu wollen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.


Niederlande vs. Deutschland: Aufstellungen

Niederlande vs Deutschland Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Niederlande crest
Niederlande
NED
Aufstellung
Deutschland crest
Deutschland
GER
4-2-3-1
B. VerbruggenB. VerbruggenM. van de VenM. van de VenV. van DijkV. van DijkD. DumfriesD. DumfriesJ. van HeckeJ. van HeckeJ. VeermanJ. VeermanT. ReijndersT. ReijndersR. GravenberchR. GravenberchC. SummervilleC. SummervilleB. BrobbeyB. BrobbeyC. GakpoC. GakpoMarc-André ter StegenMarc-André ter StegenJ. TahJ. TahN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckJ. VagnomanJ. VagnomanN. BrownN. BrownL. KarlL. KarlJ. KimmichJ. KimmichA. PavlovicA. PavlovicF. WirtzF. WirtzJ. MusialaJ. MusialaK. HavertzK. Havertz
Deutschland crest
Deutschland
GER
4-3-3
Niederlande

Startelf

Deutschland

Trainer

  • Xavi Hernández
  • Jürgen Klopp

Form

NED

NED - Form

UZB
S2-1
JPN
U2-2
SWE
S5-1
TUN
S1-3
MAR
N1-1
Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
GER

GER - Form

USA
S1-2
CUW
S7-1
ELF
S2-1
ECU
N2-1
PAR
N1-1
Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Die Niederlande gehen mit einer gemischten Bilanz aus den jüngsten fünf Spielen in diese Partie: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt schied das Team bei der Weltmeisterschaft gegen Marokko aus, nachdem ein 1:1 nach Verlängerung nicht gereicht hatte. Zuvor überzeugte Oranje mit einem klaren 5:1-Erfolg gegen Schweden und einem 3:1-Auswärtssieg gegen Tunesien. In den fünf Spielen erzielte die Mannschaft insgesamt elf Tore und kassierte sechs.

Deutschland präsentiert sich in starker Verfassung mit drei Siegen, einer Niederlage und einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Partien. Das letzte Spiel endete bei der WM mit einem 1:1 gegen Paraguay, das zum Ausscheiden führte. Besonders auffällig war das 7:1 gegen Curaçao zum Turnierauftakt. Die Mannschaft erzielte in diesem Zeitraum insgesamt zwölf Tore und ließ fünf zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

NiederlandeUnentschiedenDeutschland
1
2
2
UEFA Nations League A
Deutschland badge
Deutschland
GER
1
Niederlande badge
Niederlande
NED
0
END
UEFA Nations League A
Niederlande badge
Niederlande
NED
2
Deutschland badge
Deutschland
GER
2
END
Freundschaftsspiele
Deutschland badge
Deutschland
GER
2
Niederlande badge
Niederlande
NED
1
END
Freundschaftsspiele
Niederlande badge
Niederlande
NED
1
Deutschland badge
Deutschland
GER
1
END
European Championship Qualification
Deutschland badge
Deutschland
GER
2
Niederlande badge
Niederlande
NED
4
END
8Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen in der UEFA Nations League im Oktober 2024 gewann Deutschland mit 1:0. Davor trennten sich beide Teams im September 2024 in Amsterdam mit 2:2. In den letzten fünf direkten Duellen verzeichnet Deutschland zwei Siege, die Niederlande einen, bei zwei Unentschieden.

Niederlande vs. Deutschland: Die Tabellen

Grp. 2

#PSUNTG+/-PktForm
1
DeutschlandDeutschlandGER
00000000
2
GriechenlandGriechenlandGRI
00000000
3
NiederlandeNiederlandeNED
00000000
4
SerbienSerbienSER
00000000
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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