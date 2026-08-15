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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Meppen vs. Sonnenhof Großaspach heute live im TV und Livestream?

Meppen - Sonnenhof Großaspach
Meppen
Sonnenhof Großaspach
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Meppen gegen Sonnenhof Großaspach. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Meppen und Sonnenhof Großaspach beginnt am 15.08.2026, 14:00.

Anstoßzeit Meppen gegen Sonnenhof Großaspach

Wer zeigt / überträgt Meppen vs Sonnenhof Großaspach heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Meppen und Sonnenhof Großaspach ist live bei MagentaSport zu sehen. Der Bezahlsender überträgt in dieser Saison alle Partien der 3. Liga live und bleibt die zentrale Anlaufstelle für Fans der Drittliga. Nachfolgend findet Ihr die Möglichkeit, das Spiel direkt zu streamen.

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Meppen vs. Sonnenhof Großaspach: Spielvorschau

SV Meppen empfängt Sonnenhof Großaspach in der 3. Liga. Für beide Klubs ist es ein frühes Aufeinandertreffen in einer Saison, die für unterschiedliche Ausgangssituationen steht.

Meppen ist nach einer Saison in der Regionalliga Nord in die dritthöchste deutsche Spielklasse zurückgekehrt. Trainer Lucas Beniermann führte den SVM durch die Aufstiegsrunde, doch der Saisonstart verlief ernüchternd: Eine 0:3-Niederlage gegen MSV Duisburg am ersten Spieltag zeigt, dass die Emsländer in der Liga noch Anpassungsarbeit vor sich haben.

Sonnenhof Großaspach reist als Aufsteiger aus der Regionalliga Südwest an und hat den Sprung in die 3. Liga ebenfalls frisch vollzogen. Trainer Pascal Reinhardt konnte zum Auftakt einen 1:0-Sieg gegen Fortuna Köln einfahren, was dem Team Selbstvertrauen für diese Partie geben dürfte.

Beide Mannschaften bringen also frische Energie aus unteren Ligen mit, doch Großaspach startet mit dem besseren Gefühl nach dem Auftaktsieg in diese Begegnung. Meppen hingegen braucht eine Reaktion nach der deutlichen Auftaktniederlage.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, Anstoßzeit und Aufstellung.


Meppen vs. Sonnenhof Großaspach: Aufstellungen

Meppen vs Sonnenhof Großaspach Voraussichtliche Aufstellungen

Meppen crest
Meppen
SVM
Aufstellung
Sonnenhof Großaspach crest
Sonnenhof Großaspach
SHG
Sonnenhof Großaspach crest
Sonnenhof Großaspach
SHG

Trainer

  • L. Beniermann

Form

SVM

SVM - Form

BRS
N2-3
DOA
S1-2
SCP
S4-2
SPA
N2-3
DUI
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
10/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SHG

SHG - Form

BAH
S0-2
M05
U0-0
BFL
N0-2
STK
N2-0
FOK
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
3/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

SV Meppen kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war eine 0:3-Niederlage gegen MSV Duisburg in der 3. Liga am 8. August. Zuvor verlor Meppen ein Testspiel gegen Sparta Rotterdam mit 2:3. Die beiden Siege holte der SVM noch in der Regionalliga Nord, darunter ein 4:2 gegen St. Pauli II und ein 1:2-Auswärtserfolg bei SV Drochtersen/Assel.

Sonnenhof Großaspach weist aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Den Auftakt in die neue 3.-Liga-Saison gestaltete Großaspach erfolgreich mit einem 1:0-Sieg gegen Fortuna Köln am 8. August. In der Regionalliga Südwest blieb das Team zuvor in drei Spielen ohne Sieg, verlor gegen Stuttgarter Kickers mit 0:2 und gegen SG Barockstadt Fulda Lehnerz mit 0:2, spielte aber torlos gegen Mainz 05 II. Ein 2:0-Auswärtserfolg bei Bahlinger SC rundet die jüngste Serie ab.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

MeppenUnentschiedenSonnenhof Großaspach
4
0
1
Deutschland 3 Liga
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
1
Meppen badge
Meppen
SVM
2
END
Deutschland 3 Liga
Meppen badge
Meppen
SVM
2
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
1
END
Deutschland 3 Liga
Meppen badge
Meppen
SVM
2
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
1
END
Deutschland 3 Liga
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
1
Meppen badge
Meppen
SVM
0
END
Deutschland 3 Liga
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
2
Meppen badge
Meppen
SVM
3
END
9Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste direkte Duell zwischen beiden Klubs fand am 24. Juni 2020 in der 3. Liga statt: Sonnenhof Großaspach verlor zu Hause mit 1:2 gegen Meppen. Aus den fünf vorliegenden Vergleichen in der 3. Liga gewann Meppen dreimal, Sonnenhof Großaspach einmal, ein Spiel endete mit einem Heimsieg für Großaspach mit 1:0 im Oktober 2018.

Meppen vs. Sonnenhof Großaspach: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
211062+44
S
U
2
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
110052+33
S
3
SaarbrückenSaarbrückenSAB
110052+33
S
4
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
110041+33
S
5
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
110030+33
S
6
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
110031+23
S
7
Hansa RostockHansa RostockHRO
110032+13
S
8
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
110032+13
S
9
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
110021+13
S
10
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
110010+13
S
11
IngolstadtIngolstadtFCI
10102201
U
12
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
100123-10
N
13
TSV HavelseTSV HavelseHAV
100123-10
N
14
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
100112-10
N
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
100101-10
N
16
RW EssenRW EssenESN
100125-30
N
17
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
100125-30
N
18
SC VerlSC VerlVEL
100114-30
N
19
MeppenMeppenSVM
100103-30
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
200217-60
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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