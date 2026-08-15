Das Spiel zwischen Meppen und Sonnenhof Großaspach beginnt am 15.08.2026, 14:00.

Anstoßzeit Meppen gegen Sonnenhof Großaspach

Wer zeigt / überträgt Meppen vs Sonnenhof Großaspach heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Meppen und Sonnenhof Großaspach ist live bei MagentaSport zu sehen. Der Bezahlsender überträgt in dieser Saison alle Partien der 3. Liga live und bleibt die zentrale Anlaufstelle für Fans der Drittliga. Nachfolgend findet Ihr die Möglichkeit, das Spiel direkt zu streamen.

Meppen vs. Sonnenhof Großaspach: Spielvorschau

SV Meppen empfängt Sonnenhof Großaspach in der 3. Liga. Für beide Klubs ist es ein frühes Aufeinandertreffen in einer Saison, die für unterschiedliche Ausgangssituationen steht.

Meppen ist nach einer Saison in der Regionalliga Nord in die dritthöchste deutsche Spielklasse zurückgekehrt. Trainer Lucas Beniermann führte den SVM durch die Aufstiegsrunde, doch der Saisonstart verlief ernüchternd: Eine 0:3-Niederlage gegen MSV Duisburg am ersten Spieltag zeigt, dass die Emsländer in der Liga noch Anpassungsarbeit vor sich haben.

Sonnenhof Großaspach reist als Aufsteiger aus der Regionalliga Südwest an und hat den Sprung in die 3. Liga ebenfalls frisch vollzogen. Trainer Pascal Reinhardt konnte zum Auftakt einen 1:0-Sieg gegen Fortuna Köln einfahren, was dem Team Selbstvertrauen für diese Partie geben dürfte.

Beide Mannschaften bringen also frische Energie aus unteren Ligen mit, doch Großaspach startet mit dem besseren Gefühl nach dem Auftaktsieg in diese Begegnung. Meppen hingegen braucht eine Reaktion nach der deutlichen Auftaktniederlage.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, Anstoßzeit und Aufstellung.





Meppen vs. Sonnenhof Großaspach: Aufstellungen

Form

SV Meppen kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war eine 0:3-Niederlage gegen MSV Duisburg in der 3. Liga am 8. August. Zuvor verlor Meppen ein Testspiel gegen Sparta Rotterdam mit 2:3. Die beiden Siege holte der SVM noch in der Regionalliga Nord, darunter ein 4:2 gegen St. Pauli II und ein 1:2-Auswärtserfolg bei SV Drochtersen/Assel.

Sonnenhof Großaspach weist aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Den Auftakt in die neue 3.-Liga-Saison gestaltete Großaspach erfolgreich mit einem 1:0-Sieg gegen Fortuna Köln am 8. August. In der Regionalliga Südwest blieb das Team zuvor in drei Spielen ohne Sieg, verlor gegen Stuttgarter Kickers mit 0:2 und gegen SG Barockstadt Fulda Lehnerz mit 0:2, spielte aber torlos gegen Mainz 05 II. Ein 2:0-Auswärtserfolg bei Bahlinger SC rundet die jüngste Serie ab.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell zwischen beiden Klubs fand am 24. Juni 2020 in der 3. Liga statt: Sonnenhof Großaspach verlor zu Hause mit 1:2 gegen Meppen. Aus den fünf vorliegenden Vergleichen in der 3. Liga gewann Meppen dreimal, Sonnenhof Großaspach einmal, ein Spiel endete mit einem Heimsieg für Großaspach mit 1:0 im Oktober 2018.

Meppen vs. Sonnenhof Großaspach: Die Tabellen

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