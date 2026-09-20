Das Spiel zwischen Marseille und Paris Saint-Germain beginnt am 20.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Marseille gegen Paris Saint-Germain

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 5 20. Sept. 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

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Das Spiel ist live bei DAZN zu sehen. Alle Übertragungsdetails sind unten aufgeführt.

Marseille vs. Paris Saint-Germain: Spielvorschau

Le Classique steht an. Im Stade Orange Vélodrome empfängt Marseille den Stadtrivalen Paris Saint-Germain in der Ligue 1 – ein Duell, das trotz der aktuellen Form beider Klubs nichts von seiner Brisanz verloren hat.

Marseille kommt als Gastgeber unter erheblichem Druck in diese Partie. Bruno Genesios Mannschaft hat vier der letzten fünf Pflichtspiele verloren, darunter drei Ligue-1-Niederlagen in Folge sowie ein deutliches 1:4 in der Europa League gegen Beşiktaş am vergangenen Mittwoch.

Auch PSG reist nicht als souveräner Tabellenführer an. Luis Enriques Mannschaft hat in der Ligue 1 in dieser Saison erst einen Sieg eingefahren, mit einem Remis und einer Niederlage gegen Monaco. Der Trainer selbst hat die Nervosität seines Teams vor dieser Begegnung offen angesprochen.

In der Tabelle der Ligue 1 befindet sich Marseille auf einem enttäuschenden 13. Platz, während PSG den siebten Rang belegt – beide Klubs weit entfernt von den Erwartungen, die man zu Saisonbeginn hatte.

Das Hinspiel der vergangenen Saison endete mit einem 1:0-Sieg für Marseille im Vélodrome. PSG revanchierte sich jedoch im Rückspiel mit einem 5:0-Kantersieg. Diese Zahlen unterstreichen, wie unberechenbar dieses Duell sein kann.

Für PSG-Fans gibt es zusätzliche Aufregung abseits des Platzes: Anhänger des Klubs haben rechtliche Schritte gegen ein Reiseverbot eingeleitet, das die Behörden vor diesem Spiel verhängt haben. Das Duell findet damit unter angespannten Vorzeichen statt.

Alle Informationen dazu, wo und wie man die Partie live verfolgen kann, gibt es im Folgenden.





Marseille vs. Paris Saint-Germain: Aufstellungen

Form

Marseille kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der einzige Erfolg war ein 4:0 gegen Straßburg Ende August. Zuletzt setzte es ein 1:4 gegen Beşiktaş in der Europa League sowie drei Ligue-1-Niederlagen gegen Rennes, Paris FC und Monaco. In diesen fünf Spielen erzielte Marseille acht Tore und kassierte sieben.

PSG weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage auf. Zuletzt gewann die Mannschaft 1:0 bei Brest und schlug Slovan Bratislava in der Champions League mit 6:1. Gegen Monaco gab es eine 1:2-Niederlage, gegen Lille und Rennes jeweils ein 2:2-Unentschieden. PSG erzielte in diesem Zeitraum zwölf Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 8. Februar 2026 in der Ligue 1 statt – PSG gewann daheim mit 5:0. Im Super Cup Anfang Januar 2026 trennten sich beide Mannschaften 2:2. In den letzten fünf direkten Duellen führt PSG mit drei Siegen zu einem Sieg für Marseille bei einem Unentschieden.

Marseille vs. Paris Saint-Germain: Die Tabellen

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