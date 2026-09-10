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Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. Sabah FK heute live im TV und Livestream?

Manchester United - Sabah FK
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In der Champions League spielt Manchester United gegen Sabah FK. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Manchester United und Sabah FK beginnt am 10.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Manchester United gegen Sabah FK

crest
Champions League - Spielwoche 1
Old Trafford

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs Sabah FK heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Infos zum Stream.

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Manchester United vs. Sabah FK: Spielvorschau

Manchester United empfängt Sabah FK in Old Trafford zum Auftakt der diesjährigen Champions-League-Gruppenphase. Für die Red Devils ist es die Rückkehr auf die große europäische Bühne – und Michael Carrick steht bereits früh in der Saison unter Druck.

Der Start in die Premier-League-Saison verlief holprig. Nach einem 5:2-Sieg gegen Ipswich folgte ein 2:0-Heimniederlage gegen Hull sowie ein 2:2-Unentschieden zuletzt gegen Everton. Die Konstanz fehlt, und die Kritik aus dem Umfeld des Klubs wächst.

Wayne Rooney hat sich öffentlich zu Wort gemeldet und Carrick eindringlich gewarnt: Die Vereinsführung werde Mittelmaß nicht tolerieren, vor allem nach einem Transferfenster, das im defensiven Bereich keine Verstärkungen brachte. Die Stimmung rund um Old Trafford ist angespannt.

Sabah FK reist mit breiter Brust an. Der aserbaidschanische Meister hat sich überzeugend für die Gruppenphase qualifiziert und zuletzt in der heimischen Liga klar dominiert. Die Mannschaft von Valdas Dambrauskas ist kein Selbstläufer.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Marcus Rashford, der nach seiner Rückkehr zu United noch auf seinen ersten Treffer wartet. Legende Andy Cole betont, der Stürmer werde nicht verzweifelt auf sein erstes Tor drängen – die Ruhe und Fokussierung seien das Entscheidende.

Auch abseits des Platzes gibt es Gesprächsstoff: Luke Shaw fehlte im Training vor dem Spiel, was angesichts der dünnen Besetzung auf der linken Abwehrseite für Unruhe sorgte. Beruhigend ist, dass sein Fehlen offenbar keinen ernsteren Hintergrund hat.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Anstoßzeit und Aufstellungen.


Manchester United vs. Sabah FK: Aufstellungen

Manchester United vs Sabah FK Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Aufstellung
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotL. MartinezL. MartinezL. YoroL. YoroN. MazraouiN. MazraouiB. MbeumoB. MbeumoP. DorguP. DorguK. MainooK. MainooY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesB. SeskoB. SeskoS. PokatilovS. PokatilovR. DashdamirovR. DashdamirovA. ZedadkaA. ZedadkaS. SolvetS. SolvetT. PuchaczT. PuchaczI. LepinjicaI. LepinjicaU. RakhmonalievU. RakhmonalievV. SimicV. SimicA. IsayevA. IsayevK. ParrisK. ParrisJ. MickelsJ. Mickels
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
Manchester United

Startelf

Sabah FK

Trainer

  • M. Carrick
  • V. Dambrauskas

Form

MUN

MUN - Form

LEE
S1-1
MIL
N2-4
HUL
N2-0
IPS
S5-2
EVE
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
10/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SAB

SAB - Form

FCK
S2-0
HBS
N2-1
HBS
S5-2
ARA
S0-1
ZIR
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
14/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Manchester United kommt mit einer gemischten Bilanz aus den jüngsten fünf Spielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der bisher deutlichste Erfolg war das 5:2 gegen Ipswich, während die 0:2-Niederlage gegen Hull und das 4:2 im Testspiel gegen AC Mailand Schwächen offenbarten. Insgesamt erzielte United in diesen fünf Partien zehn Tore, kassierte aber auch neun – eine Defensivstabilität ist bislang nicht erkennbar.

Sabah FK präsentiert sich in starker Verfassung: vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen, darunter ein beeindruckendes 5:0 gegen Zira und ein 5:2-Erfolg über Hapoel Beer Sheva in der Champions-League-Qualifikation. Lediglich das Hinspiel gegen Beer Sheva ging mit 1:2 verloren. Mit 13 erzielten Toren in diesem Zeitraum zeigt Sabah FK eine bemerkenswerte Offensivstärke.

Bilanz direkte Duelle

Zwischen Manchester United und Sabah FK liegen keine früheren Begegnungen vor. Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Klubs auf europäischer Bühne.

Manchester United vs. Sabah FK: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
3
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
11
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
12
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
13
PSVPSVPSV
00000000
13
AS RomAS RomROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
13
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
13
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
13
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
26
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
26
LilleLilleLIL
100123-10
N
28
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
28
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
30
LASKLASKLAS
100101-10
N
30
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
32
VikingVikingVIK
100113-20
N
34
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
35
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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