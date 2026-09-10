Das Spiel zwischen Manchester United und Sabah FK beginnt am 10.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Manchester United gegen Sabah FK

Champions League - Spielwoche 1 10. Sept. 2026 - 15:00 Old Trafford

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs Sabah FK heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Infos zum Stream.

Manchester United vs. Sabah FK: Spielvorschau

Manchester United empfängt Sabah FK in Old Trafford zum Auftakt der diesjährigen Champions-League-Gruppenphase. Für die Red Devils ist es die Rückkehr auf die große europäische Bühne – und Michael Carrick steht bereits früh in der Saison unter Druck.

Der Start in die Premier-League-Saison verlief holprig. Nach einem 5:2-Sieg gegen Ipswich folgte ein 2:0-Heimniederlage gegen Hull sowie ein 2:2-Unentschieden zuletzt gegen Everton. Die Konstanz fehlt, und die Kritik aus dem Umfeld des Klubs wächst.

Wayne Rooney hat sich öffentlich zu Wort gemeldet und Carrick eindringlich gewarnt: Die Vereinsführung werde Mittelmaß nicht tolerieren, vor allem nach einem Transferfenster, das im defensiven Bereich keine Verstärkungen brachte. Die Stimmung rund um Old Trafford ist angespannt.

Sabah FK reist mit breiter Brust an. Der aserbaidschanische Meister hat sich überzeugend für die Gruppenphase qualifiziert und zuletzt in der heimischen Liga klar dominiert. Die Mannschaft von Valdas Dambrauskas ist kein Selbstläufer.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Marcus Rashford, der nach seiner Rückkehr zu United noch auf seinen ersten Treffer wartet. Legende Andy Cole betont, der Stürmer werde nicht verzweifelt auf sein erstes Tor drängen – die Ruhe und Fokussierung seien das Entscheidende.

Auch abseits des Platzes gibt es Gesprächsstoff: Luke Shaw fehlte im Training vor dem Spiel, was angesichts der dünnen Besetzung auf der linken Abwehrseite für Unruhe sorgte. Beruhigend ist, dass sein Fehlen offenbar keinen ernsteren Hintergrund hat.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Anstoßzeit und Aufstellungen.





Manchester United vs. Sabah FK: Aufstellungen

Form

Manchester United kommt mit einer gemischten Bilanz aus den jüngsten fünf Spielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der bisher deutlichste Erfolg war das 5:2 gegen Ipswich, während die 0:2-Niederlage gegen Hull und das 4:2 im Testspiel gegen AC Mailand Schwächen offenbarten. Insgesamt erzielte United in diesen fünf Partien zehn Tore, kassierte aber auch neun – eine Defensivstabilität ist bislang nicht erkennbar.

Sabah FK präsentiert sich in starker Verfassung: vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen, darunter ein beeindruckendes 5:0 gegen Zira und ein 5:2-Erfolg über Hapoel Beer Sheva in der Champions-League-Qualifikation. Lediglich das Hinspiel gegen Beer Sheva ging mit 1:2 verloren. Mit 13 erzielten Toren in diesem Zeitraum zeigt Sabah FK eine bemerkenswerte Offensivstärke.

Bilanz direkte Duelle

Zwischen Manchester United und Sabah FK liegen keine früheren Begegnungen vor. Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Klubs auf europäischer Bühne.

Manchester United vs. Sabah FK: Die Tabellen

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