Das Spiel zwischen Manchester United und Manchester City beginnt am 13.09.2026, 17:30.

Anstoßzeit Manchester United gegen Manchester City

Premier League - Spielwoche 4 13. Sept. 2026 - 11:30 Old Trafford

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs Manchester City heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf Sky WOW übertragen. Dort könnt ihr das Manchester Derby als Livestream verfolgen.

Manchester United vs. Manchester City: Spielvorschau

Das Manchester Derby steht an. In Old Trafford empfängt Manchester United den Stadtrivalen Manchester City in der Premier League – ein Duell, das selten Spannung vermissen lässt.

Michael Carrick führt United in dieses Spiel mit gemischten Gefühlen. Zuletzt gab es in der Champions League einen Erfolg gegen Sabah FK, doch in der Liga läuft es durchwachsen: Ein 2:2 gegen Everton und ein 2:0-Niederlage gegen Hull zeigen, dass die Mannschaft noch nicht konstant genug ist.

Auf der anderen Seite kommt Manchester City als Tabellenführer nach Manchester. Enzo Maresca hat sein Team auf Kurs gehalten – vier Pflichtspielsiege aus den letzten fünf Partien, darunter ein 2:0-Auswärtserfolg gegen Porto in der Champions League.

Luke Shaw steht vor einem späten Fitnesstest und könnte nach seiner Schonung im Europacup zurückkehren. Carrick hat bestätigt, dass man beim Linksverteidiger kein Risiko eingegangen ist – ob er rechtzeitig fit wird, bleibt abzuwarten.

City reist mit eigenen Verletzungssorgen an, auch wenn Maresca zuletzt gemischte Nachrichten zur Personallage verkündet hat. Erling Haaland führt den Angriff an – ein Faktor, den keine Abwehr der Liga ignorieren kann.

Wer das Derby live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Manchester United vs. Manchester City: Aufstellungen

Form

Manchester United kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Derby. Der jüngste Auftritt war ein 4:0-Sieg gegen Sabah FK in der Champions League, zuvor gab es ein 2:2 gegen Everton in der Liga. Insgesamt erzielte United in diesem Zeitraum 13 Tore, kassierte aber auch acht.

Manchester City präsentiert sich deutlich stabiler mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Partien. Das 0:2 beim FC Porto in der Champions League war der jüngste Erfolg, davor setzte sich City mit 1:4 gegen Crystal Palace durch. City traf in diesen fünf Spielen acht Mal und ließ nur fünf Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 17. Januar 2026 in der Premier League statt – Manchester United gewann damals in Old Trafford mit 2:0. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, kommt United auf zwei Siege, City auf einen, bei einem Unentschieden und einer weiteren Niederlage für die Gastgeber. City gewann das Duell im September 2025 mit 3:0.

Manchester United vs. Manchester City: Die Tabellen

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