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Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. Manchester City heute live im TV und Livestream?

Manchester United - Manchester City
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In der Premier League spielt Manchester United gegen Manchester City. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Manchester United und Manchester City beginnt am 13.09.2026, 17:30.

Anstoßzeit Manchester United gegen Manchester City

crest
Premier League - Spielwoche 4
Old Trafford

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs Manchester City heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf Sky WOW übertragen. Dort könnt ihr das Manchester Derby als Livestream verfolgen.

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Manchester United vs. Manchester City: Spielvorschau

Das Manchester Derby steht an. In Old Trafford empfängt Manchester United den Stadtrivalen Manchester City in der Premier League – ein Duell, das selten Spannung vermissen lässt.

Michael Carrick führt United in dieses Spiel mit gemischten Gefühlen. Zuletzt gab es in der Champions League einen Erfolg gegen Sabah FK, doch in der Liga läuft es durchwachsen: Ein 2:2 gegen Everton und ein 2:0-Niederlage gegen Hull zeigen, dass die Mannschaft noch nicht konstant genug ist.

Auf der anderen Seite kommt Manchester City als Tabellenführer nach Manchester. Enzo Maresca hat sein Team auf Kurs gehalten – vier Pflichtspielsiege aus den letzten fünf Partien, darunter ein 2:0-Auswärtserfolg gegen Porto in der Champions League.

Luke Shaw steht vor einem späten Fitnesstest und könnte nach seiner Schonung im Europacup zurückkehren. Carrick hat bestätigt, dass man beim Linksverteidiger kein Risiko eingegangen ist – ob er rechtzeitig fit wird, bleibt abzuwarten.

City reist mit eigenen Verletzungssorgen an, auch wenn Maresca zuletzt gemischte Nachrichten zur Personallage verkündet hat. Erling Haaland führt den Angriff an – ein Faktor, den keine Abwehr der Liga ignorieren kann.

Wer das Derby live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Manchester United vs. Manchester City: Aufstellungen

Manchester United vs Manchester City Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Aufstellung
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-1-4-1
S. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireL. ShawL. ShawY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesK. MainooK. MainooB. MbeumoB. MbeumoM. RashfordM. RashfordM. CunhaM. CunhaG. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolM. NunesM. NunesM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasN. O'ReillyN. O'ReillyEnzo FernándezEnzo FernándezE. AndersonE. AndersonP. FodenP. FodenA. SemenyoA. SemenyoE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Manchester United

Startelf

Manchester City

Trainer

  • M. Carrick
  • E. Maresca

Form

MUN

MUN - Form

MIL
N2-4
HUL
N2-0
IPS
S5-2
EVE
U2-2
SAB
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
13/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
MCI

MCI - Form

ARS
N3-0
BOU
S2-1
CRY
S1-4
COV
S1-0
POR
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Manchester United kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Derby. Der jüngste Auftritt war ein 4:0-Sieg gegen Sabah FK in der Champions League, zuvor gab es ein 2:2 gegen Everton in der Liga. Insgesamt erzielte United in diesem Zeitraum 13 Tore, kassierte aber auch acht.

Manchester City präsentiert sich deutlich stabiler mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Partien. Das 0:2 beim FC Porto in der Champions League war der jüngste Erfolg, davor setzte sich City mit 1:4 gegen Crystal Palace durch. City traf in diesen fünf Spielen acht Mal und ließ nur fünf Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Manchester UnitedUnentschiedenManchester City
2
1
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
END
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
END
England Community Shield
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
5Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 17. Januar 2026 in der Premier League statt – Manchester United gewann damals in Old Trafford mit 2:0. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, kommt United auf zwei Siege, City auf einen, bei einem Unentschieden und einer weiteren Niederlage für die Gastgeber. City gewann das Duell im September 2025 mit 3:0.

Manchester United vs. Manchester City: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
440081+712
S
S
S
S
2
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
S
S
S
3
HullHullHUL
422052+38
U
U
S
S
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
4211109+17
U
N
S
S
5
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
U
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
413053+26
U
U
U
S
8
IpswichIpswichIPS
4202710-36
S
N
N
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
U
S
U
10
LeedsLeedsLEE
312032+15
U
U
S
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
S
U
U
N
12
BrightonBrightonBHA
311185+34
U
N
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
U
S
N
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
N
U
S
N
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
U
U
U
N
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
N
S
N
N
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
U
U
N
N
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
U
N
N
N
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
N
U
N
N
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
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