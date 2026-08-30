Das Spiel zwischen Manchester United und Ipswich beginnt am 30.08.2026, 17:30.

Anstoßzeit Manchester United gegen Ipswich

Premier League - Spielwoche 2 30. Aug. 2026 - 11:30 Old Trafford

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs Ipswich heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Manchester United und Ipswich Town ist in Deutschland über Sky WOW zu empfangen. Unten findet ihr alle Informationen zur Übertragung sowie den direkten Link zum Anbieter.

Manchester United vs. Ipswich: Spielvorschau

Manchester United empfängt Ipswich Town am zweiten Spieltag der Premier League in Old Trafford. Für Michael Carrick und seine Mannschaft geht es nach einer blamablen Auftaktniederlage bereits früh um die Schadensbegrenzung.

Die Red Devils verloren zum Saisonauftakt 0:2 beim aufgestiegenen Hull City – ein Ergebnis, das in Manchester für erhebliche Unruhe gesorgt hat. Carrick fordert nun eine sofortige Reaktion von seinem Team vor heimischem Publikum.

Auch abseits des Platzes sorgte United zuletzt für Schlagzeilen: Marcus Rashford entschied sich nach Interesse von Arsenal und Fenerbahce dazu, seinen Vertrag zu erfüllen und für das Projekt des Trainers zu kämpfen. Sein Verbleib könnte in den kommenden Wochen noch eine wichtige Rolle spielen.

Auf der Gegenseite reist Ipswich Town mit breiter Brust nach Manchester. Gary O'Neils Mannschaft gewann das Auftaktspiel der Liga gegen Sunderland mit 2:1 und buchte unter der Woche einen 3:1-Sieg gegen Leicester im EFL Cup. Dazu verpflichteten die Tractor Boys kurz vor Transferschluss den argentinischen Weltmeister Exequiel Palacios von Bayer Leverkusen – ein Transfer, der die Ambitionen des Klubs unterstreicht.

Ipswich steht nach dem Auftaktsieg auf Tabellenplatz acht, während United mit null Punkten auf Rang 16 rangiert. Der Druck auf Old Trafford ist von Beginn an spürbar.

Wo das Spiel live zu sehen ist und wie man es im Stream verfolgen kann, erfahrt ihr hier.





Manchester United vs. Ipswich: Aufstellungen

Form

Manchester United kommt mit gemischten Eindrücken in dieses Spiel. Aus den jüngsten fünf Partien holte die Mannschaft zwei Siege, ein Remis und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt setzte es das 0:2 gegen Hull City in der Premier League – ein Ergebnis, das die Alarmglocken schrillen ließ. Zuvor gab es in einem Freundschaftsspiel eine 2:4-Niederlage gegen AC Mailand, während Siege gegen Atlético Madrid (2:1) und Leeds (1:1 nach Verlängerung) in der Vorbereitung positive Signale sendeten. Insgesamt erzielte United in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte acht.

Ipswich Town präsentiert sich in starker Verfassung und gewann vier der jüngsten fünf Partien. Zuletzt schlug die Mannschaft Leicester im EFL Cup mit 3:1, davor folgte der Ligasieg gegen Sunderland (2:1). In der Vorbereitung bezwang Ipswich Union Berlin auswärts mit 4:2 und Rayo Vallecano mit 3:0. Insgesamt erzielte das Team von Gary O'Neil in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte nur zwei.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im Februar 2025 in der Premier League statt: Manchester United gewann damals in Old Trafford mit 3:2. Beim vorangegangenen Duell im November 2024 trennten sich beide Teams in Ipswich 1:1. Aus den fünf berücksichtigten Begegnungen geht Manchester United mit drei Siegen als klarer Favorit hervor, während Ipswich keinen einzigen Sieg verbuchen konnte.

Manchester United vs. Ipswich: Die Tabellen

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