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Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. Ipswich heute live im TV und Livestream?

Manchester United - Ipswich
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Ipswich
Premier League

In der Premier League spielt Manchester United gegen Ipswich. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Manchester United und Ipswich beginnt am 30.08.2026, 17:30.

Anstoßzeit Manchester United gegen Ipswich

crest
Premier League - Spielwoche 2
Old Trafford

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs Ipswich heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Manchester United und Ipswich Town ist in Deutschland über Sky WOW zu empfangen. Unten findet ihr alle Informationen zur Übertragung sowie den direkten Link zum Anbieter.

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Manchester United vs. Ipswich: Spielvorschau

Manchester United empfängt Ipswich Town am zweiten Spieltag der Premier League in Old Trafford. Für Michael Carrick und seine Mannschaft geht es nach einer blamablen Auftaktniederlage bereits früh um die Schadensbegrenzung.

Die Red Devils verloren zum Saisonauftakt 0:2 beim aufgestiegenen Hull City – ein Ergebnis, das in Manchester für erhebliche Unruhe gesorgt hat. Carrick fordert nun eine sofortige Reaktion von seinem Team vor heimischem Publikum.

Auch abseits des Platzes sorgte United zuletzt für Schlagzeilen: Marcus Rashford entschied sich nach Interesse von Arsenal und Fenerbahce dazu, seinen Vertrag zu erfüllen und für das Projekt des Trainers zu kämpfen. Sein Verbleib könnte in den kommenden Wochen noch eine wichtige Rolle spielen.

Auf der Gegenseite reist Ipswich Town mit breiter Brust nach Manchester. Gary O'Neils Mannschaft gewann das Auftaktspiel der Liga gegen Sunderland mit 2:1 und buchte unter der Woche einen 3:1-Sieg gegen Leicester im EFL Cup. Dazu verpflichteten die Tractor Boys kurz vor Transferschluss den argentinischen Weltmeister Exequiel Palacios von Bayer Leverkusen – ein Transfer, der die Ambitionen des Klubs unterstreicht.

Ipswich steht nach dem Auftaktsieg auf Tabellenplatz acht, während United mit null Punkten auf Rang 16 rangiert. Der Druck auf Old Trafford ist von Beginn an spürbar.

Wo das Spiel live zu sehen ist und wie man es im Stream verfolgen kann, erfahrt ihr hier.


Manchester United vs. Ipswich: Aufstellungen

Manchester United vs Ipswich Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Aufstellung
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
1S. Lammens23L. Shaw26A. Heaven3N. Mazraoui5H. Maguire13P. Dorgu18Y. Tielemans19B. Mbeumo17A. Santos8B. Fernandes10M. Cunha37K. Scherpen24J. Greaves6I. Diop3L. Davis26D. O'Shea23S. Lukic38D. Maeda10J. Enciso7A. Fatawu32M. Nunez19Emersonn
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
Manchester United

Startelf

Ipswich

Trainer

  • M. Carrick
  • G. O'Neil

Form

MUN

MUN - Form

ATM
S2-1
PSG
U1-1
LEE
S1-1
MIL
N2-4
HUL
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
IPS

IPS - Form

LEH
S1-0
RAY
S3-0
FCU
S2-4
SUN
S2-1
LEI
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
13/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Manchester United kommt mit gemischten Eindrücken in dieses Spiel. Aus den jüngsten fünf Partien holte die Mannschaft zwei Siege, ein Remis und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt setzte es das 0:2 gegen Hull City in der Premier League – ein Ergebnis, das die Alarmglocken schrillen ließ. Zuvor gab es in einem Freundschaftsspiel eine 2:4-Niederlage gegen AC Mailand, während Siege gegen Atlético Madrid (2:1) und Leeds (1:1 nach Verlängerung) in der Vorbereitung positive Signale sendeten. Insgesamt erzielte United in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte acht.

Ipswich Town präsentiert sich in starker Verfassung und gewann vier der jüngsten fünf Partien. Zuletzt schlug die Mannschaft Leicester im EFL Cup mit 3:1, davor folgte der Ligasieg gegen Sunderland (2:1). In der Vorbereitung bezwang Ipswich Union Berlin auswärts mit 4:2 und Rayo Vallecano mit 3:0. Insgesamt erzielte das Team von Gary O'Neil in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte nur zwei.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Manchester UnitedUnentschiedenIpswich
4
1
0
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
END
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
England EFL Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
END
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
END
12Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im Februar 2025 in der Premier League statt: Manchester United gewann damals in Old Trafford mit 3:2. Beim vorangegangenen Duell im November 2024 trennten sich beide Teams in Ipswich 1:1. Aus den fünf berücksichtigten Begegnungen geht Manchester United mit drei Siegen als klarer Favorit hervor, während Ipswich keinen einzigen Sieg verbuchen konnte.

Manchester United vs. Ipswich: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
S
S
2
HullHullHUL
220030+36
S
S
3
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
S
U
4
EvertonEvertonEVE
211031+24
U
S
5
BrightonBrightonBHA
110040+43
S
6
FC ArsenalFC ArsenalARS
110030+33
S
7
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
S
8
FC ChelseaFC ChelseaCHE
110032+13
S
9
IpswichIpswichIPS
110021+13
S
10
LeedsLeedsLEE
110010+13
S
11
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
U
U
12
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
U
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
U
N
14
FulhamFulhamFUL
100123-10
N
15
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
N
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
N
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
N
18
CoventryCoventryCOV
200204-40
N
N
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
N
N
Champions League
UEFA Europa League
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