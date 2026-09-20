Das Spiel zwischen Manchester City und Sunderland beginnt am 20.09.2026, 15:00.

Anstoßzeit Manchester City gegen Sunderland

Premier League - Spielwoche 5 20. Sept. 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs Sunderland heute live im TV und Livestream?

In Deutschland wird die Partie live auf Sky WOW übertragen. Nachfolgend sind die verfügbaren Übertragungsoptionen aufgeführt.

Manchester City vs. Sunderland: Spielvorschau

Manchester City empfängt Sunderland im Etihad Stadium zum Premier-League-Duell zweier Mannschaften, die sich in sehr unterschiedlichen Momenten dieser Saison befinden.

Enzo Marescas Mannschaft kommt mit beeindruckender Dynamik in dieses Spiel. Fünf Siege in Folge, darunter ein 1:0 im Derby bei Manchester United und ein 2:0 in der Champions League gegen FC Porto, unterstreichen den Anspruch der Citizens auf die Titelverteidigung. Zuletzt feierte die Mannschaft einen überzeugenden 5:0-Erfolg gegen Norwich City im Carabao Cup, bei dem der 17-jährige Floyd Samba mit einem Doppelpack auf sich aufmerksam machte.

Sunderland hingegen reist mit gemischten Gefühlen an die Etihad. Die Mannschaft von Regis Le Bris hat in der Liga zuletzt eine 0:2-Niederlage gegen Arsenal kassiert, kann aber auf einen historischen Moment zurückblicken: Der 1:0-Sieg gegen AZ Alkmaar in der Europa League war der erste europäische Sieg des Klubs seit 53 Jahren.

In der Tabelle trennen die beiden Mannschaften zwölf Plätze. City steht als Zweiter kurz hinter der Spitze und will den Druck auf den Tabellenführer aufrechterhalten. Sunderland auf Rang 14 braucht Punkte, um sich von der unteren Tabellenhälfte zu lösen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Manchester City vs. Sunderland: Aufstellungen

Form

Manchester City befindet sich in herausragender Verfassung und hat alle fünf jüngsten Pflichtspiele gewonnen. Die Mannschaft erzielte in diesem Zeitraum insgesamt dreizehn Treffer und kassierte nur vier Gegentore, was sowohl offensive Stärke als auch defensive Stabilität belegt. Der jüngste 5:0-Erfolg im Carabao Cup gegen Norwich City war der deutlichste Sieg dieser Serie, während das 1:0 bei Manchester United in der Premier League die Qualität in engen Partien unterstrich.

Sunderland kommt mit einer wechselhaften Bilanz nach Manchester. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft drei Siege und eine Niederlage bei einem Unentschieden. Besonders ins Gewicht fällt das 0:2 gegen Arsenal in der Premier League, wenngleich der 1:0-Erfolg in der Europa League gegen AZ Alkmaar zuletzt für Aufschwung sorgte. Die Defensive steht dabei vor einer Bewährungsprobe gegen einen der treffsichersten Angriffe der Liga.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Premier League endete am 1. Januar 2026 mit einem torlosen Remis – ein Ergebnis, das in der jüngeren Geschichte dieser Paarung eher die Ausnahme darstellt. Davor hatte Manchester City beim Heimspiel im Dezember 2025 klar mit 3:0 gewonnen. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert City die Serie deutlich mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage.

Manchester City vs. Sunderland: Die Tabellen

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