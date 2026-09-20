Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoSunderland
Ansehen auf Sky WOW
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Sunderland heute live im TV und Livestream?

Manchester City - Sunderland
Manchester City
Sunderland
Premier League

In der Premier League spielt Manchester City gegen Sunderland. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Manchester City und Sunderland beginnt am 20.09.2026, 15:00.

Anstoßzeit Manchester City gegen Sunderland

crest
Premier League - Spielwoche 5
Etihad Stadium

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs Sunderland heute live im TV und Livestream?

In Deutschland wird die Partie live auf Sky WOW übertragen. Nachfolgend sind die verfügbaren Übertragungsoptionen aufgeführt.

Sky WOW

Sky WOW

Hier ansehen

Manchester City vs. Sunderland: Spielvorschau

Manchester City empfängt Sunderland im Etihad Stadium zum Premier-League-Duell zweier Mannschaften, die sich in sehr unterschiedlichen Momenten dieser Saison befinden.

Enzo Marescas Mannschaft kommt mit beeindruckender Dynamik in dieses Spiel. Fünf Siege in Folge, darunter ein 1:0 im Derby bei Manchester United und ein 2:0 in der Champions League gegen FC Porto, unterstreichen den Anspruch der Citizens auf die Titelverteidigung. Zuletzt feierte die Mannschaft einen überzeugenden 5:0-Erfolg gegen Norwich City im Carabao Cup, bei dem der 17-jährige Floyd Samba mit einem Doppelpack auf sich aufmerksam machte.

Sunderland hingegen reist mit gemischten Gefühlen an die Etihad. Die Mannschaft von Regis Le Bris hat in der Liga zuletzt eine 0:2-Niederlage gegen Arsenal kassiert, kann aber auf einen historischen Moment zurückblicken: Der 1:0-Sieg gegen AZ Alkmaar in der Europa League war der erste europäische Sieg des Klubs seit 53 Jahren.

In der Tabelle trennen die beiden Mannschaften zwölf Plätze. City steht als Zweiter kurz hinter der Spitze und will den Druck auf den Tabellenführer aufrechterhalten. Sunderland auf Rang 14 braucht Punkte, um sich von der unteren Tabellenhälfte zu lösen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Manchester City vs. Sunderland: Aufstellungen

Manchester City vs Sunderland Voraussichtliche Aufstellungen

4-1-4-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Aufstellung
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaM. GuehiM. GuehiM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolR. DiasR. DiasR. CherkiR. CherkiA. SemenyoA. SemenyoI. NdiayeI. NdiayeE. AndersonE. AndersonEnzo FernándezEnzo FernándezE. HaalandE. HaalandR. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleD. BallardD. BallardT. HumeT. HumeK. DansoK. DansoN. AnguloN. AnguloT. MeunierT. MeunierN. SadikiN. SadikiG. XhakaG. XhakaE. Le FeeE. Le FeeB. BrobbeyB. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-1-4-1
Manchester City

Startelf

Sunderland

Trainer

  • E. Maresca
  • R. Le Bris

Form

MCI

MCI - Form

CRY
S1-4
COV
S1-0
POR
S0-2
MUN
S0-1
NOR
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
13/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
SUN

SUN - Form

FUL
S1-0
BRE
U1-1
HUL
S1-0
ARS
N0-2
AZ
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
4/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Manchester City befindet sich in herausragender Verfassung und hat alle fünf jüngsten Pflichtspiele gewonnen. Die Mannschaft erzielte in diesem Zeitraum insgesamt dreizehn Treffer und kassierte nur vier Gegentore, was sowohl offensive Stärke als auch defensive Stabilität belegt. Der jüngste 5:0-Erfolg im Carabao Cup gegen Norwich City war der deutlichste Sieg dieser Serie, während das 1:0 bei Manchester United in der Premier League die Qualität in engen Partien unterstrich.

Sunderland kommt mit einer wechselhaften Bilanz nach Manchester. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft drei Siege und eine Niederlage bei einem Unentschieden. Besonders ins Gewicht fällt das 0:2 gegen Arsenal in der Premier League, wenngleich der 1:0-Erfolg in der Europa League gegen AZ Alkmaar zuletzt für Aufschwung sorgte. Die Defensive steht dabei vor einer Bewährungsprobe gegen einen der treffsichersten Angriffe der Liga.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Manchester CityUnentschiedenSunderland
4
1
0
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
END
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
END
8Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Premier League endete am 1. Januar 2026 mit einem torlosen Remis – ein Ergebnis, das in der jüngeren Geschichte dieser Paarung eher die Ausnahme darstellt. Davor hatte Manchester City beim Heimspiel im Dezember 2025 klar mit 3:0 gewonnen. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert City die Serie deutlich mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage.

Manchester City vs. Sunderland: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
6
LeedsLeedsLEE
422073+48
S
U
U
S
7
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
9
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
10
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
U
S
U
U
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
N
U
S
N
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
N
U
S
N
15
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
16
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
U
U
U
N
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
N
S
N
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
20
FulhamFulhamFUL
401347-31
U
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen