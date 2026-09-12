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Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Mainz 05 - Eintracht Frankfurt
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In der Bundesliga spielt Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt beginnt am 12.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt

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Bundesliga - Spielwoche 3
MEWA Arena

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt ist live bei Sky WOW zu sehen. Zusätzlich überträgt DAZN die Partie im Rahmen der Konferenz. Alle Optionen zur Live-Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

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Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt: Spielvorschau

In der MEWA Arena in Mainz empfängt der FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt zum Bundesliga-Duell der Saison 2026/27. Trainer Urs Fischer trifft dabei auf seinen Gegenüber Adolf Hütter, der mit der SGE einen schwierigen Saisonstart erlebt.

Mainz kommt mit breiter Brust in dieses Spiel. Nach dem torlosen Auftaktremis gegen Paderborn folgte ein beeindruckendes 5:0 gegen den Hamburger SV – ein Signal, das die Rheinhessen als ernstzunehmende Kraft in dieser Spielzeit ausweist. Fischer hat sein Team offensiv neu ausgerichtet, und die Ergebnisse geben ihm recht.

Frankfurt hingegen steckt in der Frühphase der Saison in einer Ergebniskrise. Das 3:3 bei Union Berlin zum Auftakt war bereits ein Warnzeichen, doch die 1:4-Niederlage gegen Augsburg am zweiten Spieltag hat den Druck auf Hütter spürbar erhöht. Die Defensive der Hessen bleibt anfällig.

Besonders im Blick steht Leihtorhüter Noah Atubolu, der nach einem turbulenten Debüt in Frankfurt nun auswärts seine Stabilität unter Beweis stellen muss. Vor ihm soll eine Abwehrreihe um Robin Koch und Lilian Brassier mehr Sicherheit ausstrahlen als zuletzt.

Auf der anderen Seite verfügt Mainz mit Sheraldo Becker und Phillip Tietz über Offensivkräfte, die in dieser Form gefährlich sind. Der Heimvorteil in der MEWA Arena spielt den Gastgebern zusätzlich in die Karten.

Alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit sowie zu Aufstellungen und aktueller Form gibt es hier im Überblick.


Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
Aufstellung
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
3-4-1-2
R. ZentnerR. ZentnerS. PoschS. PoschF. GruberF. GruberK. PotulskiK. PotulskiA. CaciA. CaciP. MweneP. MweneN. AmiriN. AmiriJ. LeeJ. LeeK. SanoK. SanoS. BeckerS. BeckerP. TietzP. TietzN. AtuboluN. Atuboluteam-logoJ. MaluzeR. KochR. KochL. BrassierL. BrassierR. OnyedikaR. OnyedikaMario GötzeMario GötzeC. UzunC. UzunR. DoanR. DoanK. KosugiK. KosugiY. EbnoutalibY. EbnoutalibJ. BurkardtJ. Burkardt
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
3-5-2
Mainz 05

Startelf

Eintracht Frankfurt

Trainer

  • U. Fischer
  • Adolf Hütter

Form

M05

M05 - Form

PAR
S4-0
BOU
S2-1
KRI
S0-9
SCP
U0-0
HSV
S0-5
Tor erzielt (kassiert)
20/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
SGE

SGE - Form

FSV
S5-1
BRE
N7-0
STT
S0-11
FCU
U3-3
FCA
N1-4
Tor erzielt (kassiert)
20/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Mainz 05 kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt gewann der FSV eindrucksvoll mit 5:0 gegen den Hamburger SV in der Bundesliga. Zuvor gab es ein 9:0 im DFB-Pokal gegen VfB Krieschow sowie Siege in Freundschaftsspielen gegen Bournemouth und Paris FC. Lediglich das 0:0 gegen Paderborn zum Bundesliga-Auftakt blieb ohne Torerfolg. In diesen fünf Spielen erzielte Mainz 20 Tore und kassierte nur einen Gegentreffer.

Eintracht Frankfurt weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Das jüngste Ergebnis war eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Augsburg in der Bundesliga. Positiv herausragend bleibt das 11:0 im DFB-Pokal gegen DJK Teutonia St. Tönis, während das 0:7 gegen Brentford in einem Freundschaftsspiel die defensiven Probleme unterstrich. Frankfurt erzielte in diesem Zeitraum insgesamt 20 Tore, kassierte aber auch 16 Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Mainz 05UnentschiedenEintracht Frankfurt
3
1
1
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
END
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
3
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
3
END
9Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 22. März 2026 in der Bundesliga statt: Mainz 05 gewann damals in der MEWA Arena mit 2:1 gegen Frankfurt. In den letzten fünf direkten Duellen – darunter auch ein Freundschaftsspiel – führt Mainz mit zwei Siegen gegenüber einem von Frankfurt, bei zwei Unentschieden. Insgesamt erzielte Mainz in diesem Zeitraum acht Tore, Frankfurt sechs.

Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
AugsburgAugsburgFCA
220071+66
S
S
2
SC FreiburgSC FreiburgSCF
220051+46
S
S
3
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
220052+36
S
S
4
ElversbergElversbergELV
220075+26
S
S
5
Mainz 05Mainz 05M05
211050+54
S
U
6
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211051+44
U
S
7
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
S
U
N
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
210163+33
S
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210143+13
N
S
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
210156-13
S
N
11
Werder BremenWerder BremenSVW
210145-13
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
210146-23
N
S
13
PaderbornPaderbornSCP
201101-11
N
U
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
201147-31
N
U
15
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
N
N
U
16
HoffenheimHoffenheimTSG
200246-20
N
N
17
GladbachGladbachBMG
200237-40
N
N
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
200207-70
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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