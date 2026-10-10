Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoMainz 05
MEWA Arena
team-logoBayer Leverkusen
Ansehen auf Sky WOWAnsehen auf RTL
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Mainz 05 - Bayer Leverkusen
Mainz 05
Bayer Leverkusen
Bundesliga

In der Bundesliga spielt Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Mainz 05 und Bayer Leverkusen beginnt am 10.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen

crest
Bundesliga - Spielwoche 5
MEWA Arena

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Duell zwischen Mainz 05 und Bayer Leverkusen ist am Samstag live im TV und per Livestream zu verfolgen. Die Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

Sky WOW

Sky WOW

Hier ansehen

RTL

RTL

Hier ansehen

RTL+

RTL+

Hier ansehen

DAZN (Konferenz)

DAZN (Konferenz)

Hier ansehen

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen: Spielvorschau

Am Samstag, dem 10. Oktober, empfängt der 1. FSV Mainz 05 in der MEWA Arena Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Duell des 5. Spieltags.

Mainz präsentiert sich in dieser Saison in starker Verfassung. Trainer Urs Fischer hat sein Team gut eingestellt: Zuletzt bezwang Mainz Borussia Mönchengladbach mit 4:3 – ein Ergebnis, das den Charakter dieser Mannschaft unterstreicht.

Bayer Leverkusen reist als Tabellenfünfter an und zeigte zuletzt in der Liga Stabilität. Der Sieg gegen RB Leipzig zum 2:0 war ein deutliches Ausrufezeichen von Trainer Carles Martinez und seiner Mannschaft.

Die Gäste aus Leverkusen sind jedoch nicht ohne Sorgen: Mehrere Spieler fehlen verletzungsbedingt, was die Rotation von Martinez unter Druck setzt.

Für Mainz ist das Heimspiel eine Chance, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu festigen. Die MEWA Arena dürfte ein lautstarker Rahmen für dieses Aufeinandertreffen sein.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung – das erfahrt ihr hier.


Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

Mainz 05 vs Bayer Leverkusen Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
Aufstellung
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
4-2-3-1
A. SchwolowA. SchwolowF. GruberF. GruberS. PoschS. PoschK. PotulskiK. PotulskiN. AmiriN. AmiriK. SanoK. SanoA. CaciA. CaciE. MartelE. MartelP. MweneP. MweneP. TietzP. TietzS. BeckerS. BeckerM. FlekkenM. FlekkenF. MedinaF. MedinaJ. QuansahJ. QuansahE. TapsobaE. TapsobaMiguel GutiérrezMiguel GutiérrezA. GarciaA. GarciaA. MoreiraA. MoreiraI. MazaI. MazaEqui FernándezEqui FernándezM. DiabyM. DiabyP. SchickP. Schick
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
3-5-2
Mainz 05

Startelf

Bayer Leverkusen

Trainer

  • U. Fischer
  • C. Martinez

Form

M05

M05 - Form

SCP
U0-0
HSV
S0-5
SGE
N1-3
BMG
S3-4
WMA
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
B04

B04 - Form

ELV
N3-2
FCU
S4-0
FCA
U2-2
CEL
S2-0
RBL
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
12/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Mainz 05 kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt gewann das Team von Urs Fischer ein Testspiel gegen Waldhof Mannheim deutlich mit 3:0. In der Bundesliga steht ein beeindruckendes 5:0 gegen den Hamburger SV zu Buche, während die 1:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt der einzige Makel in der jüngsten Serie ist.

Bayer Leverkusen kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage in die Partie. Der jüngste Bundesliga-Erfolg war das klare 2:0 gegen RB Leipzig. Auch in der Europa League zeigte Leverkusen mit einem 2:0 gegen NK Celje Konstanz, kassierte aber zuvor in Elversberg eine 2:3-Niederlage.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Mainz 05UnentschiedenBayer Leverkusen
0
2
3
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
1
END
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
3
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
4
END
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
END
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
END
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
1
END
7Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Die jüngste Begegnung beider Teams endete im Februar 2026 mit einem 1:1 in Leverkusen. Die Serie der letzten fünf Duelle zeigt ein enges Bild: Leverkusen gewann zwei dieser Spiele, Mainz keines, bei zwei Unentschieden. Besonders torreich war das Duell im Oktober 2025, als Leverkusen in Mainz einen 4:3-Sieg einfuhr – ein Ergebnis, das die Offensivqualität beider Mannschaften verdeutlicht.

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
U
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
Werder BremenWerder BremenSVW
5221101008
U
S
U
S
N
5
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
S
U
S
N
7
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
8
ElversbergElversbergELV
421187+17
U
N
S
S
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
N
S
N
S
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
S
N
N
U
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
N
S
N
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen