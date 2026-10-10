Das Spiel zwischen Mainz 05 und Bayer Leverkusen beginnt am 10.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen

Bundesliga - Spielwoche 5 10. Okt. 2026 - 09:30 MEWA Arena

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Duell zwischen Mainz 05 und Bayer Leverkusen ist am Samstag live im TV und per Livestream zu verfolgen. Die Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen: Spielvorschau

Am Samstag, dem 10. Oktober, empfängt der 1. FSV Mainz 05 in der MEWA Arena Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Duell des 5. Spieltags.

Mainz präsentiert sich in dieser Saison in starker Verfassung. Trainer Urs Fischer hat sein Team gut eingestellt: Zuletzt bezwang Mainz Borussia Mönchengladbach mit 4:3 – ein Ergebnis, das den Charakter dieser Mannschaft unterstreicht.

Bayer Leverkusen reist als Tabellenfünfter an und zeigte zuletzt in der Liga Stabilität. Der Sieg gegen RB Leipzig zum 2:0 war ein deutliches Ausrufezeichen von Trainer Carles Martinez und seiner Mannschaft.

Die Gäste aus Leverkusen sind jedoch nicht ohne Sorgen: Mehrere Spieler fehlen verletzungsbedingt, was die Rotation von Martinez unter Druck setzt.

Für Mainz ist das Heimspiel eine Chance, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu festigen. Die MEWA Arena dürfte ein lautstarker Rahmen für dieses Aufeinandertreffen sein.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung – das erfahrt ihr hier.





Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

Form

Mainz 05 kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt gewann das Team von Urs Fischer ein Testspiel gegen Waldhof Mannheim deutlich mit 3:0. In der Bundesliga steht ein beeindruckendes 5:0 gegen den Hamburger SV zu Buche, während die 1:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt der einzige Makel in der jüngsten Serie ist.

Bayer Leverkusen kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage in die Partie. Der jüngste Bundesliga-Erfolg war das klare 2:0 gegen RB Leipzig. Auch in der Europa League zeigte Leverkusen mit einem 2:0 gegen NK Celje Konstanz, kassierte aber zuvor in Elversberg eine 2:3-Niederlage.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung beider Teams endete im Februar 2026 mit einem 1:1 in Leverkusen. Die Serie der letzten fünf Duelle zeigt ein enges Bild: Leverkusen gewann zwei dieser Spiele, Mainz keines, bei zwei Unentschieden. Besonders torreich war das Duell im Oktober 2025, als Leverkusen in Mainz einen 4:3-Sieg einfuhr – ein Ergebnis, das die Offensivqualität beider Mannschaften verdeutlicht.

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

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