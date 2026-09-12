Das Spiel zwischen Magdeburg und Kaiserslautern beginnt am 12.09.2026, 13:00.

Anstoßzeit Magdeburg gegen Kaiserslautern

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 5 12. Sept. 2026 - 07:00 Avnet Arena

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Das Spiel zwischen Magdeburg und Kaiserslautern ist live bei Sky WOW zu sehen. Den Livestream gibt es direkt über den Anbieter.

Magdeburg vs. Kaiserslautern: Spielvorschau

Der 1. FC Magdeburg empfängt den 1. FC Kaiserslautern in der Avnet Arena zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften kommen mit frischen Ergebnissen aus der Länderspielpause und haben in dieser Saison bereits Charakter gezeigt.

Magdeburg steht nach einem turbulenten Saisonstart auf Platz sieben der Tabelle. Petrik Sanders Mannschaft kassierte zum Auftakt eine 1:6-Niederlage gegen Braunschweig, antwortete aber mit drei Siegen in Folge – darunter ein 2:0 gegen Holstein Kiel. Zuletzt unterlag der FCM Hertha BSC mit 1:2 und muss nun eine Reaktion zeigen.

Kaiserslautern reist als Fünfter der Tabelle in die Avnet Arena und befindet sich in beeindruckender Form. Torsten Lieberknechts Mannschaft hat aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege geholt, darunter ein 3:0 gegen Darmstadt und ein 1:2-Auswärtserfolg bei St. Pauli. Zwei Unentschieden zu Saisonbeginn gegen Wolfsburg und Karlsruher SC zeigen, dass der FCK defensiv stabil steht.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht leicht für den Gast: Kaiserslautern gewann das jüngste Aufeinandertreffen im Mai 2026 mit 1:0 in Magdeburg. Die Hausherren wissen aber, dass sie auf eigenem Platz zuletzt überzeugt haben.

Dieses Duell verspricht Spannung: ein formstarker Aufsteiger gegen ein Magdeburg, das seine Krise überwunden hat, aber noch Konstanz vermissen lässt. Alle Infos zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit gibt es nachfolgend.





Magdeburg vs. Kaiserslautern: Aufstellungen

Form

Magdeburg kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, null Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Hertha BSC. Davor feierte der FCM drei Siege in Serie, darunter ein 2:0 gegen Holstein Kiel und ein 3:0 gegen Osnabrück. Insgesamt erzielte Magdeburg in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte zwölf.

Kaiserslautern weist aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Unentschieden auf – ohne eine einzige Niederlage. Der jüngste Erfolg war ein 3:0 gegen Darmstadt. Zuvor gelangen dem FCK Siege gegen St. Pauli und Waldhof Mannheim im Pokal. In fünf Spielen traf Kaiserslautern sechsmal und ließ nur ein Gegentor zu – eine bemerkenswert stabile Defensivleistung.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 17. Mai 2026 in der 2. Bundesliga statt: Kaiserslautern gewann auswärts in Magdeburg mit 1:0. Das Hinspiel der laufenden Saison im Dezember 2025 endete mit einem 3:2-Auswärtssieg für Magdeburg in Kaiserslautern. Aus den fünf vorliegenden Duellen gewann Kaiserslautern zweimal, Magdeburg zweimal, ein Spiel endete remis.

Magdeburg vs. Kaiserslautern: Die Tabellen

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