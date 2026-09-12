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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Magdeburg vs. Kaiserslautern heute live im TV und Livestream?

Magdeburg - Kaiserslautern
Magdeburg
Kaiserslautern
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Magdeburg gegen Kaiserslautern. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Magdeburg und Kaiserslautern beginnt am 12.09.2026, 13:00.

Anstoßzeit Magdeburg gegen Kaiserslautern

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 5
Avnet Arena

Wer zeigt / überträgt Magdeburg vs Kaiserslautern heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Magdeburg und Kaiserslautern ist live bei Sky WOW zu sehen. Den Livestream gibt es direkt über den Anbieter.

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Magdeburg vs. Kaiserslautern: Spielvorschau

Der 1. FC Magdeburg empfängt den 1. FC Kaiserslautern in der Avnet Arena zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften kommen mit frischen Ergebnissen aus der Länderspielpause und haben in dieser Saison bereits Charakter gezeigt.

Magdeburg steht nach einem turbulenten Saisonstart auf Platz sieben der Tabelle. Petrik Sanders Mannschaft kassierte zum Auftakt eine 1:6-Niederlage gegen Braunschweig, antwortete aber mit drei Siegen in Folge – darunter ein 2:0 gegen Holstein Kiel. Zuletzt unterlag der FCM Hertha BSC mit 1:2 und muss nun eine Reaktion zeigen.

Kaiserslautern reist als Fünfter der Tabelle in die Avnet Arena und befindet sich in beeindruckender Form. Torsten Lieberknechts Mannschaft hat aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege geholt, darunter ein 3:0 gegen Darmstadt und ein 1:2-Auswärtserfolg bei St. Pauli. Zwei Unentschieden zu Saisonbeginn gegen Wolfsburg und Karlsruher SC zeigen, dass der FCK defensiv stabil steht.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht leicht für den Gast: Kaiserslautern gewann das jüngste Aufeinandertreffen im Mai 2026 mit 1:0 in Magdeburg. Die Hausherren wissen aber, dass sie auf eigenem Platz zuletzt überzeugt haben.

Dieses Duell verspricht Spannung: ein formstarker Aufsteiger gegen ein Magdeburg, das seine Krise überwunden hat, aber noch Konstanz vermissen lässt. Alle Infos zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit gibt es nachfolgend.


Magdeburg vs. Kaiserslautern: Aufstellungen

Magdeburg vs Kaiserslautern Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • P. Sander

Form

FCM

FCM - Form

EBS
N1-6
OSN
S0-3
BAH
S0-4
HSK
S2-0
BSC
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FCK

FCK - Form

WOB
U0-0
KSC
U0-0
WMA
S0-1
FCP
S1-2
SVD
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
6/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Magdeburg kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, null Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Hertha BSC. Davor feierte der FCM drei Siege in Serie, darunter ein 2:0 gegen Holstein Kiel und ein 3:0 gegen Osnabrück. Insgesamt erzielte Magdeburg in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte zwölf.

Kaiserslautern weist aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Unentschieden auf – ohne eine einzige Niederlage. Der jüngste Erfolg war ein 3:0 gegen Darmstadt. Zuvor gelangen dem FCK Siege gegen St. Pauli und Waldhof Mannheim im Pokal. In fünf Spielen traf Kaiserslautern sechsmal und ließ nur ein Gegentor zu – eine bemerkenswert stabile Defensivleistung.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

MagdeburgUnentschiedenKaiserslautern
2
1
2
Deutschland 2 Bundesliga
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
0
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
2
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
2
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
2
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
4
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
END
8Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 17. Mai 2026 in der 2. Bundesliga statt: Kaiserslautern gewann auswärts in Magdeburg mit 1:0. Das Hinspiel der laufenden Saison im Dezember 2025 endete mit einem 3:2-Auswärtssieg für Magdeburg in Kaiserslautern. Aus den fünf vorliegenden Duellen gewann Kaiserslautern zweimal, Magdeburg zweimal, ein Spiel endete remis.

Magdeburg vs. Kaiserslautern: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
5410156+913
S
U
S
S
S
2
Hertha BSCHertha BSCBSC
4400125+712
S
S
S
S
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
43011110+19
S
S
N
S
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
4220106+48
U
S
S
U
5
KaiserslauternKaiserslauternFCK
422051+48
S
S
U
U
6
VfL BochumVfL BochumBOC
42023306
S
N
S
N
7
MagdeburgMagdeburgFCM
420278-16
N
S
S
N
8
OsnabrückOsnabrückOSN
420278-16
S
S
N
N
9
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
412168-25
U
N
U
S
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
41121012-24
U
N
N
S
11
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
5113810-24
N
U
N
S
N
12
Greuther FürthGreuther FürthGFT
411279-24
N
S
N
U
13
Hannover 96Hannover 96H96
511358-34
N
U
S
N
N
14
DarmstadtDarmstadtSVD
511348-44
S
N
N
N
U
15
BraunschweigBraunschweigEBS
4103101003
N
N
N
S
16
St. PauliSt. PauliFCP
403167-13
U
N
U
U
17
Holstein KielHolstein KielHSK
403168-23
U
N
U
U
18
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
4103510-53
N
N
S
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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