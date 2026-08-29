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Wer zeigt / überträgt Magdeburg vs. Holstein Kiel heute live im TV und Livestream?

Magdeburg - Holstein Kiel
Magdeburg
Holstein Kiel
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Magdeburg gegen Holstein Kiel. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Magdeburg und Holstein Kiel beginnt am 30.08.2026, 13:30.

Anstoßzeit Magdeburg gegen Holstein Kiel

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 3
Avnet Arena

Wer zeigt / überträgt Magdeburg vs Holstein Kiel heute live im TV und Livestream?

Das Zweitligaduell zwischen Magdeburg und Holstein Kiel ist live bei Sky WOW zu sehen. Alle Optionen zur TV-Übertragung und zum Livestream sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

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Magdeburg vs. Holstein Kiel: Spielvorschau

In der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Magdeburg Holstein Kiel in der Avnet Arena. Beide Klubs stehen nach dem Saisonstart unter Druck, Punkte zu sammeln und Stabilität zu zeigen.

Magdeburg erlebte einen turbulenten Start ins neue Spieljahr. Das 1:6 gegen Braunschweig war ein schmerzhafter Rückschlag, doch der 3:0-Sieg gegen Osnabrück zeigte, dass Trainer Petrik Sander seine Mannschaft wieder auf Kurs bringen kann. Zuletzt setzte sich Magdeburg auch im DFB-Pokal beim Bahlinger SC mit 4:0 durch – ein klares Zeichen, dass die Sachsen-Anhalter Fahrt aufnehmen.

Einen bemerkenswerten Neuzugang hat der Klub ebenfalls zu verzeichnen: Felipe Chavez, ein 19-jähriges Mittelfeldtalent des FC Bayern München, wurde für die laufende Saison nach Magdeburg verliehen. Der peruanische Nationalspieler soll dem Offensivspiel neue Impulse verleihen.

Holstein Kiel reist mit einer gemischten Bilanz an die Elbe. Tim Walters Mannschaft holte in den ersten beiden Ligaspielen je ein Unentschieden – 2:2 gegen St. Pauli und 2:2 gegen Darmstadt. Im DFB-Pokal gelang zuletzt ein 2:0-Sieg bei 1860 München, was die Störche mit Selbstvertrauen ausgestattet haben dürfte.

Die Kieler zeigten sich in der Vorbereitung noch anfällig und kassierten deutliche Niederlagen gegen Hoffenheim und Mainz 05. In der Liga fehlt bislang der erste Saisonsieg, was dieses Auswärtsspiel für Kiel zu einem wichtigen Prüfstein macht.

Wer Magdeburg gegen Holstein Kiel live im TV oder Livestream verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zur Anstoßzeit und zum Spielort.


Magdeburg vs. Holstein Kiel: Aufstellungen

Magdeburg vs Holstein Kiel Voraussichtliche Aufstellungen

Magdeburg crest
Magdeburg
FCM
Aufstellung
Holstein Kiel crest
Holstein Kiel
HSK
Holstein Kiel crest
Holstein Kiel
HSK

Trainer

  • P. Sander

Form

FCM

FCM - Form

SCP
S0-2
WHU
U1-1
EBS
N1-6
OSN
S0-3
BAH
S0-4
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
HSK

HSK - Form

M05
N3-0
TSG
N3-1
SVD
U2-2
FCP
U2-2
TSV
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
7/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Der 1. FC Magdeburg kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der deutlichste Ausschlag war das 1:6 gegen Braunschweig, dem ein 3:0-Sieg gegen Osnabrück folgte. Zuletzt gewann Magdeburg im DFB-Pokal beim Bahlinger SC mit 4:0. In den fünf Spielen erzielte der Klub insgesamt 14 Tore und kassierte 9.

Holstein Kiel weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Das letzte Ligaspiel endete 2:2 gegen St. Pauli, davor trennten sich die Kieler 2:2 von Darmstadt. Im DFB-Pokal gewann Kiel zuletzt 2:0 bei 1860 München. Insgesamt traf die Mannschaft in diesen fünf Partien sieben Mal und ließ neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

MagdeburgUnentschiedenHolstein Kiel
3
2
0
Deutschland 2 Bundesliga
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
3
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
END
Deutschland DFB-Pokal
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
3
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
4
END
12Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 9. Mai 2026 in der 2. Bundesliga statt: Holstein Kiel gewann damals zu Hause mit 3:1 gegen Magdeburg. Das Hinspiel der vergangenen Saison endete am 13. Dezember 2025 in Magdeburg mit einem 3:3-Unentschieden. Aus den fünf vorliegenden Duellen gewann Magdeburg zweimal, Kiel einmal, zwei Spiele endeten remis – darunter auch ein 3:3 im DFB-Pokal im November 2023.

Magdeburg vs. Holstein Kiel: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
3300113+89
S
S
S
2
Hertha BSCHertha BSCBSC
3300104+69
S
S
S
3
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
321062+47
S
S
U
4
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
3201101006
S
N
S
5
Greuther FürthGreuther FürthGFT
311178-14
S
N
U
6
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
311146-24
N
U
S
7
BraunschweigBraunschweigEBS
310297+23
N
N
S
8
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
310256-13
N
S
N
9
VfL BochumVfL BochumBOC
310212-13
N
S
N
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
310268-23
N
N
S
11
MagdeburgMagdeburgFCM
210146-23
S
N
12
OsnabrückOsnabrückOSN
310247-33
S
N
N
13
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
310248-43
N
S
N
14
Holstein KielHolstein KielHSK
20204402
U
U
15
St. PauliSt. PauliFCP
20203302
U
U
16
KaiserslauternKaiserslauternFCK
20200002
U
U
17
DarmstadtDarmstadtSVD
201123-11
N
U
18
Hannover 96Hannover 96H96
200214-30
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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